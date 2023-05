Đừng so sánh giá nữa, Apple Store trực tuyến mở ra không phải là để cạnh tranh

Đúng 9 giờ sáng ngày 18/5, Apple chính thức "khai trương" cửa hàng trực tuyến đầu tiên được thiết kế dành riêng cho người dùng Việt. Đây được cho là một trong những động thái đầu tiên của Apple khi chính thức đặt chân vào quốc gia hình chữ S một cách trực tiếp mà không cần thông qua các chuỗi bán lẻ hay các cửa hàng uỷ quyền.

Đúng như các dự đoán trước đó, giá bán các sản phẩm đang "hot" tại thị trường Việt khi được bán trực tuyến tại Apple Store cao hơn tới vài triệu đồng khi so sánh giá bán của các đại lý uỷ quyền hiện nay.

Lấy ví dụ, tham khảo tại hệ thống CellphoneS, bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max hiện đang được bán với giá lần lượt là 24,79 triệu đồng và 26,44 triệu đồng. Trong khi đó tại Apple Store, Apple niêm yết giá cho bộ đôi này lần lượt là 27,99 triệu đồng và 30,99 triệu đồng. Mức chênh lệch tương ứng là 3,2 và 4,5 triệu đồng, khoảng 12,9% tới 17,2%, một con số tương đối cao.

Giá tham khảo bộ đôi iPhone 14 Pro và Pro Max tại kênh bán lẻ và Apple Store (đơn vị: triệu đồng)

Tại các chuỗi bán lẻ khác như FPT Shop, Viettel Store,... giá bán iPhone 14 Pro và 14 Pro Max cũng không khác biệt quá nhiều so với CellphoneS, đều thấp hơn vài triệu đồng khi so sánh với sản phẩm tương tự tại Apple Store. Nhưng việc so sánh này là không có ý nghĩa khi xét về mục tiêu và hướng tiếp cận khách hàng của từng kênh bán hàng.

Apple Store không phải để cạnh tranh

Động thái triển khai cửa hàng trực tuyến là một trong những bước đầu tiên của Apple trong việc thâm nhập thị trường Việt, và có lẽ không cần phải nói, đây là một quy trình bắt buộc của bất cứ doanh nghiệp nào muốn trực tiếp làm việc với khách hàng tại Việt Nam, chứ không riêng gì Apple.

Cửa hàng trực tuyến sẽ là nơi mà người dùng nhìn vào Apple đầu tiên, để từ đó thấy được sự hiện diện của Apple tại Việt Nam là có thật, đồng thời cũng sẽ là một nơi để người dùng có thể tham khảo, tham chiếu giá bán của các sản phẩm mới một cách trực quan và nhanh chóng nhất, thay vì bị "loạn giá" bởi các chuỗi bán lẻ khi mỗi nơi đưa ra một giá bán khác nhau.

Trang Apple Store trực tuyến hỗ trợ tiếng Việt và có đội ngũ nhân viên tư vấn bằng tiếng Việt

Mặc dù không khẳng định, nhưng chúng ta đều có thể thấy cái mà Apple muốn tập trung ở cửa hàng trực tuyến lần này là trải nghiệm mua sắm của khách hàng, cung cấp những dịch vụ và trải nghiệm độc quyền mà không một chuỗi bán lẻ nào có được, có thể kể tới như dịch vụ khắc tên cá nhân hoá miễn phí, ưu đãi cho bậc giáo dục hay đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm và được đào tạo bài bản... Chưa kể tại Apple Store, Apple phân phối những sản phẩm giới hạn mà trước đó chưa có hoặc rất ít xuất hiện tại các chuỗi bán lẻ, như các mẫu dây đeo cho Apple Watch, phụ kiện, hay các món đồ đắt tiền như Apple Pro Display XDR và các tuỳ chọn của sản phẩm...

"Mục tiêu của Apple là mang đến cho khách hàng Việt Nam sự đa dạng trong việc sở hữu sản phẩm Apple chính hãng qua nhiều kênh, và nhận được trải nghiệm tiêu chuẩn đồng nhất thông qua qua dịch vụ và đội ngũ chuyên gia của Apple", Ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc Khổi Viễn thông Di động, Hệ thống FPT Shop & F.Studio by FPT phát biểu.

...và đơn giản là không thể cạnh tranh được

Trong khi người Việt vẫn còn quen với loại hình mua hàng trải nghiệm trực tiếp, thì việc khai trương một cửa hàng trực tuyến với các thao tác chỉ thông qua màn hình, bước đầu loại hình này sẽ vẫn khó khăn cho người tiêu dùng Việt tiếp cận, chứ chưa nói tới mức giá cao hơn mà người dùng cần bỏ ra.

Đây chính là lợi thế của kênh bán lẻ khi có hàng ngàn cửa hàng lớn nhỏ trải dài khắp đất nước hình chữ S. Các kênh bán lẻ đều có cửa hàng trực tiếp và website trực tuyến, hỗ trợ khách hàng mua hàng và trải nghiệm bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, mức giá lại rẻ hơn là yếu tố thúc đẩy người tiêu dùng đến với loại hình bán lẻ hơn là click chuột trên website của Apple và được giao hàng tới tận nhà.

Người tiêu dùng Việt vẫn ưa chuộng mua sắm trực tiếp - Ảnh: Nguyễn Tân

Trong khi Apple tập trung vào trải nghiệm của khách hàng khi mua sắm, vốn là một trong những tôn chỉ hàng đầu của Apple từ trước tới nay, thì người dùng Việt lại chỉ quan tâm tới giá cả. Minh chứng cụ thể có thể thấy trong đợt "loạn giá" iPhone 14 series vừa qua, các chuỗi bán lẻ liên tục điều chỉnh giá bán thấp nhất có thể để thu hút khách hàng, thậm chí có đợt giá bán của iPhone giữa các đại lý chỉ chênh nhau có 10.000 đồng.

Không chỉ vậy, sự khác biệt giữa các hình thức mua hàng, chương trình ưu đãi hay chính sách đổi trả giữa các chuỗi bán lẻ và Apple Store cũng khác nhau, khiến người dùng khó tiếp cận các sản phẩm phân phối trên kênh trực tuyến của Apple hơn. Trong hơn 20 năm qua, các chuỗi bán lẻ đã chuyển mình để thích nghi với cách tiêu thụ hàng hoá của người Việt, do vậy, với một thương hiệu như Apple, dù đã nghiên cứu thị trường một cách kỹ lưỡng cũng khó có thể cạnh tranh được với kênh bán lẻ truyền thống, vốn đã in sâu vào tiềm thức của người Việt khi xét về trải nghiệm mua sắm.

Đại diện hệ thống FPT tự tin khẳng định kênh trực tuyến Apple Store sẽ không làm ảnh hưởng tới mô hình kinh doanh của chuỗi nhờ thói quen người Việt Nam trong nhiều năm qua.

"Quan sát thực tế, trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt của thị trường hiện nay với nhóm sản phẩm Apple, cửa hàng trực tuyến Apple sẽ khó "hấp dẫn" khách hàng Việt về: Giá; Chính sách giao hàng chỉ có online (không có trải nghiệm/nhận hàng điểm offline); Chính sách đổi trả ngay tại thời điểm nhận máy nếu có lỗi phần cứng/lỗi thẩm mỹ; Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyển đổi dữ liệu, SIM hay hỗ trợ bảo hành.

Bên cạnh đó, nói về sự am hiểu thói quen và nhu cầu, phạm vi địa lý của khách hàng thì 01 của hàng trực tuyến khó có thể thay thế hoàn toàn cho hệ thống cửa hàng FPT Shop và F.Studio by FPT đã phục vụ khách hàng hơn 10 năm và có điểm bán rộng khắp trên 63 tỉnh thành", đại diện hệ thống FPT cho biết.