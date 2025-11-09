Đừng đổ lỗi cho vận đen: Chính 3 hành vi EQ thấp này đang kéo bạn xuống đáy ở nơi làm việc

Trong môi trường làm việc hiện đại, năng lực chuyên môn – IQ không còn là “vũ khí” duy nhất giúp một người thăng tiến. Thực tế, rất nhiều người có học vị cao, kỹ năng giỏi, thậm chí từng được xem là “ngôi sao tiềm năng”, vẫn bị chững lại giữa sự nghiệp chỉ vì một yếu tố tưởng chừng vô hình: EQ – trí tuệ cảm xúc.

Nếu IQ là thứ giúp bạn vào được cánh cửa công ty, thì EQ lại quyết định bạn ở được bao lâu và đi được bao xa. Ở công sở, người EQ cao không nhất thiết nói năng khéo léo hay giỏi lấy lòng, mà là người biết điều tiết cảm xúc, ứng xử linh hoạt, đặt mình đúng vị trí trong mối quan hệ với đồng nghiệp, sếp và tổ chức.

Ngược lại, EQ thấp là “đèn đỏ” báo hiệu sự nghiệp đang đứng trước nguy cơ khựng lại – đôi khi không vì thiếu năng lực, mà vì thiếu tinh tế. Và ba hành vi dưới đây là dấu hiệu điển hình nhất.

1. Phản ứng cảm tính, “nổ tung” vì chuyện nhỏ

Nơi công sở là nơi va chạm lợi ích, ý kiến và cả cá tính. Ở đó, ai cũng có lúc căng thẳng, bị chỉ trích hoặc rơi vào tình huống không như mong muốn. Nhưng điểm khác biệt giữa người EQ cao và thấp nằm ở cách họ phản ứng.

Người EQ thấp thường để cảm xúc dẫn đường. Khi bị góp ý, họ dễ tự ái, phản ứng phòng thủ, thậm chí “xù lông” ra ngay lập tức. Một email chưa vừa lòng có thể khiến họ cau mày cả ngày, một lời nhận xét từ sếp có thể trở thành cơn giận kéo dài suốt tuần.

Cảm xúc tiêu cực ấy không chỉ bào mòn năng lượng cá nhân mà còn lan truyền bầu không khí nặng nề cho cả tập thể. Trong một nhóm, chỉ cần một người “bốc hỏa”, cả hệ thống vận hành có thể bị lệch nhịp.

Người EQ cao, trái lại, biết hít thở một nhịp trước khi phản ứng. Họ chọn im lặng khi chưa sẵn sàng, chọn hỏi lại khi chưa hiểu rõ, và chọn bình tĩnh để giữ thế chủ động. Như một ly nước đầy, người EQ thấp dễ tràn ra chỉ vì một giọt xúc phạm; còn người EQ cao biết chừa chỗ trống cho lý trí và sự thấu hiểu.

2. Thiếu tinh tế trong giao tiếp – nói đúng nhưng cách nói sai

Giao tiếp nơi công sở là nghệ thuật cân bằng giữa thẳng thắn và khéo léo. Một câu nói tưởng vô hại nhưng thiếu tinh tế có thể trở thành “đòn chí mạng” trong mối quan hệ nghề nghiệp. Người EQ thấp thường mắc lỗi không nằm ở nội dung mà ở cách truyền đạt.

Họ có thể nói đúng, nhưng ngữ điệu, thái độ, thời điểm lại khiến người khác tổn thương. Chẳng hạn, khi đồng nghiệp trình bày ý tưởng, họ buông một câu lạnh lùng: “Cái này cũ rồi, ai mà chẳng nghĩ ra.” – chỉ để thỏa mãn cái tôi hơn là đóng góp thật sự.

Hay trong cuộc họp, thay vì phản biện bằng dữ liệu, họ phản ứng bằng cảm xúc: “Tôi thấy cách đó chẳng hiệu quả gì cả”, mà quên rằng phía bên kia là đồng đội, không phải đối thủ.

Người EQ thấp không hiểu rằng lời nói là “đồng tiền hai mặt” – một bên có thể mở ra cơ hội, bên kia có thể phá sập cả cầu nối. Trong khi người EQ cao biết chọn thời điểm, ngôn từ và ngữ điệu để khiến người nghe “chịu” mà không “chột”.

Sự tinh tế không phải giả tạo, mà là khả năng đặt mình vào vị trí người khác, hiểu được cảm xúc và giới hạn của họ. Đó là năng lực mềm mà bất cứ người lãnh đạo, nhân viên hay cộng sự nào cũng cần rèn luyện.

3. Không biết lắng nghe – chỉ muốn “được nói” chứ không “muốn hiểu”

Một hành vi khác thể hiện EQ thấp là thiếu khả năng lắng nghe thực sự. Nhiều người trong công sở tưởng mình đang nghe, nhưng thực ra chỉ chờ đến lượt… được nói.

Họ ngắt lời, tranh phần thể hiện, không quan tâm tới nội dung người khác chia sẻ. Trong cuộc họp, họ lật tài liệu, gõ bàn phím, hoặc nhìn điện thoại khi người khác đang phát biểu – những chi tiết nhỏ nhưng phản chiếu thái độ không tôn trọng.

Về lâu dài, điều này khiến họ đánh mất niềm tin và sự hợp tác của đồng nghiệp. Vì trong môi trường làm việc, ai cũng muốn được lắng nghe, được thấu hiểu và được công nhận. Người EQ cao hiểu điều đó, họ quan sát ánh mắt, chú ý đến ngữ điệu, ghi nhận ý kiến người khác trước khi phản hồi.

Lắng nghe không chỉ là kỹ năng – mà là thái độ sống. Nó giúp con người hiểu hơn về đồng nghiệp, về tổ chức và cả chính mình. Một người biết lắng nghe luôn có lợi thế trong giao tiếp, thương lượng và quản trị cảm xúc.

EQ thấp không thể đo bằng điểm số, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ qua cách sống, cách nói và cách hành xử hàng ngày. Người EQ thấp thường để cái tôi lấn át, để cảm xúc dắt lối, để lời nói đi trước suy nghĩ.

Điều nguy hiểm là họ thường không nhận ra mình đang “mất điểm” trong mắt người khác. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều nhìn thấy. Và ở môi trường công sở – nơi các mối quan hệ quyết định 50% cơ hội phát triển – điều đó có thể khiến họ mãi mãi dừng lại ở vạch xuất phát. EQ thấp khiến người ta mất đi đồng minh, niềm tin và cơ hội được trao quyền. Dù năng lực có cao đến đâu, khi không kiểm soát được cảm xúc, không hiểu được người khác, họ vẫn dễ trở thành “người cô lập giữa đám đông”.

Rèn EQ: Không khó, chỉ cần bắt đầu bằng sự khiêm nhường

Tin vui là EQ không phải phẩm chất bẩm sinh – nó là kỹ năng có thể rèn luyện. Học cách kiểm soát cảm xúc, đặt mình vào vị trí người khác, lắng nghe với sự quan tâm thật sự, và nói ít, hiểu nhiều hơn – đó là những bước đầu để nâng cấp trí tuệ cảm xúc.

Càng lên vị trí cao, EQ càng là “đòn bẩy” quan trọng. Người có EQ cao không chỉ giỏi trong công việc, mà còn biết khiến người khác muốn làm việc cùng.

Ở thời đại trí tuệ nhân tạo, nơi máy móc có thể thay thế con người trong tính toán, sáng tạo và phân tích – EQ trở thành “chất người” còn lại giúp chúng ta nổi bật. Và nếu công sở là một bàn cờ lớn, thì người biết tiết chế cảm xúc, nói đúng lúc và lắng nghe đúng cách – chính là người cầm quân khôn ngoan nhất.