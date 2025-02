Đừng bỏ vỏ chanh vì hàng chục lợi ích tốt cho sức khỏe

Vỏ chanh được cho là có tác dụng ngăn ngừa và chữa đối với các vấn đề về tim, mụn trứng cá, cholesterol, bệnh còi cọc, và nhiều hơn nữa... Nó bao gồm các enzym thiết yếu, vitamin, và khoáng chất như vitamin C, vitamin P, canxi, kali, chất xơ, limonene, axit citric, flavonoid polyphenol, và salvestrol Q40... có tác dụng làm cho cơ thể cũng như tâm trí được sảng khoái.

Tốt cho răng miệng

Sâu răng và nhiễm trùng nướu răng là những bệnh răng miệng phổ biến do vi khuẩn như Streptococcus mutans gây ra. Vỏ chanh có chứa các chất kháng khuẩn ức chế sự phát triển của vi sinh vật.

Theo Healthline, nghiên cứu đã xác định được 4 hợp chất trong vỏ chanh có đặc tính kháng khuẩn mạnh và chống lại vi khuẩn gây bệnh răng miệng thông thường.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa là các hợp chất thực vật ngăn ngừa tổn thương tế bào bằng cách chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Vỏ chanh có nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm D-limonene và vitamin C. D-limonene có liên quan đến giảm nguy cơ mắc một số bệnh như bệnh tim và tiểu đường loại 2.

Các nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy D-limonene làm tăng hoạt động của một loại enzyme giúp giảm stress oxy hóa liên quan đến tổn thương mô và lão hóa nhanh.

Trong khi đó, vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ và thúc đẩy sức khỏe miễn dịch.

Tăng cường sức khỏe miễn dịch

Theo cơ sở dữ liệu Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), vỏ chanh cung cấp một lượng đáng kể chất xơ, canxi, kali và vitamin C. Ngoài ra, chúng còn chứa các chất dinh dưỡng thực vật, bao gồm các hợp chất phenolic như flavonoid và các loại tinh dầu như D-limonene.

Những dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại, giảm viêm và hỗ trợ nhiều chức năng khác trong cơ thể.

Trung hòa các gốc tự do

Các gốc tự do là các electron lẻ hiện diện trong các tế bào của cơ thể, chịu trách nhiệm cho sự xuất hiện của một số loại ung thư, các vấn đề tim, lão hóa, sưng, và các bệnh tự miễn dịch... Các vitamin C hiện diện trong vỏ chanh đóng một vai trò rất quan trọng trong việc trung hòa các gốc tự do nên có thể ngăn chặn vấn đề trên. Mặt khác, các gốc tự do cũng có thể được liên kết với các mạch máu gây tổn hại sức khỏe. Đó là lý do tại sao bạn nên bổ sung vitamin để duy trì lưu thông máu khỏe mạnh.

Chất xơ và hợp chất D-limonene trong vỏ chanh giúp cải thiện sức khỏe đường ruột.

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Chất xơ và hợp chất D-limonene trong vỏ chanh giúp cải thiện sức khỏe đường ruột. Chất xơ hỗ trợ quá trình tiêu hóa, còn D-limonene giảm viêm và tăng cường lớp niêm mạc bảo vệ đường ruột.

Ngoài ra, theo bà Samina Kalloo, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, chất xơ và các flavonoid trong vỏ cam, chanh còn đóng vai trò như chất tiền sinh học, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong ruột, từ đó cải thiện quá trình tiêu hóa và giảm các triệu chứng khó chịu như đầy hơi, chướng bụng.

Cải thiện sức khỏe của xương

Để xương mạnh mẽ và khỏe mạnh cần một lượng canxi, và chanh vỏ lại có nhiều canxi và vitamin C. Tiêu thụ vỏ chanh được chứng minh là hữu ích trong việc ngăn ngừa các rối loạn khác nhau như loãng xương, viêm khớp dạng thấp, gãy trong xương, viêm đa khớp và viêm xương khớp.

Tốt cho tim mạch

Huyết áp cao, cholesterol cao và béo phì đều là những yếu tố nguy cơ gây ra bệnh tim, nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới.

Các flavonoid, vitamin C và pectin - chất xơ chính trong vỏ chanh - có thể làm giảm những nguy cơ trên. Đánh giá trên 340.000 người cho thấy mức tăng trung bình 10mg flavonoid mỗi ngày giúp giảm 5% nguy cơ mắc bệnh tim.

Ngoài ra, trong nghiên cứu trên chuột bị béo phì, D-limonene làm giảm lượng đường trong máu, chất béo trung tính, mức cholesterol LDL (có hại) đồng thời làm tăng cholesterol HDL (có lợi).

Phân tích dữ liệu của 60 trẻ thừa cân trong 4 tuần ghi nhận bổ sung bột chanh (có chứa vỏ) giúp giảm huyết áp và cholesterol LDL (có hại).

Vitamin C từ vỏ chanh không chỉ giúp tăng cường sản sinh collagen, giúp da săn chắc.

Chống ung thư

Vỏ chanh bao gồm các thành phần được gọi là salvestrol Q40 và limonene, được biết đến có tác dụng chiến đấu chống lại các tế bào ung thư trong cơ thể. Ngoài ra, chất flavonoid có trong vỏ chanh có hiệu quả kiềm chế sự phân chia của tế bào ung thư, nên nó được coi là một biện pháp ngăn chặn sự phát triển của các loại bệnh ung thư bao gồm ung thư vú, ung thư ruột kết và ung thư da. Một nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ trà nóng với vỏ chanh đã được chứng minh là mang lại lợi ích trong việc ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư.

Giúp da sáng khỏe

Vitamin C từ vỏ chanh không chỉ giúp tăng cường sản sinh collagen, giúp da săn chắc, đàn hồi mà còn có khả năng chống lại tác hại của tia UV, bảo vệ da khỏi lão hóa sớm.

Nhờ đặc tính chống oxy hóa, vitamin C còn hỗ trợ làm mờ vết thâm, sạm, mang đến làn da sáng khỏe tự nhiên.