ĐỪNG bao giờ để 4 thứ này dưới gầm giường

Sống trong nhà nhỏ hay ở trọ, ai cũng muốn tận dụng từng chút không gian. Thế nhưng có một sự thật mà nhiều người chủ quan: không phải thứ gì cũng được phép nhét xuống gầm giường. Người xưa có câu “gầm giường có 4 thứ tuyệt đối không để”, và đây không phải mê tín mà là kinh nghiệm rút ra từ thực tế rất rõ ràng.

1. Giấy carton, thùng giấy

Nhiều người nghĩ giữ lại thùng giấy để đựng đồ là hợp lý, vừa tiết kiệm vừa tiện xếp vào gầm giường. Tuy nhiên, ngay từ đây rắc rối bắt đầu.

Trước hết, thùng giấy rất dễ hút ẩm. Gầm giường vốn ẩm tối, chỉ cần vài hôm là giấy mục, mềm và bốc mùi. Không chỉ vậy, môi trường này còn cực kỳ lý tưởng cho gián và côn trùng sinh sôi. Chúng chui vào, làm tổ, để trứng và bò thẳng lên giường bạn lúc nào không hay.

Ngoài ra, thùng giấy lâu ngày còn ám mùi khó chịu, làm phòng ngủ nặng mùi, gây ảnh hưởng giấc ngủ và chất lượng không khí. Vì vậy, tưởng tiết kiệm nhưng thực ra đang “tự hại chính mình”.

2. Hộp đựng đồ dạng mở

Có người sẽ phản bác ngay: “Không dùng thùng giấy, vậy dùng hộp nhựa để đựng là được rồi!”. Điều này đúng một nửa.

Hộp nhựa chỉ hữu ích khi có nắp đậy kín. Còn loại mở, dạng thùng không nắp hay giỏ nhựa là hoàn toàn không phù hợp để đặt dưới giường. Bởi vì sau một thời gian, bụi sẽ phủ đầy bên trên, còn bên dưới thì… rất có thể xuất hiện vài chú gián “trú tạm”.

Khi bạn kéo hộp ra để lấy đồ, bụi bay lên, mùi ẩm mốc bốc ra, thậm chí có vật thể lạ chạy vụt ra, cảm giác thực sự khó chịu. Đây là lý do hộp đựng mở tuyệt đối nên tránh.

3. Đồ linh tinh, đồ không dùng tới

Rất nhiều gia đình dùng gầm giường như “bãi tập kết tạm”, bỏ mọi thứ lặt vặt vào vì thấy tiện. Ngày đầu nhìn có vẻ gọn, nhưng càng về sau, đống đồ này lại trở thành nỗi ám ảnh.

Vì sao? Vì khi gầm giường bị chiếm chỗ, không ai dọn nổi. Mỗi lần quét nhà bạn sẽ lướt qua khu vực đó vì quá vướng víu. Lâu ngày bụi bám, tóc rụng, rác nhỏ và độ ẩm tích tụ tạo thành ổ bẩn thực sự. Chưa kể nhiều món đồ cũ vốn đã bẩn hoặc có mùi, để trong không gian thiếu thoáng khí sẽ biến gầm giường thành nơi tích tụ vi khuẩn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người ngủ bên trên.

4. Đồ điện hoặc vật dễ nóng như đèn, máy sưởi, nhang muỗi

Đây là nhóm nguy hiểm nhất trong cả bốn loại. Nhiều người tiện tay vứt tạm máy sưởi mini, ổ điện, dây sạc, thậm chí đặt nhang muỗi dưới giường cho khỏi ám mùi. Nhưng thực tế, những thiết bị tỏa nhiệt này không hề an toàn trong không gian kín như gầm giường. Nhiệt bị giữ lại khiến linh kiện nhanh hỏng, dây điện dễ chập, nguy cơ cháy nổ rất cao.

Riêng nhang muỗi hay vòng đốt muỗi lại càng nguy hiểm. Khói không thoát được, tích tụ dưới giường gây hại cho hô hấp. Tệ hơn, chỉ cần tàn lửa rơi vào giấy, bông, quần áo hay thùng carton là cháy bùng trong vài phút.

Vậy nên làm gì cho an toàn?

Nếu có thể, tốt nhất không để bất cứ thứ gì dưới gầm giường. Đây là cách đơn giản nhất để giữ nhà sạch, thoáng và dễ dọn dẹp. Còn nếu buộc phải dùng không gian này, hãy che kín toàn bộ gầm giường bằng tấm chắn nhựa trong hoặc PVC, giống cách của nhiều người đang làm: vừa ngăn bụi, vừa ngăn rác rơi vào, lại không bị côn trùng chui vào.

Một lựa chọn khác là dùng giường có ngăn chứa: sạch sẽ, dễ lấy đồ, phân loại gọn gàng và không tạo ổ bẩn!



