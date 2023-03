Đức Phúc - Khắc Hưng cùng trải lòng: "Tích cực cũng có nhiều mặt không tốt nên không phải cứ gắn cụm từ đó lên sẽ là chữa lành"

Đức Phúc tiếp tục khẳng định danh hiệu "Hoàng tử Valentine" vững vàng qua từng năm với sản phẩm mới nhất - Em Đồng Ý (I Do) - kết hợp cùng nhóm 911. Dẫu vẫn còn nhiều hoài nghi về tính "sáng tạo" của Đức Phúc trong dự án âm nhạc thường niên này, song không thể phủ nhận nỗ lực của anh trong việc kết hợp với một nhóm nhạc quốc tế, mang đến những giai điệu đơn giản nhưng thực sự "chạm" vào trái tim những cặp đôi yêu nhau.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bộ đôi nam ca sĩ Đức Phúc và nhạc sĩ/ nhà sản xuất âm nhạc Khắc Hưng, cả hai đã có dịp nhìn lại về một sản phẩm vô cùng thành công vừa ghi dấu ấn tên tuổi của cả hai.

Đức Phúc và Khắc Hưng cùng trải lòng: "Việc gọi 'âm nhạc chữa lành' đang bị overrated"

Đến hiện tại trải qua rất nhiều năm, Đức Phúc và Khắc Hưng vẫn đồng hành cùng nhau trong âm nhạc. Điều gì đã kết nối cả hai lâu dài đến thế?

Khắc Hưng: Chúng tôi đã đi 1 quãng đường khá dài với nhau từ Ánh Nắng Của Anh năm 2016, đến giờ đã 7 năm. Khi làm việc với Phúc tôi luôn muốn khai thác yếu tố chân thành, tình cảm và 1 chút hơi ngây thơ trong giọng hát lẫn phong cách âm nhạc của Phúc. Tôi nghĩ ở Việt Nam nếu nói không quá thì Phúc đang là 1 trong những người đại diện cho sự chân thành, tình cảm và lãng mạn mà ở Việt Nam, tôi thấy rất ít người có được. Phúc luôn luôn tạo cho tôi 1 cái cảm hứng về bầu trời rất riêng cho âm nhạc của Khắc Hưng. Đến bài Em Đồng Ý (I Do) này thì tôi vẫn nghĩ nếu không phải là Phúc thì sẽ không phải là ai khác.

Đức Phúc: Âm nhạc của Đức Phúc cũng rất đa dạng mà - xuất phát điểm của tôi là 1 chàng trai hát những ca khúc pop ballad buồn. Sau đó, anh Hưng đã hướng tôi đến những ca khúc vui vẻ, tích cực hơn. Đó cũng là một con dao 2 lưỡi khi tôi đang thành công với những ca khúc tích cực đến khi trở về với những giai điệu buồn, nhiều khán giả sẽ không quen.

Khoảng thời gian gần đây khán giả hay nhắc đến âm nhạc chữa lành, bạn có tự nghĩ những ca khúc của mình là âm nhạc chữa lành không?

Khắc Hưng: Thực ra đối với tôi thì từ chữa lành thời gian gần đây được nhắc đến khá nhiều. Tôi nghĩ việc đó bắt nguồn từ việc mọi người đều muốn dán nhãn cho các sự việc trong cuộc sống. Tôi nghĩ việc gọi âm nhạc chữa lành đang bị đánh giá quá cao (overrated). Tôi thấy chỉ đơn giản là mình thích bài nào mà nghe cảm thấy vui hơn hay nghe 1 ca khúc buồn mà không cảm thấy buồn, có người cảm thông với mình. Không phải cứ nhạc vui là chữa lành.

Tích cực cũng sẽ có nhiều mặt không tốt nên không phải cứ gắn cụm từ đó lên sẽ là chữa lành. Đối với tôi, mọi người yêu thích bài hát gì và khi nghe cảm thấy tràn đầy năng lượng, có thêm động lực để sống từng ngày thì đó là chưa lành. Đối với âm nhạc của Phúc thì tôi nghĩ Phúc cứ làm theo đúng con người Phúc. Phúc đang cảm thấy thế nào thì sẽ làm ra âm nhạc như thế chứ không phải chủ đích để làm ra âm nhạc chữa lành.

Vậy có khi nào cả năm bạn sẽ chỉ tập trung cho ngày lễ Valentine? Cho một dự án lớn duy nhất trong năm?

Đức Phúc: Tại sao không? Tôi nghĩ khi mình làm 1 sản phẩm để gửi gắm thông điệp tích cực và hạnh phúc thì không có lý do gì để không làm vì những nguồn năng lượng đó đang thiếu trong cuộc sống. Tôi cảm thấy may mắn vì có thể lan tỏa những năng lượng tích cực đó một cách rộng rãi. Tôi có đọc được bình luận của một khán giả, đại ý rằng từ giờ, những ngày vui của mọi người đâu đó cũng sẽ đều có âm nhạc của Đức Phúc. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi trong những khoảnh khắc trọng đại của họ đều có âm nhạc của mình.

MV Em Đồng Ý (I Do) có cảm giác là một sản phẩm “phút chót”, không phải là kế hoạch ban đầu của Đức Phúc cho sản phẩm mùa Valentine năm nay? Vì ngoài việc có 911 xuất hiện, mọi thứ tương đối đơn giản hơn mọi năm?

Đức Phúc: Vào 1 ngày đẹp trời cuối năm 2022 (khoảng cuối tháng 11), Phúc có nhận được lời mời từ đại diện của nhóm nhạc 911 tại Việt Nam tham gia hợp tác trong dự án hợp tác remake lại ca khúc I Do và phát hành MV chính thức tại thị trường Việt Nam. Khi nghe được thông tin này thì Phúc cảm thấy rất hào hứng, vui và may mắn về điều đó. Có thể thấy I Do đã là 1 ca khúc rất nổi tiếng tại Việt Nam rồi, Phúc nhìn vào đó và thấy được sự hợp tác này cũng rất đúng với định hướng âm nhạc của mình và đã nhận lời ngay lập tức. Tôi xem đây là 1 cơ hội vô cùng lớn dành cho mình để có thể đem được âm nhạc, nghệ sĩ Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Ngay từ thời điểm ban đầu khi chị Giang (đại diện của 911 tại Việt Nam) ngỏ lời với Phúc thì mọi sự hợp tác chỉ dừng lại ở 1 bản official audio nhưng Phúc đã chia sẻ với chị Giang và may mắn chị ấy cũng cùng suy nghĩ với mình: nếu đã kết hợp lần này thì phải có MV, vì bản I Do mọi người đang nghe là 1 bản fanmade và bài hát này chưa có MV chính thức, thậm chí chưa có official single cho ca khúc này. Tôi muốn rằng khi đã có lần hợp tác như "ngàn năm có một" này thì mình phải nắm bắt cơ hội, sẽ phải làm MV cho ca khúc này và làm sao để thuyết phục 911 sang Việt Nam để quay chung. Và tiếp theo tôi bảo nếu đã hợp tác thì muốn có một bản song ngữ và phải có lời Việt, nếu chỉ có tiếng Anh sẽ không đặc biệt. Và ngay lúc đó tôi cũng có chia sẻ với chị Giang rằng 'Chị ơi, nếu tìm producer tại Việt Nam cho dự án lần này thì em chỉ làm việc với anh Khắc Hưng, nếu là người khác em không làm'.

Trong tất cả dự án của mình, tôi cảm thấy được sự đồng điệu giữa mình và anh Hưng trong âm nhạc và cả mọi thứ xung quanh. Anh Hưng biết cách khai thác tôi 1 cách triệt để nhất và tốt nhất nên tôi luôn nói với chị Giang như vậy. Tôi thấy phần lời Việt không cưỡng âm 1 chút nào, không hề gượng, cảm giác nếu không để ý thì nó cứ lướt qua rất mượt. Đó là cái hay của anh Khắc Hưng.

Cuối cùng mọi thứ đã rất suôn sẻ để có thể có được dự án lần này, một điều mà tôi muốn chia sẻ hơn nữa là khi tham gia vào dự án lần này thì Phúc cảm thấy vô cùng tự hào khi là 1 nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên góp mặt trong 1 official music video của nghệ sĩ quốc tế. Vào ngày 14/2 vừa qua, 911 cũng đã ra mắt phiên bản hoàn toàn bằng tiếng Anh của ca khúc I Do (Em Đồng Ý) được đăng tải trên kênh YouTube của nhóm nhạc 911. Tất cả hai phiên bản đều là từ nhà sản xuất Khắc Hưng.

Khắc Hưng: Tôi thấy các anh 911 rất tôn trọng ý kiến của mình. Thực ra tôi không phải là người làm việc trực tiếp với 911 mà vẫn qua quản lý, sự truyền tải cũng không nhiều, các anh ấy hỏi về phần bè, tôi là người chịu trách nhiệm phân câu hát cho từng người. Hưng thấy mọi thứ rất suôn sẻ, không biết có phải do các anh ấy dễ tính hay mình đang làm rất tốt phần việc ấy nên mọi thứ rất trơn tru. Tôi viết phần lời, các anh ấy đọc lời và cũng có người phiên dịch phần lời tiếng Việt thì các anh thấy rất sát nghĩa với lời gốc, nghe cũng ổn. Rồi đến bản phối, trước đó các anh 911 cũng lo vì chưa bao giờ làm việc với producer nước ngoài (Việt Nam), lúc đầu họ muốn producer của nước họ nhưng sau khi nghe xong bản demo thì tất cả những cái lo toan ban đầu tan biến hết và họ tin tưởng mình 100%. Từ bản demo cho đến phiên bản đã phát hành thì Hưng không hề thay đổi 1 chút gì về bản phối, chỉ có mix và master lại cho nó hay hơn, cấu trúc, nhạc cụ đều được giữ nguyên.

Việc Đức Phúc kết hợp nghệ sĩ quốc tế cũng dần mở ra cánh cửa cho nghệ sĩ Việt. Hai bạn đánh giá như thế nào về cơ hội nghệ sĩ Việt Nam kết hợp với sao quốc tế?

Đức Phúc: Tôi chắc chắn rằng cơ hội sẽ rộng mở, các anh chị em nghệ sĩ Việt Nam đều có thể làm được việc đó vì mọi người đều rất giỏi và tài năng. Không có lý do gì chúng ta không làm được điều đó, chỉ có 1 điều rằng cơ hội đến và chúng ta biết nắm bắt. Tôi thấy đây là 1 cơ hội rất lớn dành cho cá nhân mình, khi bắt tay vào dự án thì suy nghĩ trong đầu tôi có 1 điều lớn lao hơn nữa là làm sao để mở đường cho những sự hợp tác tiếp theo trong tương lai của nghệ sĩ Việt Nam với nghệ sĩ quốc tế, đem những điều đẹp nhất, con người, phong tục của Việt Nam để giới thiệu với bạn bè quốc tế. Vì khi chúng ta hợp tác với nghệ sĩ quốc tế thì sự tiếp cận của khán giả sẽ vượt qua ranh giới Việt Nam và lan rộng ra nhiều quốc gia khác.

Ban đầu sản phẩm này chỉ dừng lại ở bản audio là vì lúc đó trong nhóm 911 có anh Lee, là 1 người sợ đi máy bay nên rất khó để thuyết phục các anh sang Việt Nam thực hiện MV. Và 1 điều nữa là họ không biết liệu việc họ dành thời gian như thế này có đáng hay không vì họ đã là huyền thoại quốc tế. Đến khi các anh sang Việt Nam và bắt đầu tiếp cận với producer Khắc Hưng để làm phần nhạc và trong quá trình làm MV, các anh được tiếp xúc với tất cả các nhân sự tại Việt Nam từ quay phim, chụp ảnh đến tất cả mọi thứ thì Phúc luôn nghe các anh 911 nói rằng mọi người làm việc rất chuyên nghiệp, chỉn chu từ khâu nhỏ nhất.

Thậm chí khi các anh ấy kiểm tra lại hình trên máy ảnh và bảo 'wow, tôi không nghĩ là Việt Nam các bạn có thể chụp hình có thể đẹp như vậy, các bạn set lighting rất tuyệt vời, tôi có thể đem ảnh chụp này sang UK được không?'. Khoảnh khắc tôi đứng hát và quay hình cùng các anh 911 trên chính quê hương Việt Nam nó tự hào vô cùng. Mỗi khi hợp tác trong 1 dự án nào đó Phúc cũng rất cân nhắc mọi thứ, nếu dự án lần này chỉ hợp tác đơn thuần mỗi người 1 nơi thì phần trăm mình nhận lời sẽ rất thấp. Phúc đã nói rằng chắc chắn sẽ phải mang được các anh ấy sang Việt Nam để có thể thực hiện được MV lần này và xuất hiện cùng với nhau trong tất cả mọi khung hình. Đến thời điểm hiện tại mọi thứ đã làm được.

Thời gian sản xuất dự án lần này từ khâu mời Đức Phúc, nhạc sĩ Khắc Hưng đến quay MV chỉ trong 7 tuần và còn trong thời điểm Tết nên mọi thứ càng khó khăn hơn. Và đến khi dự án được hoàn thành thì Phúc và mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Dạo gần đây, có 2 quan điểm đang được khán giả tranh cãi của Sơn Tùng và Mỹ Tâm. Sơn Tùng nghĩ sẽ có 1 độ tuổi làm nghề để cho giới trẻ phát triển còn chị Mỹ Tâm thì mong muốn làm nghề trọn đời. Cái này không có đúng sai vì mỗi người sẽ có quan điểm riêng. Vậy Đức Phúc thấy quan điểm nào sẽ hợp với bạn trong quá trình làm nghề?

Đức Phúc: Tôi đã nghe cô Tâm chia sẻ quan điểm đó ở trong bữa tiệc sinh nhật. Khi nghe xong, tôi mới biết lý do vì sao cô lại chọn Đức Phúc và Đức Phúc lại chọn cô vì đúng từng câu từ so với suy nghĩ của tôi nếu có ai hỏi câu đó. Tôi nghĩ mình sẽ hát đến khi nào không thể hát được nữa và sẽ hát bất cứ khi nào mình muốn chứ sẽ không có 1 điểm dừng nào cả. Điều này cũng không có nghĩa là tôi sẽ hát trọn đời vì có thể đến một thời điểm nào đó tôi sẽ không muốn hát nữa.

Khi nghe câu hỏi này tôi nghĩ đến lý do vì sao mình làm nghệ thuật, là vì yêu âm nhạc nên khi mình vẫn có thể đem đến những điều tuyệt vời đến khán giả thì tại sao lại không làm.

Khắc Hưng: Tôi cũng không thích nhiều người gọi mình là phù thuỷ âm nhạc hay cỗ máy tạo hit, tôi chỉ đơn giản là nhạc sĩ. Tôi tự nhận mình có nhiều hit nhưng trước đó, khi mà mình sáng tác, tôi cũng có những tính toán để xem khán giả sẽ thích thể loại âm nhạc như nào. Nhưng nếu không có cảm xúc, ngây thơ thì khó có thể làm được nghề này. Đối với tôi, nghệ sĩ bắt buộc phải có sự ngây thơ. Trước khi bắt đầu một dự án, tôi có thể nghĩ đến khoản thu nhập khi dự án kết thúc nhưng khi đang thực hiện sản phẩm, tôi sẽ đối xử với âm nhạc rất công bằng. Tôi sẽ không quan tâm ai hát bài này, truyền thông nói gì mà sẽ tập trung vào những giai điệu, ca từ mà mình viết. Thế cho nên mọi thứ đều đến rất tự nhiên. Tôi đi lên từ Đức Phúc, từ Erik, từ MIN từ những bước đầu đến khi họ trở thành những ngôi sao âm nhạc, nó đều bắt đầu từ sự ngây thơ đó. Thế cho nên ngay cả 10 năm nữa có người khiến tôi cảm thấy vui và có cảm hứng muốn viết bài cho họ thì tôi đều rất tự tin.

Làm sao để “giữ mình” sau khi trở thành một Quán quân, Đức Phúc có thể chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của bạn?

Đức Phúc: Có rất nhiều khó khăn. Thời điểm đó tôi gặp phải cú shock đầu đời và cảm thấy con đường này không hề dễ dàng, không biết bước tiếp theo sẽ làm như nào. May mắn thay, thời điểm đó cô Tâm đã đưa tôi về công ty để giúp đỡ tôi những bước đi đầu tiên sau The Voice. Nếu không khó cô chắc sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Từ việc chọn bài hát, ra MV, đi diễn đều rất khó khăn. Đặc biệt là với một người ngoại hình cũng không có, chỉ có giọng hát thì khó khăn còn nhân lên rất nhiều.

Tôi cảm thấy may mắn và biết ơn sự yêu mến của quý vị khán giả, biết ơn vì mình đã không từ bỏ đam mê này và theo đuổi nó đến cùng. Tôi luôn chia sẻ trong hành trình của mình luôn hiện hữu sự may mắn vì khi hoạt động trong nghề, tôi luôn đặt sự lễ phép và tử tế lên hàng đầu nên cũng được nhiều anh chị em nghệ sĩ yêu quý. Tôi nghĩ đó cũng là 1 phần tạo nên thành công như bây giờ.

Gần đây cũng có một quán quân đang gặp khá nhiều tai tiếng khi hào quang đến quá nhanh nhưng giờ lại đang bị khán giả quay lưng. Bạn có lời khuyên gì cho người nghệ sĩ đó vì Phúc cũng theo dõi hành trình của O Sen Ngọc Mai tại The Masked Singer Việt Nam?

Đức Phúc: Tôi nghĩ đối với bản thân mình sẽ không có 1 lời khuyên nào đúng đắn nhất cho sự việc này. Khi làm nghề, tôi luôn đề cao sự lễ phép lên hàng đầu, sau đó là dĩ hoà vi quý để không phải chiến đấu với bất kỳ điều gì. Tôi luôn muốn biến mọi điều trở nên nhẹ nhàng hơn, biến những tranh chấp trở nên bình thường. Tôi nghĩ đó là cách mọi người nên tham khảo vì đó là điều tốt.

Đức Phúc và Khắc Hưng sẽ có những dự án gì trong thời gian sắp tới?

Đức Phúc: Tôi luôn có những dự định làm live concert, show âm nhạc khi đã ra mắt được 1 album đầu tay, nếu chưa ra mắt được album tôi sẽ không làm liveshow. Tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ làm được nhiều dự án lớn hơn và Em Đồng Ý (I Do) là dự án khởi đầu 2023 khá thành công, tín hiệu đáng mừng cho tôi cũng như toàn bộ ekip. Tôi hy vọng đó là 1 tín hiệu tốt để có thể tự tin làm thêm nhiều dự án.

Khắc Hưng: Năm nay tôi sẽ đi hát! Dự định sẽ ra album toàn bộ là mình hát với 4 MV. Mong mọi người sẽ đón nhận.