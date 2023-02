Đức Phúc cùng nhóm nhạc 911 “hóa” thần Cupid mùa Valentine

Đặc biệt, nam ca sĩ còn cùng nhóm nhạc đình đám 911 hát live, hoá thần Cupid để gửi gắm trọn vẹn thông điệp ý nghĩa về tình yêu: "Trao nhau khoảnh khắc - Ghi dấu một đời".



Đức Phúc dường như là ca sĩ cực có duyên với Valentine khi các dự án trước đó lần lượt là Hơn cả yêu và Ngày đầu tiên ra mắt dịp Lễ tình nhân đều vô cùng thành công và tạo được tiếng vang lớn. Thừa thắng xông lên, năm nay Đức Phúc vừa chính thức trình làng MV Em đồng ý, tiếp tục là sản phẩm lãng mạn mùa Valentine với sự góp giọng của cha đẻ bản hit đình đám - nhóm nhạc 911. Đám cưới là một ngày trọng đại nhất của cuộc đời mỗi con người. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy sẽ mở ra cuộc sống mới đầy hạnh phúc cho cặp đôi. Để có một lễ cưới thành công thì tất nhiên không thể thiếu một lời cầu hôn ngọt ngào tượng trưng cho tình yêu đôi lứa và mong muốn gắn kết.

MV Em đồng ý là những thước phim chạm tim với những câu chuyện gần gũi trong cuộc sống, hình ảnh chuyển vô cùng nhẹ nhàng, hòa cùng giai điệu, tiết tấu ngọt ngào. Vốn là ca khúc nổi tiếng của nhóm nhạc huyền thoại 911 thập kỷ trước đây, bài hit đã đi vào trái tim của rất nhiều bạn trẻ 8X, 9X với giai điệu du dương, bản làm mới với phần lời Việt của Khắc Hưng tiếp tục tiếp nối những cảm xúc lãng mạn, da diết và đầy xúc động tượng trưng cho sự mong đợi được nhận lời đồng ý khi cầu hôn của chàng trai dành cho người mình yêu.

MV xây dựng bám sát nội dung với những hành động ngỏ lời cầu hôn của một người đối với nửa kia của mình, mang giá trị tinh thần và tình cảm cao đẹp, đây cũng là khởi đầu đẹp nhất cho một hành trình hôn nhân bền vững. Xuất phát từ phương Tây, thế nhưng tại Việt Nam văn hoá cầu hôn cũng đang dần được phổ biến hơn bởi phụ nữ ở bất kỳ nơi đâu cũng đều xứng đáng nhận được lời cầu hôn chân thành từ người đàn ông của đời mình.

Lắng nghe lyrics, bản thân nhân vật trong bài muốn dành trọn phần đời còn lại với người mình yêu, bằng câu nói "Em đồng ý". Cả hai sẵn sàng ở kề bên – "be by your side" cho tới ngày mình không còn sống nữa - "till the day I die" để được cưới người mình yêu.

Sự kết hợp hài hoà giữa hình ảnh và âm nhạc trong MV Em đồng ý tạo nên những cung bậc cảm xúc khác nhau cho người xem về khoảnh khắc đáng trân quý trong tình yêu và giây phút hạnh phúc khi cùng nắm tay nhau trên hành trình hôn nhân. Ngay khi ra mắt, MV nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng. "Dù Valentine năm nay cô đơn nhưng bài hát làm mình thấy yêu đời vui vẻ quá. Cảm ơn sự kết hợp hoàn hảo của 911 và Phúc. Phúc là Ông hoàng nhạc wedding của Việt Nam. Chúc tất cả những người đang còn cô đơn sớm tìm được 1 nửa của riêng mình, một mùa Valentine ấm áp ngọt ngào. Chúc những người đang yêu và sắp về chung 1 nhà luôn thấu hiểu và yêu thương nhau như ngày đầu tiên nhé!", một bình luận viết.

Nhiều người cũng thích thú khi MV ra đúng dịp Lễ tình nhân: "Thật trùng hợp khi I Do chính là bài hát gắn bó với rất nhiều kỷ niệm của chúng mình. Cảm ơn Đức Phúc, 911 và ekip rất nhiều". Có fan tinh ý nhận xét: "Từng vũ đạo nhẹ nhàng của điệu nhảy mà diễn viên truyền tải cho đến biểu cảm, giọng hát của 911 và Đức Phúc, tất cả giống như làn nước ấm tràn vào từng ngóc ngách trong trái tim. Cảm xúc này giống như đang nhìn thấy một câu chuyện có hậu, một chuyện tình có cái kết đẹp nhất thế gian. Cảm ơn Đức Phúc đã đưa Band 911 huyền thoại trở lại một lần nữa với những khán giả Việt Nam. Đây thực sự là một sự kết hợp mang lại cho mình nhiều cảm xúc vừa xúc động vừa thỏa mãn".

Thông qua dự án, ta có thể thấy được thông điệp "Trao nhau khoảnh khắc - Ghi dấu một đời". Thật sự thì so với đàn ông phương Tây, đàn ông Việt Nam không quen thể hiện tình cảm của mình cho nên họ ít để ý hành động cầu hôn bằng. Tuy nhiên con gái Việt Nam tuy đã quen với việc văn hóa kết hôn truyền thống nhưng không có nghĩa là họ không mong chờ một lời cầu hôn lãng mạn từ người đàn ông mình yêu. Phụ nữ yêu bằng tai. Vì thế, qua thông điệp mà MV gửi gắm, các cô gái xứng đáng được nhận một lời cầu hôn bất ngờ lãng mạn và chân thành từ người yêu, cũng là một nghi thức chứa đựng ý nghĩa cực kì thiêng liêng và quan trọng trong hôn nhân.



Xem MV Em đồng ý tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=IOe0tNoUGv8