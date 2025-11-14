Dừa xiêm 7.000 đồng bán tràn ngập Hà Nội

Những quả dừa được bán với giá 7.000 - 8.000 đồng/quả có kích thước khá lớn, khoảng 1,2 - 1,3kg/quả, vỏ ngoài xanh tươi. Khi bổ ra, nước dừa nhiều và có vị ngọt thanh, phần cơm mềm, thơm.

“Tôi hay mua dừa để uống hoặc nấu ăn. Trước đây giá đều 15.000 - 20.000 đồng/quả. Thấy loại 7.000 đồng/quả dù nhỏ hơn chút nhưng vẫn tươi và ngon. Lâu lắm rồi tôi mới thấy dừa rẻ vậy”, chị Ngọc Ánh (khu đô thị Xa La) chia sẻ.

Dừa giảm giá sâu ở nhiều khu chợ, quầy hàng.

Không chỉ riêng chị Ánh, nhiều gia đình cũng tranh thủ mua dừa về tích trữ làm nước giải khát hằng ngày. Một số người bán cho biết họ phải nhập hàng liên tục vì nhu cầu tăng mạnh.

Lý giải về mức giá “khó tin”, anh Hùng - người bán dừa trên đường Phạm Tu - cho biết giá dừa tại vườn thời gian gần đây đang giảm mạnh.

“Chúng tôi lấy hàng tận gốc ở Bến Tre và nhập cả container mỗi lần nên giá mềm hơn. Cứ 2-3 ngày là có một xe chở ra Hà Nội”, anh Hùng cho hay.

Dừa xiêm tươi được người bán ngoài đường.

Anh Hùng là đầu mối nhập hàng rồi phân phối đi nhiều nơi trong thành phố, chỉ giữ lại một phần nhỏ để bán lẻ tại chỗ. “Bán giá 7.000 đồng/quả thật ra lãi không nhiều, có khi chỉ lãi khoảng 1.000 đồng/quả. Nhưng bán rẻ thì tiêu thụ nhanh, tránh hỏng hàng”, anh nói.

Theo anh Hùng, dừa xiêm là mặt hàng tươi, thời gian bảo quản ngắn nên người bán buộc phải bán nhanh với giá thấp. “Vận chuyển từ Bến Tre ra Hà Nội mất 2-3 ngày. Quả nào bị dập trong quá trình vận chuyển sẽ nhanh hỏng, nước dễ bị chua. Để lâu chất lượng nước giảm rõ rệt nên cứ về hàng là phải bán ngay”, anh Hùng chia sẻ thêm.

Nhiều người mua dừa về uống vì giá "quá rẻ".

Tại chợ Dịch Vọng (Cầu Giấy), một quầy dừa treo biển “Dừa xiêm 8.000 đồng/quả - mua 5 tặng 1” cũng rất đông khách. Người bán hàng cho biết hơn một tháng nay mới nhập dừa về bán thêm vì giá rẻ và dễ tiêu thụ.

“Trước đây loại này ít nhất cũng 15.000 đồng/quả. Nay giảm một nửa nên khách mua rất đều, có người mỗi lần lấy gần 20 quả cho cả gia đình uống dần. Ngoài mua theo trái, nhiều người cũng theo chai, chỉ 40.000 đồng/lít, khách có thể chọn dừa và chúng tôi chặt đổ vào chai”, người bán dừa nói.

Dừa trở thành mặt hàng "bán chạy" ở nhiều quầy hàng.

Theo kinh nghiệm của các tiểu thương, để phân biệt dừa cũ - mới thì nên quan sát phần cuống. Dừa mới có cuống tươi, còn dừa cũ thường có cuống héo, khô, vỏ xuất hiện các vết thâm. Dừa xiêm thường được chia làm ba loại: Loại 1, quả có trọng lượng trên 1,5kg, loại 2 khoảng 1-1,2kg, loại 3 tầm 0,8-1kg.

Với mức giá chỉ từ 7.000 - 10.000 đồng/quả, dừa xiêm đang trở thành một trong những mặt hàng “hot” tại nhiều chợ Hà Nội, vừa rẻ lại được người tiêu dùng đánh giá là ngon nên các thương lái cũng nhập hàng về đều đặn hơn.