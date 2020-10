Dua Lipa, Heize và producer của BTS cùng sản xuất cho album mới của TWICE, nhưng buồn nỗi bài chủ đề vẫn là JYP nhúng tay

Mới đây, tracklist cho album mới của TWICE đã chính thức được tung ra. Ngay khi nhìn thấy thông tin chắc hẳn không ít người sẽ phải choáng váng vì quá khủng! Album Eyes Wide Open không chỉ có sự đồ sộ về mặt dung lượng với một danh sách dài các bài hát mà ngay cả những cái tên tham gia sáng tác cũng là một sự quy tụ đông đảo toàn gương mặt sừng sỏ, đình đám.

Kỳ comeback lần này của Twice sẽ không chỉ là phát hành album mới mà còn có một loạt hoạt động nằm trong dự án dài hơi kỷ niệm 5 năm debut

Tracklist của Twice nhìn mà hoa mắt chóng mắt vì quá khủng

Eyes Wide Open sẽ có tổng cổng là 13 bài hát - một bữa tiệc âm nhạc vô cùng thịnh soạn và hấp dẫn cho fandom ONCE. Nhưng trong số đó có một ca khúc b-side đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người hơn cả là Behind The Mask. Thật khó tin khi mà ca khúc này lại được viết lời bởi Heize, còn phần âm nhạc sẽ có sự tham gia sản xuất của Dua Lipa. Bằng một cách kỳ diệu nào mà JYP lại có lôi kéo được hai cái tên này lại với nhau cùng cho ra đời một bài hát.

Lời tiếng Hàn do Heize viết chắc chắn sẽ rất ưng ý, hợp gu của dân Hàn, nhạc được Dua Lipa sản xuất thì sẽ đem lại một màu sắc mới mẻ, bắt tai, hợp xu hướng US-UK. Mới nghĩ đến sự kết hợp đó thôi đã thấy trước bài hát này khả năng cao sẽ vô cùng tuyệt vời rồi.

Dua Lipa và Heize - Hai cô ca sĩ toàn tài với loạt hàng loạt bản hit bảo chứng nay lại song kiếm hợp bích cùng nhau dự là một siêu phẩm lại được cho ra đời

Bên cạnh đó khán giả cũng vô cùng đón đợi sự thể hiện của TWICE trong việc tự viết lời những ca khúc của mình. Jihyo là người viết lời cho track 3 Up No More, Sana là track 4 Do What We Like, Chaeyoung đảm nhiệm track 10 Handle It, còn Nayeon là track 11 Depend On You. Riêng Dahyun viết lời tới tận hai ca khúc Bring It Back và Queen.

Hơn một nửa thành viên của TWICE đều tham gia vào việc lời bài hát trong album mới

Tuy nhiên các ca khúc B-side tạo sự phấn khích mong chờ là thế nhưng nhìn qua credit của bài hát chủ đề thì dân tình lại có phần... ỉu xìu, thất vọng khi bố Park sẽ lại nhúng tay vào sản phẩm chủ chốt của album lần này.

I Can’t Stop Me quy tụ cả những tên tuổi lớn trong lĩnh vực sản xuất của Kpop bao gồm Melanie Joy Fontana và Michel “Lindgren” Schulz (người đã viết bài hát cho BLACKPINK, BTS và TXT) sẽ sáng tác và phối khi cho bài hát. Nhưng sự hiện diện của dòng chữ JY Park "The Asiansoul" ở mục lyrics vẫn khiến mọi người không khỏi lấn cấn .

Dường như "bụt chùa nhà không thiêng" khi mà những sản phẩm trong quá khứ của TWICE cứ có JYP tham gia vào sản xuất nhạc là lại không mấy thành công. Đâm ra người hâm mộ bây giờ đã thấp thỏm không yên, lo ngại, e dè cho thành tích sắp tới của I Can’t Stop Me.

Sự hiện diện của cái tên JYP trong credit làm người hâm mộ ai nấy đều ít nhiều thấp thỏm lo âu

Dẫu sao thì hãy cũng chờ xem vào ngày 26/10 tới đây khi TWICE chính thức comeback cùng album mới Eyes Wide Open. Liệu chủ tịch JYP có phá được "dớp" hay sẽ lại tiếp tục là một màn hợp tác kém duyên với gà nhà?

Ảnh: JYP, Internet