Dự báo thời tiết ngày 9/6: Miền Bắc mưa xối xả, nguy cơ ngập úng

Ngày 9/6, mưa lớn tiếp tục bao trùm miền Bắc, trời mát mẻ sau khi không khí lạnh tác động, đề phòng ngập úng ở những vùng trũng thấp.

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Đông Bắc Bộ gây mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ giảm khoảng 7-10°C. Trời chuyển mát mẻ.

Từ nay đến đêm 9/6, Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 50- 100mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Sáng 9/6, đồng bằng Bắc Bộ và TP Hải Phòng mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngày 9/6, mưa lớn tiếp tục bao trùm miền Bắc. (Ảnh minh hoạ: Anh Trí)

Ngoài ra, chiều và tối 9/6, Hà Tĩnh đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cũng theo cơ quan khí tượng, ngày 9/6, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C. Từ 10/6, nắng nóng diện rộng kết thúc ở các địa phương này.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 9/6/2026

TP Hà Nội đêm và sáng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Từ chiều, khu vực này mưa rào và dông vài nơi. Gió chuyển dần hướng đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển mát. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Từ chiều, khu vực này mưa rào và dông vài nơi. Gió chuyển dần hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời chuyển mát. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc nhiều mây, Thanh Hóa-Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, Hà Tĩnh mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, có nơi dưới 26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30-33°C, phía Nam 34-36°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, trong đó, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C, có nơi dưới 26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37°C, có nơi trên 37°C, phía Nam 33-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.