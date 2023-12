Dự báo khách bay quốc tế tăng, nội địa giảm

Tổng kết năm 2023, Cục Hàng không đánh giá thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục phục hồi, nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt từ khôi phục mạng đường bay quốc tế. Riêng thị trường hàng không nội địa đã vượt lượng khách của năm 2019 (năm chưa có dịch COVID-19), khách quốc tế dự kiến năm sau sẽ bằng ngưỡng của năm 2019.

Ước cả năm nay, khách đi đường hàng không nội địa và quốc tế đi/đến Việt Nam xấp xỉ 74 triệu lượt, tăng 34,5% so năm trước và bằng gần 94% tổng lượng khách hàng không năm 2019.

Trong đó, lượng khách quốc tế đạt hơn 32 triệu lượt, tăng 1,7 lần so với năm trước và bằng 77% năm 2019. Các hãng hàng không Việt Nam đã mở thêm nhiều đường bay quốc tế mới tới Ấn Độ, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Mông Cổ. Bên cạnh đó, các đường bay tới Trung Quốc và Nga cũng dần phục hồi, dù còn nhiều hạn chế.

Cục Hàng không dự báo, năm 2024 lượng khách hàng không sẽ đạt ngưỡng 80 triệu lượt (tăng khoảng 7% so với năm nay). Trong đó, khách nội địa hơn 38 triệu lượt, giảm trên 10% so với năm nay; khách quốc tế gần 42 triệu lượt tăng 30,6% so với năm nay.

Năm tới, các hãng hàng không Việt xây dựng kịch bản vận chuyển khoảng 58 triệu lượt khách, tương đương lượng khách năm nay. Trong đó có hơn 19 triệu lượt khách quốc tế, tăng khoảng 30% so với năm nay.

Một số chuyên gia hàng không cho rằng khách hàng không nội địa năm tới giảm một phần do tác động từ khó khăn kinh tế, việc làm, một phần tới từ giá vé máy bay duy trì ở mức cao. Đặc biệt, từ ngày 1/3/2024, trần giá vé máy bay nội địa được điều chỉnh tăng, qua đó cho phép các hãng tiếp tục điều chỉnh khung giá vé ở mức cao hơn năm nay.