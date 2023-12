Đột kích "bản doanh" của ổ nhóm lừa đảo ở Hà Nội

Nhóm nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo tại căn hộ chung cư

Thuê chung cư hạng sang làm "bản doanh" lừa đảo



Ngày 21/12, liên quan đến vụ án trên, Công an quận Hà Đông cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 14 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời củng cố tài liệu, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên Đán 2024 của Công an TP Hà Nội, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng CSHS Công an quận Hà Đông phát hiện đối tượng Bùi Mạnh Cường (SN 1996, trú tại phường Văn Quán, Hà Đông) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Sau một thời gian xác minh, làm rõ Cường có quan hệ mật thiết với Nguyễn Đức Tùng (SN 1993, trú tại phường Mộ Lao, Hà Đông). Tùng là đối tượng "bí ẩn", thường xuyên qua Campuchia, nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định Tùng đang thuê căn hộ tầng 17 chung cư Hồ Gươm (phường Mộ Lao), và căn hộ tầng 25 chung cư King Place (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân) cho khoảng 20 đối tượng trẻ tuổi làm việc.

Đến ngày 19/12, Công an quận Hà Đông chủ trì bất ngờ kiểm tra 2 căn hộ trên, phát hiện 21 đối tượng đang sử dụng máy tính có kết nối internet thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Đây là các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, từ 18-25 tuổi và thường trú tại nhiều tỉnh thành khác nhau.

Ban chuyên án thu giữ ô tô Mercedes E300 mang BKS 30E-679.46; 21 máy tính xách tay; 40 điện thoại di động; 42 tài khoản ngân hàng , đã phong tỏa khoảng 1 tỷ đồng trong tài khoản.

Đối tượng Tùng

Thủ đoạn lừa đảo mới

Theo một cán bộ Đội CSHS Công an quận Hà Đông, từ các chứng cứ và lời khai các đối tượng xác định, sau những lần sang Campuchia, Tùng thấy việc lừa đảo trên mạng xã hội như Facebook, web, telegram, Zalo… có thể kiếm được số tiền lớn.

Nghĩ là làm, Tùng thuê các căn hộ chung cư cao cấp, khép kín, có bảo vệ kiểm soát người ra vào để làm "bản doanh" thực hiện hành vi lừa đảo. Đặc biệt, để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, đối tượng này còn thường xuyên thay đổi địa điểm thuê nhà và chỉ ở trong khoảng 2-3 tháng.

Cụ thể, tháng 11/2023, đối tượng này thuê căn hộ tầng 27 chung cư King Place cho 13 nhân viên có trình độ, chuyên môn về tin học, công nghệ và chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 4-6 thành viên, trong đó có 1 nhóm trưởng.

Để điều hành các nhóm này, Tùng trả cho các nhóm trưởng từ 100-150 triệu đồng/tháng và trực tiếp hướng dẫn các nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo.

Tang vật thu giữ

Theo Công an quận Hà Đông, đây là thủ đoạn mới, tinh vi xuất hiện trên không gian mạng. Các đối tượng mua hàng nghìn tài khoản Facebook ảo để quảng cáo tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc với mức chiết khấu lên tới 20%.

Sau đó, các đối tượng hướng dẫn cho cộng tác viên làm theo yêu cầu là đăng tải các bài viết bán vé giá rẻ và tạo lòng tin cho nạn nhân bằng cách giả làm khách hàng đặt mua vé, giao dịch thanh toán. Khi nạn nhân đã "cắn câu", các đối tượng "chim mồi" sẽ đặt vé với số lượng lớn và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản để bán và chiếm đoạt, chặn liên lạc.

Số tiền chiếm đoạt được, đối tượng Tùng sẽ chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài, nhằm xóa dấu vết và gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Quá trình xác minh ban đầu, từ tháng 6/2023 đến khi bị bắt, ổ nhóm của Tùng đã lừa được nhiều người trên cả nước, chiếm đoạt được khoảng 20 tỷ đồng. Trong đó, có ngày nhóm này đã lừa được 10 người với số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 12/2023, Tùng thuê căn hộ tầng 17 chung cư cư Hồ Gươm, tuyển thêm 7 nhân viên và hướng dẫn thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng với bằng cách giả mạo các trang bán hàng trực tuyến, sàn thương mại điện tử có uy tín trên thế giới để khách liên hệ đặt mua hàng sau đó chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, qua xác minh, hiện chưa có bị hại.