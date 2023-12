Động thái lạ của Phương Mỹ Chi sau khi Cục An ninh mạng xác nhận điều tra vụ nữ ca sĩ bị đồn lộ clip nhạy cảm

Tối 16/12, trên Instagram cá nhân, Phương Mỹ Chi gây chú ý khi đăng tải hình ảnh Giáng sinh. Nữ ca sĩ diện trang phục trẻ trung, thần sắc tươi tắn. Đính kèm theo đó là dòng trạng thái ngắn gọn: “Sắp Noel, sắp sinh nhật và sắp Tết”. Sau đó, nữ ca sĩ chia sẻ bài đăng tương tự trên Fanpage có hơn 3 triệu người theo dõi. Tuy nhiên ít lâu sau, bài post cũng được ẩn đi. Động thái của Phương Mỹ Chi khiến nhiều người chú ý.

Phương Mỹ Chi đăng ảnh đón Giáng sinh, lộ diện với thần thái tươi tắn

Nữ ca sĩ cũng đăng ảnh trên Fanpage nhưng bài post "mất tích" không lâu sau đó

Liên quan đến vụ Phương Mỹ Chi bị réo gọi trên mạng xã hội vì vướng tin đồn là nhân vật trong clip nhạy cảm, ngày 8/12, nữ ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận, phía ekip cũng thu nhập chứng cứ để nộp đơn trình báo đến cơ quan chức năng. Đại diện của Phương Mỹ Chi cho biết đã trình bày sự việc với A05 (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao).

Đến trưa 16/12, phía Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác nhận đã nắm được sự việc trên. Đồng thời, cục A05 trực thuộc Bộ Công an thông tin đang trong giai đoạn điều tra và xác minh vụ việc Phương Mỹ Chi bị tung tin liên quan đến clip nhạy cảm. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chỉ đạo điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi về sự việc này, đại diện Phương Mỹ Chi cho hay: "Tôi có hỏi A05 (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) về việc xin gửi hình chụp đơn gửi truyền thông, và họ cho biết nếu phóng viên nào cần coi đơn có thể lên văn phòng của họ để xem. Chứ chụp gửi cho báo chí tôi không được chụp vì giấy tờ trong quá trình điều tra là bảo mật".