Động thái của Mai Tài Phến khi bị chê đóng Võ Tòng như phim kiếm hiệp

Sau khi ekip sản xuất phim điện ảnh Đất Rừng Phương Nam công bố trailer, tạo hình nhân vật Võ Tòng của Mai Tài Phến đã gây nhiều tranh cãi. Một số khán giả cho rằng Mai Tài Phến tuy có đẹp trai, cao ráo nhưng lại không có nét chất phác, hào sảng giống Võ Tòng ở Đất Phương Nam bản truyền hình.

Thêm nữa, tạo hình tóc dài bù xù của Mai Tài Phến gợi nhắc các nhân vật trong phim kiếm hiệp. Kể cả cách anh đánh đấm, bay nhảy trong trailer phim cũng không làm khán giả cảm thấy sự quen thuộc.

Trước loạt bình luận trái chiều hướng về mình, Mai Tài Phến vẫn giữ thái độ điềm nhiên. Nam diễn viên chia sẻ trên Facebook cá nhân bức ảnh anh đóng vai Võ Tòng ở phim điện ảnh Đất Rừng Phương Nam, đồng thời gửi lời cảm ơn những khán giả đã yêu thương, ủng hộ mình.

Tạo hình của Mai Tài Phến trong Đất Rừng Phương Nam bị cho là quá giống phim kiếm hiệp

"Võ Tòng nè bà con ơi. Cảm ơn bà con đã theo dõi và trông đợi vai diễn này của Phến". Trước đó không lâu, Mai Tài Phến cũng chia sẻ ảnh chụp cùng Tiến Luật và Tuấn Trần. Trong Đất Rừng Phương Nam, Tuấn Trần đóng vai Út Lục Lâm, còn Tiến Luật thì đóng vai ông Tiều. Tuy đều đóng lại những vai kinh điển, đã gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều khán giả nhưng Tuấn Trần và Tiến Luật không gây tranh cãi nhiều như Mai Tài Phến.

Nói về lý do được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chọn đóng vai Võ Tòng, Mai Tài Phến từng chia sẻ:

"Khi anh Nguyễn Quang Dũng chọn tôi đóng vai Võ Tòng, tôi cũng không hiểu vì sao mình được chọn, sau này tôi mới biết lý do có liên quan đến tấm ảnh cũ khi mà tôi còn để tóc dài. Đến lúc gặp nhau, anh Dũng bất ngờ hỏi tại sao tôi lại cắt tóc. Giờ chẳng lẽ anh đổi người khác sao. Nói đùa vậy thôi chứ tôi tự tin khi đóng vai Võ Tòng lắm, tôi nghĩ đó là cái duyên. Hồi xưa khi xem Đất Phương Nam bản truyền hình, tôi thích vai Võ Tòng vô cùng. Tôi cứ ấn tượng mãi cảnh Võ Tòng bắt cá sấu thôi. Tôi cứ suy nghĩ mãi, không hiểu sao lại có nhân vật anh hùng như vậy. Và cũng không hiểu sao đến giờ mình lại được đóng vai này".

Mai Tài Phến nói ở nhà, mấy đứa em của anh đã hỏi rằng khi đóng Võ Tòng trong Đất Rừng Phương Nam, không biết nam diễn viên có bắt cá sấu không. "Tôi nói với mọi người rằng nếu trong phim đạo diễn mà cho bắt cá sấu thì tôi cũng bắt luôn", Mai Tài Phến chia sẻ.

Mai Tài Phến khẳng định trong phim anh không bắt cá sấu như Lê Quang ở Đất Phương Nam bản truyền hình. Tuy nhiên, nếu có cơ hội quay cảnh kịch tính này thì anh chắc chắn sẽ diễn chứ không né tránh.

Đất Rừng Phương Nam là một trong những dự án được mong đợi nhất năm 2023. Lý do đầu tiên là tác phẩm này được làm lại từ bản phim truyền hình kinh điển. Lý do thứ hai là vì Đất Rừng Phương Nam do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn, có sự góp mặt của Trấn Thành, Tiến Luật và nhiều ngôi sao đình đám khác. Bộ phim kể về hành trình phiêu lưu của An - một cậu bé chẳng may mất mẹ trên đường đi tìm cha. Cùng với An, khán giả sẽ trải nghiệm sự trù phú của thiên nhiên và nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng đất Nam Kỳ Lục tỉnh, sự hào hiệp của những người nông dân bám đất bám rừng và tinh thần yêu nước kháng Pháp đầu thế kỷ 20.

Bên cạnh đó, tình cảm gia đình, tình bạn, tình người, tình thầy trò, tình yêu nước là những cung bậc cảm xúc sâu sắc sẽ đọng lại qua mỗi bước chân của An và đồng bạn. Phim sẽ chính thức ra mắt từ tháng 10/2023.