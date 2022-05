Đông Nhi tung ca khúc chủ đề Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam liền bị "soi" na ná bản hit của TWICE?

Tối 3/5, Đông Nhi - Hứa Kim Tuyền đã chính thức cho ra mắt bài hát chủ đề của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 mang tên Vinawoman. Ca khúc từng được hé lộ trong teaser của chương trình và được xem như nguồn cổ vũ tinh thần cho các thí sinh tham gia dự thi.

MV Lyrics Vinawoman - Đông Nhi x Hứa Kim Tuyền x Jase

Đông Nhi là nữ ca sĩ thể hiện ca khúc chủ đề của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam

Thế nhưng khi Vinawoman chỉ mới lên sóng không lâu, cộng đồng mạng đã đặt có ý kiến trái chiều khi cho rằng giai điệu ca khúc khá giống với I Can't Stop Me của nhóm nhạc Kpop TWICE. Trước đó, MV dance của Đông Nhi cũng bị netizen tố sao chép vũ đạo Kpop nên những nghi vấn này nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Từ đoạn nhạc intro sử dụng chung một chất liệu cho đến tiết tấu khá giống nhau đã khiến nhiều ý kiến thừa nhận khi nghe ca khúc do Đông Nhi thể hiện chỉ nghĩ tới bản hit của TWICE. Dẫu vậy, một số ý kiến khác cũng cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp và không có chuyện sao chép ý tưởng.

I Can't Stop Me - TWICE

Ca khúc chủ đề của Hoa hậu Hoàn Vũ bị so sánh với bản hit của TWICE

Một trong những bình luận nhận ra sự giống nhau của hai ca khúc

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Nghe xong tưởng đâu I Can't Stop Me của TWICE.

- Càng nghe càng giống mới tài.

- Có khác nào lấy bài của nước ngoài rồi thuê ca sĩ Việt Nam hát đâu.

- Chỉ hơi giống thôi mà nhỉ.

- Có phần giống nhưng nghe cũng không vấn đề lắm.

