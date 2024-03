Đón ngày 8/3, giới trẻ miền Bắc lên lịch vui chơi “thả ga” tại Grand World

Khơi nguồn cảm xúc thăng hoa trong dịp 8/3

Một món quà trao tay hay cùng nhau tận hưởng những giây phút lãng mạn tại các điểm check-in "siêu đẹp", khám phá các tọa độ vui chơi "siêu hot" là cách thể hiện tình cảm của nhiều bạn trẻ với một nửa của mình trong những dịp như Lễ tình nhân 14/2 hay Quốc tế Phụ nữ 8/3. Lựa chọn này càng đa dạng khi Grand World đã chính thức đi vào hoạt động ở phía Đông Hà Nội từ cuối năm ngoái.

"Là người thuộc thế hệ GenZ, em luôn muốn tìm kiếm những điều mới lạ, thăng hoa cảm xúc. Ở Grand World có tất cả nên dịp 8/3 này em và bạn gái đã chọn nơi đây làm điểm hẹn hò", Khánh Long, 20 tuổi, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chia sẻ.

Khánh Long và bạn gái cũng là một trong những người đầu tiên "xông đất" Grand World kể từ khi "vũ trụ giải trí" này chính thức mở cửa. Lực hấp dẫn kéo đôi bạn trẻ tới đây được tạo ra bởi vô số điểm check-in đẹp không tì vết, đa dạng phong cách và khó tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Đó là khoảng trời hoàng hôn mộng mơ nếu đứng trên cầu Đông - Tây; khung cảnh trữ tình đậm chất cổ điển châu Âu nhìn từ cầu Viva hay con tàu Grand Voyage khổng lồ; cho tới những sắc màu phương Đông huyền bí nếu rảo bước sang phố Hàn K-Town…

Đặc biệt, nhằm giúp giới trẻ có thêm "gia vị" cho những buổi hẹn hò, lễ hội pháo hoa vừa được chính thức khai màn tại Grand World từ ngày 2/3/2024. Theo đó, từ 21 giờ hàng ngày, ngay sau show diễn thực cảnh The Grand Voyage, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa náo nhiệt tại Tháp Đồng hồ. Từ ngày 23/3, mỗi thứ 7 hàng tuần sẽ có màn pháo hoa tầm cao 120m. Những pha trình diễn pháo hoa biến ảo trên trời, kết hợp với các cụm décor đậm chất nghệ thuật được trang bị hệ thống ánh sáng lung linh sắc màu sẽ tạo nên một không gian không thể lãng mạn hơn.

"Grand World mở cửa hơn 1 tháng thì em và bạn gái đã có với nhau 1 album ảnh đầy ắp kỷ niệm. Với lễ hội pháo hoa vừa khai màn cuối tuần vừa rồi, chiếc máy ảnh của em lại đầy ắp thẻ nhớ rồi", Khánh Long thổ lộ.

Grand World đang là nơi tiên phong tại Việt Nam bắn pháo hoa mỗi tối

Đến "vũ trụ tình yêu" Grand World dịp này, ngoài cơ hội được chiêm ngưỡng những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn, các cặp đôi còn được hòa mình vào các sự kiện "bom tấn", như nhạc hội tuổi trẻ New You - New World, dự kiến diễn ra ngày 9/3. Sự hiện diện của các nghệ sĩ GenZ đình đám như Pia Linh, GreyD, Double2T cùng các nhóm nhảy đa dạng phong cách như Hiphop Kids/Breaking, Hiphop Street Dance, Waacking hay Choreography Swag, Popping… được kỳ vọng sẽ "đốt cháy" sân khấu, từ đó, khích lệ giới trẻ tự tin làm mới thế giới của chính mình với những điều độc đáo và khác biệt.

Giới trẻ "phải lòng" Grand World vì mang tới hàng triệu trải nghiệm độc đáo cùng hàng loạt sự kiện "bom tấn" đẳng cấp quốc tế

Không ngừng hoàn thiện tiện ích, Grand World ngày càng "sang - xịn - mịn"

Bên cạnh các chương trình trọng điểm, Grand World còn có nhiều không gian văn hóa khác nhau, với các chương trình nghệ thuật dành cho cộng đồng thường xuyên được tổ chức. Ngoài show diễn thực cảnh The Grand Voyage sử dụng công nghệ mapping 3D trên sân khấu thuyền lớn bậc nhất châu Á vào 20h30 hàng ngày còn có biểu diễn ca nhạc đường phố châu Âu tại quảng trường Grand; biểu diễn xiếc tại phố đi bộ hay lễ hội thắp lửa trên sông… Đây đều là "chất xúc tác" giúp tình yêu đôi lứa thêm phần ngọt ngào và thăng hoa mỗi ngày.

Ngoài vị thế của một điểm hẹn văn hóa hấp dẫn hàng đầu, Grand World còn được ví như "thành phố không ngủ" với hàng loạt tiện ích vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng vẫn đang hoàn thiện từng ngày. Trong đó, được giới trẻ dành "điểm cộng 5 sao" chính là các tọa độ giao thương sầm uất, với tần suất hoạt động 24/7. Tụ hội về đây là hàng loạt thương hiệu đình đám, như Highlands Coffee, Trung Nguyên Legend, Haidilao Hotpot, Starbucks… trong lĩnh vực F&B hay Tatgolf, Lug.vn, Adidas, Eva Beauty, Crocs… trong lĩnh vực thời trang.

Được kiến tạo theo mô hình shoppertainment đúng nghĩa, Grand World vừa là thiên đường mua sắm và ẩm thực đa dạng, vừa là thủ phủ vui chơi giải trí với các hoạt động "chất hơn nước cất", như trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh Skydoor để cảm nhận sự hồi hộp và phấn khích khi rơi tự do từ độ cao 7 tầng lầu; hay đi lạc vào mê cung gương Mirror Maze… Những người yêu thích nhịp sống hiện đại chắc chắn sẽ không bỏ qua giây phút tận hưởng từng phút giây sảng khoái tại các bar/ pub như: Gió Beer Club, Beer Club 881, Time Louge, Quán Nhậu Tự Do…

"Mê cung" vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng ở Grand World vẫn đang được mở rộng từng ngày

Cùng với hệ thống tiện ích sang - xịn - mịn hiếm có khó tìm, Grand World còn sở hữu vị trí đắc địa khi có thể kết nối dễ dàng với các tuyến đường trọng điểm như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, vành đai 3, 3,5, quốc lộ 5… Cùng với đó là các tuyến xe buýt điện VinBus hoạt động liên tục, rút ngắn thời gian ra - vào nội đô chỉ còn khoảng 15 phút, xóa bỏ mọi khó khăn về việc di chuyển cho du khách. Các nhân tố này cộng hưởng cùng nhau sẽ góp phần kéo luồng khách du lịch sang phía Đông Hà Nội ngày càng sôi động hơn nữa.