Đón năm mới cùng WOW Phú Quốc và New Year Countdown 2023

New Year Countdown 2023 – Hành trình của Hạnh phúc là chương trình đếm ngược đón chào năm mới 2023 tại các đầu cầu trên cả nước, được phát trực tiếp trên VTV1 từ 22h ngày 31/12/2022 đến 0h30 ngày 01/01/2023. Trong đó, hai điểm cầu chính sẽ là Hà Nội và Phú Quốc và khoảnh khắc quan trọng nhất- đếm ngược đón năm mới, sẽ thực hiện tại Quảng trường Ánh Dương, thị trấn Hoàng Hôn (An Thới, Phú Quốc) trong màn trình diễn pháo hoa rực rỡ.

Tại điểm cầu Phú Quốc, sân khấu New Year Countdown 2023 được dàn dựng công phu với quy mô khán đài lên tới hơn 1500 chỗ. Sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi hàng đầu showbiz Việt như: đạo diễn Việt Tú, nhạc sĩ Huy Tuấn, Tùng Dương, Văn Mai Hương, Bùi Lan Hương, Ngọc Mai, Hoàng Tôn, nhóm OPlus, Wren Evans, Vũ Thảo My, Lê Minh Ngọc, MC Danh Tùng, MC Mỹ Lan… hứa hẹn đem đến những giây phút thăng hoa cho du khách trong thời khắc giao thừa.

Với 3 chương gồm "Đón bình minh", "Đi về phía mặt trời", "Hành trình của hạnh phúc", New Year Countdown 2023 sẽ là bữa tiệc nghệ thuật đa sắc màu, với những câu chuyện truyền cảm hứng về một năm phục hồi ấn tượng sau đại dịch của Việt Nam, lan tỏa tinh thần lạc quan và đầy hy vọng, hướng tới năm 2023 bứt phá.

Những ca sĩ hàng đầu showbiz Việt sẽ tham gia vào chương trình

Mở đầu chương trình là video clip Hành trình của hạnh phúc, ghi lại cảm xúc rạng rỡ và hân hoan của mọi người sau thời gian dài ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Ở đó, Phú Quốc là đích đến sống động nhất, thắp lên những hy vọng cho một năm mới tươi đẹp.

Nối dài hành trình của hạnh phúc là những giai điệu trẻ trung, cuồng nhiệt như: Take me to the sun; Cánh Mặt trời; Thích em hơi nhiều; Chuyện tình biển xanh; Túy âm... Đặc biệt, giai điệu du dương cao vút và đầy xúc cảm của bài hát "Khúc giao mùa" quen thuộc được hòa tấu lại theo phong cách opera qua hai giọng ca đầy nội lực Tùng Dương và Bùi Lan Hương sẽ khiến khán không khỏi xúc động, trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Điểm nhấn trong chương trình New Year Countdown 2023 tại điểm cầu Phú Quốc sẽ là tiết mục "Chasing to the Sun" được trình diễn bởi 70 nghệ sỹ quốc tế, trên sân khấu nhạc nước ấn tượng của show diễn Kiss The Stars - Nụ hôn giữa ngàn sao vừa mới ra mắt hôm 23/12/2022.

Cũng tại điểm cầu đặc biệt nơi thành phố đảo, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng show trình diễn công nghệ đa phương tiện lớn nhất châu Á -Kiss The Stars- bữa tiệc của ánh sáng laser, nước, lửa, âm nhạc... Màn hình nước biển diện tích lên tới gần 1.000 m2 và hệ thống 3 vòm chiếu liên tục, khán đài 5.000 chỗ ngồi, gấp đôi so với quy mô các show diễn hoành tráng khác trong khu vực…, câu chuyện tình yêu vừa như thực vừa như mơ, những hiệu ứng tương tác chân thực đến sống động cùng khán giả trên khán đài, Kiss The Stars là một trải nghiệm hứa hẹn đưa Thị trấn Hoàng Hôn nơi Nam đảo Phú Quốc thành điểm đến mới của thế giới. Câu chuyện tình yêu trong show diễn cũng gắn với lý do ra đời của Cầu Hôn- biểu tượng du lịch mới của Việt Nam, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 3/2023.

Show diễn Kiss The Stars với các hiệu ứng choáng ngợp, chính thức ra mắt khán giả từ 23/12

Duy nhất trong ngày 31/12, khách mua vé xem show diễn Kiss The Stars sẽ được tặng vòng tay xem pháo hoa trong chương trình New Year Countdown 2023.

Màn bắn pháo hoa lung linh trên biển, với phông nền là cây Cầu Hôn lãng mạn cũng là tiết mục được mong chờ nhất trong chương trình New Year Countdown 2023 trên đảo ngọc, khép lại một năm hồi sinh rực rỡ của ngành du lịch, mở ra một chương mới sáng rạng cho ngành công nghiệp không khói của Phú Quốc.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động WOW Phú Quốc, khởi động chiến dịch WOW Việt Nam diễn ra trên toàn quốc, do Tập đoàn Sun Group hợp tác với các địa phương và các đối tác quan trọng trong lĩnh vực du lịch - lữ hành và truyền thông thực hiện, để tôn vinh những điểm đến hấp dẫn trên cả nước, đồng thời quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới, với định hướng đưa Việt Nam trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu khu vực.

Sân khấu hoành tráng của chương trình New Year Countdown 2023 tại Quảng trường Ánh Dương- thị trấn Hoàng Hôn, An Thới, Phú Quốc

Được khởi động từ ngày 15/12/2022 tại Phú Quốc và kéo dài đến hết năm 2023 tại nhiều điểm đến trên cả nước, WOW Việt Nam sẽ xoay quanh các nội dung chính: Ý tưởng WOW – tôn vinh các ý tưởng phát triển du lịch độc đáo; con người WOW – tôn vinh hình ảnh những con người làm du lịch chuyên nghiệp, người dân hiếu khách; Điểm đến WOW – truyền tải các câu chuyện, lịch sử, cảnh quan và văn hóa độc đáo; Trải nghiệm WOW – trải nghiệm đa dạng, khác biệt, độc đáo; Dịch vụ WOW – nâng cao dịch vụ từ tâm, chạm đến tiêu chuẩn thế giới.

New Year Countdown Phú Quốc năm 2020 đã tạo một dấu ấn rực rỡ cho đảo ngọc

Sau Phú Quốc, chiến dịch WOW Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tới nhiều vùng đất khác với hàng loạt những sản phẩm du lịch độc đáo, không chỉ thể hiện mà còn gia tăng sức hút cũng như vẻ đẹp và văn hóa của mỗi vùng đất.