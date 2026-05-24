Đội trưởng team Trang Pháp để thua đậm ở Công 3 show Trung, số phận của đại diện Việt Nam đang ra sao?

Tối 23/5, vòng thi solo giữa đội trưởng các team thuộc Công diễn 3 Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) đã diễn ra. Tại đêm thi này, An Kỳ - đội Trang Pháp - đối đầu với Trương Nguyệt - Chị Đẹp "hắc mã" của chương trình năm nay. Và trong cuộc đụng độ với đối thủ mạnh chưa từng out khỏi top 5 trên BXH thành tích cá nhân, là diễn viên nhưng có kỹ năng hát nhảy không kém ca sĩ chuyên nghiệp như Trương Nguyệt, An Kỳ đã để thua với cách biệt 11 điểm. Đội trưởng của Trang Pháp chỉ nhận được 884 điểm cho tiết mục Vịnh Trăng Khuyết, trong khi Trương Nguyệt lại đạt được số điểm 895 điểm cho tiết mục Kẻ Tham Vọng.

Việc An Kỳ để thua trong vòng đấu solo giữa các đội trưởng, đẩy team của cô vào top 3 nguy hiểm tại đêm thi ngày 2. Rất may sau đó, team của An Kỳ, Trang Pháp, Lý Tâm Khiết, Diệp Nhất Thiến, Ô Lan Đồ Nhã đã nhận được số phiếu bình chọn cao nhất từ ban truyền thông, 13 phiếu. Kết quả này giúp họ tạm thời được an toàn.

An Kỳ hát rất hay, cảm xúc và không mắc lỗi ở tiết mục Vịnh Trăng Khuyết...

... nhưng vẫn để thua đậm hơn 10 điểm trước đối thủ Trương Nguyệt ở vòng 2 Công diễn 3 Đạp Gió. Ảnh: Sina.

Theo tờ Sina, sau đêm thi 1 và 2, đội An Kỳ, Trang Pháp, Lý Tâm Khiết, Diệp Nhất Thiến, Ô Lan Đồ Nhã hiện dẫn đầu BXH Công diễn 3, với tổng điểm 1800. Xếp ở vị trí thứ 2 là team Vương Mông với 1721 điểm. Các vị trí 3,4,5,6 lần lượt là team Tăng Bái Từ (1719 điểm), team Trương Nguyệt (1718 điểm), team Tôn Di (1672 điểm), team Tiêu Tường (1666 điểm).

Tối nay (24/5), Trang Pháp và An Kỳ sẽ bước vào vòng thi số 3 thuộc Công diễn 3. Họ sẽ tiếp tục kết hợp cùng nhau đại diện nhóm biểu diễn tiết mục mang tên Sổ Tay Rèn Luyện Thanh Xuân, cùng hai tỷ tỷ khách mời là Trương Tiểu Uyển và Quản Nhạc. Trang Pháp và An Kỳ cần phải giữ vững phong độ để đạt thành tích tốt trong vòng thi này, nhằm giúp team giữ vị trí nằm trong top 2 chung cuộc mới có thể thẳng tiến vào Công diễn 4.

Theo luật chơi của Công diễn 3, kết quả chung cuộc sẽ là tổng điểm của đêm thi nhóm ở ngày 1, cộng với tổng điểm của đêm thi solo giữa các đội trưởng tại ngày 2 và đêm thi kết hợp với Chị Đẹp khách mời vào ngày 3. Sau 3 vòng thi, chỉ có 2 đội có tổng điểm cao nhất mới được đi thẳng vào vòng trong. Bốn đội thuộc nhóm nguy hiểm, tức từ hạng 3 đến hạng 6, phải chọn loại bỏ 1 thành viên. Bốn thành viên được chọn ra từ mỗi nhóm sẽ phải bước vào vòng loại trừ do khán giả định đoạt. Hai nghệ sĩ có số phiếu bình chọn thấp nhất sẽ phải dừng bước.

Nguồn: Weibo