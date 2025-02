ĐỘC QUYỀN phỏng vấn Song Hye Kyo: Mặc trang phục nữ tu là trải nghiệm thú vị, nó giúp tôi thay đổi một điều

Chỉ mới vài ngày ra mắt tại Việt Nam, Dark Nuns (Nữ Tu Bóng Tối) đã trở thành chủ đề nóng không chỉ ngoài phòng vé mà còn trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo sau 10 năm vắng bóng màn ảnh rộng, là một tác phẩm mà cô đã đặt rất nhiều tâm huyết cũng như sự đầu tư vô cùng nghiêm túc.

Hiện tại, dù còn gây ra nhiều tranh cãi về kịch bản nhưng không thể phủ nhận việc Dark Nuns là một câu chuyện được triển khai khá tốt và mang tới trải nghiệm thị giác ấn tượng cho khán giả. Đạo diễn Kwon Hyeok Jae thành công trong việc thổi một làn gió mới tới dòng phim trừ tà trong khi Song Hye Kyo và Jeon Yeo Bin lại có màn trình diễn vô cùng xuất sắc. Nhân dịp phim ra mắt tại Việt Nam, hai nữ chính xinh đẹp cùng đạo diễn họ Kwon đã có buổi trò chuyện với chúng tôi, nơi họ chia sẻ nhiều hơn về hành trình làm nên tác phẩm thú vị này.

Một kịch bản mới mẻ đi kèm những nhân vật cuốn hút và khác biệt

Giữa những tranh cãi trái chiều về kịch bản của Dark Nuns, đạo diễn Kwon Hyeok Jae lại bày tỏ sự tự tin tuyệt đối về sự độc đáo của tác phẩm này giữa bối cảnh thế giới có không ít phim về trừ tà: “Dark Nuns là sự kết hợp độc đáo các yếu tố như nghi lễ trừ tà Công giáo, tín ngưỡng Shaman Hàn Quốc và bói bài Tarot, mang đến một góc nhìn mới mẻ về thể loại này.”

Khi được hỏi về hành trình làm nên tác phẩm, đạo diễn Kwon Hyeok Jae không khỏi hào hứng chia sẻ về việc mình bị cuốn hút bởi kịch bản quá thú vị của Dark Nuns:

“Là một fan của The Priests, tôi đã bị cuốn hút bởi kịch bản Dark Nuns ngay từ lần đọc đầu tiên. Kịch bản có nhiều lớp lang và những nhân vật phát triển rất tốt, điều này đã thu hút tôi ngay lập tức.

Tôi tôn trọng kịch bản này nhưng quyết định tập trung vào yếu tố kịch tính hơn để tạo ra một góc nhìn độc đáo. Trong quá trình nghiên cứu, tôi đã tham khảo ý kiến của các nữ tu, hỏi về suy nghĩ của họ không chỉ xoay quanh các buổi lễ trừ tà Công giáo mà về cả những buổi lễ không tôn giáo. Tôi thậm chí đã đến nhà thờ vào một ngày mưa để tìm kiếm thêm sự chỉ dẫn. Các nữ tu nhấn mạnh với tôi rằng cảm xúc từ trái tim mình là yếu tố quan trọng nhất. Chúng tôi cũng cố gắng để cho những bài kinh thánh xuất hiện trong phim được chuẩn chỉnh nhất có thể, ngoại trừ một số phần đã phải điều chỉnh đôi chút để làm nổi bật yếu tố điện ảnh.”

Đạo diễn Kwon Hyeok Jae (phải) và dàn cast Dark Nuns

Song Hye Kyo cũng tương tự, cô bị cuốn hút bởi kịch bản này ngay từ lần đọc đầu tiên: “Ngay từ khi đọc kịch bản, tôi đã bị cuốn hút bởi câu chuyện độc đáo và nhân vật Junia quá thú vị. Tôi cố gắng tập trung để hiểu những suy nghĩ cũng như niềm tin bên trong cô ấy, đặc biệt là sự quyết tâm của cô ấy trong việc cứu sống một sinh mạng cũng như mối liên kết mà Junia hình thành với một người phụ nữ khác để đạt được mục tiêu của mình.

Trong câu chuyện, sơ Junia được miêu tả là một học trò của Cha Kim ở The Priests. Họ đồng hành và Junia học hỏi từ người thầy của mình một cách rất tự nhiên, vì vậy tôi đã xem lại tác phẩm trước. Tuy nhiên, tôi không cố gắng tái hiện bộ phim đó khi quay Dark Nuns vì tôi cảm thấy cốt lõi của nhân vật nằm trong mối quan hệ giữa Junia và sơ Michela.”

Nữ diễn viên cũng chia sẻ về trải nghiệm tập hút thuốc cho tác phẩm lần này: “Thú vị nhất là việc tôi đã dành sáu tháng để luyện tập hút thuốc cho vai diễn này. Vì tôi không phải là người biết hút thuốc nhưng tôi muốn đảm bảo rằng các cảnh quay trông thật nhất. Mặc dù giờ tôi không hút thuốc nữa, nhưng việc hoàn thiện khía cạnh này của nhân vật Junia là rất quan trọng khi cô ấy khác biệt hoàn toàn với hình ảnh nữ tu truyền thống.”

Đặc biệt, Song Hye Kyo nhấn mạnh vào việc kịch bản Dark Nuns mang tới cho cô cảm giác được thử thách: "Khi đọc kịch bản, tôi đã rất phấn khích vì sự thử thách mà nó mang lại cho mình. Tôi đã tự hỏi liệu bộ phim này có thể giúp mình khám phá ra những khía cạnh mới ở tư cách một diễn viên không. Tôi đặc biệt bị thu hút với cách những nhân vật có niềm tin khác nhau lại có thể kết hợp với nhau, đoàn kết vì cùng một mục đích chung là cứu đứa trẻ tội nghiệp. Đối với tôi, yếu tố quan trọng nhất khi chọn dự án là liệu kịch bản có thực sự hấp dẫn không.”

Tương tự đàn chị, Jeon Yeo Bin cũng có một quá trình dài chuẩn bị cho vai diễn của mình. Nữ diễn viên trẻ chia sẻ: “Tôi luôn thấy những bộ phim huyền bí rất đáng sợ. Tôi không bao giờ dám xem một mình tại rạp, luôn cần có bạn bè đi cùng. Mặc dù sợ hãi như vậy, tôi lại có một mong muốn mãnh liệt là được tham gia Dark Nuns. Tôi nghĩ rằng, với tư cách là một người trong cuộc, tôi có thể sẽ bớt sợ hơn. Chính việc vượt qua nỗi sợ hãi này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách tôi thể hiện Michela, một nhân vật đấu tranh với nỗi sợ và cuối cùng trở nên mạnh mẽ hơn.”

Jeon Yeon Bin cũng dành nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng về nhân vật của mình. Từ đó, sau quá trình chuẩn bị, nghiên cứu kịch bản, cô đúc rút được ra không ít những vấn đề thú vị xoay quanh nhân vật sơ Michela: “Tôi có thể cảm nhận được câu chuyện của Michela thông qua kịch bản. Cô ấy theo giáo lý của Cha Paolo - người phủ nhận sự tồn tại của việc trừ tà bằng những luận điểm khoa học. Michela đã sống bằng cách cố gắng che giấu khả năng nhìn thấy linh hồn của mình. Tuy nhiên, vì những vấn đề không thể giải quyết, cô ấy đã tìm đến bài tarot để tìm ra câu trả lời. Sự mỉa mai khi một nữ tu sử dụng tarot tạo ra nét đặc trưng của nhân vật này. Dù cô ấy có vẻ lạnh lùng, lý trí, tôi cảm thấy cô ấy cũng có những điều muốn che giấu. Michela là một nhân vật bắt đầu trưởng thành sau khi gặp Junia, đối mặt với những sự thật mà cô ấy không thể tiếp tục bỏ qua.”

Tạo hình nữ tu của Jeon Yeo Bin

Hành trình làm phim thử thách và những người cộng sự tuyệt vời

Bên cạnh hành trình tiếp cận kịch bản, tìm hiểu nhân vật, ekip Dark Nuns cũng có những chia sẻ thú vị về câu chuyện sản xuất dự án của mình. Với đạo diễn Kwon Hyeok Jae, hành trình làm phim là khoảng thời gian anh luôn cố gắng lắng nghe những ý kiến từ công ty sản xuất, biên kịch và các diễn viên trong giai đoạn sản xuất:

“Vì chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật viên rất giàu kinh nghiệm nên đã tạo ra được sự cộng hưởng mạnh mẽ. Yếu tố quan trọng quyết định bầu không khí của mỗi cảnh quay là ánh sáng, lựa chọn về góc máy với rất nhiều dụng ý được truyền tải vào đó. Làm việc với Giám đốc Âm nhạc Kim Tae Seong cũng là một vinh dự lớn. Anh ấy đã thành công đẩy cảm xúc trong các cảnh cầu nguyện hay hát thánh ca, mang lại sự chân thực và chiều sâu cho bộ phim. Tôi thực sự biết ơn tất cả những ai đã đóng góp để bộ phim này trở thành hiện thực.”

Song Hye Kyo và Jeon Yeo Bin cũng có những chia sẻ về hành trình thử thách bản thân với vai trò một nữ tu mà một trong những thử thách lớn nhất chính là học thuộc kinh thánh.

“Trên phim, không chỉ đọc những bài kinh cầu nguyện mà tôi còn phải truyền tải cảm xúc sâu sắc vào những phân cảnh đó. Nếu tôi mắc lỗi, đọc vấp và phải dừng lại giữa chừng thì sẽ rất khó để lấy lại cường độ cảm xúc. Vì vậy, tôi đã cố gắng quay những cảnh đó trong một lần duy nhất. Không có con đường tắt nào cho mình, tôi phải sống cùng với kịch bản này, liên tục luyện tập và thấm nhuần các câu thoại.” - Song Hye Kyo cho biết.

Không chỉ kinh thánh, mặc trang phục của các nữ tu cũng là một trải nghiệm đáng nhớ với Song Hye Kyo: “Mặc trang phục nữ tu là một trải nghiệm thú vị. Nó giúp tôi đơn giản hóa quá trình chuẩn bị khi đã có sẵn khăn trùm đầu, không còn nhiều vấn đề phải lo nữa. Chỉ mất khoảng 20 phút chuẩn bị để sẵn sàng vào set quay! Nhưng khi mặc trang phục nữ tu, tôi nhận ra tâm trạng mình cũng thay đổi, tự nhiên cảm thấy điềm tĩnh và suy tư nhiều hơn.”

Trong khi đó, Jeon Yeo Bin lại cố gắng ghi nhớ lời thoại của mình như cách… học thuộc một bài nhạc rap: “Trong các cảnh trừ tà, tôi phải lặp lại các câu thoại Latin từ đầu đến cuối. May mắn thay, vì Michela là một người mới trong việc trừ tà nên tôi không cần phải thoại một cách quá hoàn hảo. Điều quan trọng là truyền tải được sự quyết tâm, đọc những lời cầu nguyện một cách cấp bách nhất có thể. Tôi muốn khán giả cảm nhận được sự cấp bách của phân cảnh đó. Vì vậy, tôi đã học thuộc các câu thoại như cách học lời rap, luyện tập cho đến khi mình trôi chảy tự nhiên nhất. Điều đó không dễ dàng, nhưng các diễn viên khác đã đặt ra một tiêu chuẩn cao. Park So Dam thật tuyệt vời trong The Priests, và diễn viên trẻ nhất trong Dark Nuns, Woo Jin, cũng làm rất tốt. Tôi không muốn mình bị tụt lại phía sau, vì vậy tôi đã nỗ lực chuẩn bị thật tốt.”

Đã quá lâu mới trở lại với một dự án phim điện ảnh, Song Hye Kyo không khỏi hào hứng khi nhắc tới việc được trải nghiệm bầu không khí phim trường tuyệt vời bên cạnh những người đồng nghiệp mới: “Tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện với các đồng nghiệp và ngay sau những buổi đọc kịch bản, tôi đã cảm thấy sự háo hức. Trong quá trình quay, tôi đã có nhiều khoảnh khắc hồi hộp và thường xuyên cảm thấy ngạc nhiên trước những lựa chọn sáng tạo mà các đồng nghiệp của tôi đã đưa ra để làm cho nhân vật trở nên sống động hơn.”

Trong khi đó, với Jeon Yeo Bin, những người đồng nghiệp quá tài năng chính là lý do khiến cô liên tục phải thúc giục bản thân cố gắng, không để mình thụt lùi. Cô đặc biệt dành những lời có cánh cho Song Hye Kyo, người chị, người đồng nghiệp mà cô đặc biệt kính nể.

“Có thể nhìn vào mắt Song Hye Kyo, nghe giọng nói của chị ở trên phim trường là một giấc mơ đối với tôi. Đôi mắt của chị mang một chiều sâu đầy cảm xúc và dù chị ấy có dáng người nhỏ nhắn nhưng lại vững vàng như một trụ cột mạnh mẽ trên phim trường. Có những lần tôi cảm thấy xúc động và đã phải dựa vào chị ấy về mặt tinh thần. Khi nhìn chị Kyo, tôi hy vọng mình sẽ trở thành một diễn viên đầy kinh nghiệm như chị một ngày nào đó.”