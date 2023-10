"Chúng tôi không bán bia, chúng tôi bán những khoảnh khắc tuyệt vời" - lời tuyên ngôn mạnh mẽ của Freddy Heineken đã trở thành bí quyết hàng đầu giúp Heineken gắn kết cùng người tiêu dùng trên khắp toàn cầu trong suốt 150 năm qua. Mang đến vị bia đỉnh cao tại hơn 190 quốc gia, Heineken đã được chào đón tại nhiều nền văn hóa đa dạng thông qua những cách thưởng thức độc đáo, những tên gọi "địa phương hóa" ấn tượng, và trở thành biểu tượng về khoảnh khắc tuyệt vời trong những giây phút ăn mừng của người tiêu dùng.

Tại Việt Nam với hơn 30 năm đổi mới và sáng tạo, Heineken đã cùng người tiêu dùng Việt tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời cùng cái tên quen thuộc - KEN. Bên cạnh chất lượng sản phẩm cùng nỗ lực "xanh hơn mỗi ngày", Heineken đã luôn tiên phong trong việc mang đến những trải nghiệm đẳng cấp thông qua thể thao, âm nhạc đưa khán giả Việt Nam đến gần hơn với loạt quốc tế nổi tiếng như The Chainsmokers, DJ KSHMR, DJ Hyo, DJ Snake.

Vừa qua, nhân cột mốc thành lập thương hiệu, Heineken tiếp tục nâng tầm trải nghiệm cho người tiêu dùng Việt với KENNATION - Đại Tiệc Của Thế Giới khi kết hợp loạt công nghệ đẳng cấp độc quyền chỉ có tại Heineken cùng những màn trình diễn thể thao và âm nhạc vốn đã làm nên tên tuổi thương hiệu. Trong vòng 8 tiếng tại KENNATION, người tiêu dùng tưng bừng tham gia đa dạng các hoạt động thể thao, quẩy cuồng nhiệt với âm nhạc đẳng cấp và mang về vô số phần quà hấp dẫn.

Đến với Đại Tiệc Của Thế Giới - KENNATION, các tín đồ nhạc điện tử tại Việt Nam đã cùng cháy hết mình với những màn trình diễn đỉnh cao từ loạt tên tuổi gạo cội của dòng nhạc Trance và EDM. Trong đó, được mong đợi nhất chính là sự xuất hiện của Alan Walker - cha đẻ bản hit tỷ view Faded, là "người tiên phong" của EDM thế giới.

Alan Walker đã cùng fan Việt một lần nữa "cháy" hết mình tại KENNATION cùng các bản hit đình đám The Spectre, Faded, Darkside, All Fall Down, Taking to the moon, Lily... Sự kiện một lần nữa khẳng định cam kết của Heineken trong việc mang đến những sự kiện văn hoá - giải trí đa dạng, lan tỏa tinh thần tham gia cuộc vui một cách văn minh, lành mạnh đến với công chúng.