“Độc lạ” phiên chợ trên núi Bà Đen, khách tấp nập mua hàng bằng lá bồ đề

Khởi đầu mùa hè sôi động trên núi Bà Đen - đỉnh núi cao nhất Nam bộ, chợ lá – phiên chợ độc nhất vô nhị tại Tây Ninh sẽ được tổ chức vào tất cả các ngày thứ 7 trong tháng 6. Các phiên chợ sẽ diễn ra từ 17-19h, và thời gian phát lá từ 16-18h.

Điều kỳ lạ của phiên chợ này là du khách không cần dùng đến tiền, mà lấy lá bồ đề để mua hàng. Mỗi du khách khi đi cáp treo lên núi Bà Đen sẽ được phát miễn phí một chiếc lá bồ đề. Đủ loại bánh, chè, xôi, sắn… thơm ngon mang đậm hương vị dân gian Tây Ninh được bày bán rộn ràng trên đỉnh núi. Bánh tráng đặc sản Tây Ninh, bánh ít, bánh cuốn, bánh ú, bánh xu xê, bánh bột lọc, bánh bò, bánh da lợn…, hàng trăm loại bánh đủ sắc màu và hương vị làm nên phiên chợ thơm lựng vị quê.

Chị Phạm Khánh Hoa (TP.HCM) chia sẻ: "Có quá nhiều món ăn đồng quê hấp dẫn khiến tôi nhớ về ký ức tuổi thơ. Chỉ ước gì có được nhiều lá bồ đề hơn để ăn tất tần tật các món đặc sản ở đây".

Tây Ninh được biết đến là quê hương của chợ Lá . Không ai còn nhớ chính xác phiên chợ lá đầu tiên được họp từ bao giờ. Người dân Tây Ninh truyền tai nhau rằng khoảng chục năm trước, có một lương ý lớn tuổi hay làm việc thiện ở thị xã Hoà Thành là ông Bùi Quốc Thái đã khai sinh ra phiên chợ "độc lạ" này. Tại đây, tất cả mọi người già trẻ lớn bé, giàu hay nghèo, người Tây Ninh hay dân tứ xứ… đều có thể đến trao đổi, mua bán bằng "vốn liếng" của mình. Ai có xôi mang xôi, ai có bánh mang bánh, mỗi người chỉ cần dùng lá là đổi được đồ ăn. Lá cũng chẳng có "mệnh giá" nào riêng cả, ai thích gì thì chọn nấy, muốn ăn gì thì mua nấy.

Sau đó hàng năm, cứ đến ngày 14, 15 tháng Giêng là người dân Tây Ninh tổ chức chợ Lá. Trong tâm thức của người Việt, Rằm tháng Giêng chính là ngày lễ quan trọng để mong cầu bình an, no đủ trong năm mới, cũng là để hướng đến sự thiện lành và nhân ái. Chợ Lá tổ chức vào Rằm tháng Giêng cũng là ước nguyện của người dân vùng đất linh thiêng Tây Ninh về một cuộc sống an bằng, ấm no, nơi mọi người đều có tinh thần sẻ chia và tâm thiện lành.

Ngày nay, chợ Lá đã trở thành một "đặc sản" của Tây Ninh và là phiên chợ duy nhất trên cả nước không dùng đến tiền. Bạn có thể đi chợ Viềng (Nam Định) theo kiểu phiên chợ xưa Bắc Bộ để "mua may bán đắt" cả năm, nơi người mua không cò kè trả giá, người bán vui vẻ hào sảng để lấy may của cả năm. Bạn cũng có thể đi chợ Âm Dương (Bắc Ninh) để cầu may và trút bỏ muộn phiền – nơi người bán kẻ mua không mặc cả, không đếm tiền, không ồn ào. Nhưng chỉ có duy nhất chợ Lá ở Tây Ninh là bạn có thể dùng lá để không chỉ mua đồ ăn, mà còn để "mua" cả niềm vui và sự may mắn.

Chính nhờ vào sự hấp dẫn và giá trị văn hoá đặc biệt, chợ Lá Tây Ninh những năm gần đây cũng được tái hiện ở một vài tỉnh thành khác trong một số dịp đặc biệt như tại TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai. Tại núi Bà Đen – điểm đến mang tính biểu tượng của Tây Ninh, ngày nay các phiên chợ Lá thường được tổ chức vào các dịp lễ lớn như Tết, lễ vía Bà … nhằm tái hiện nét đẹp trong đời sống văn hoá hồn hậu của người dân nơi đây, và giúp du khách cảm nhận hương vị ẩm thực độc đáo của miền đất bò tơ bánh tráng.

Điều độc đáo là tại núi Bà Đen, các quầy hàng được setup đặc biệt gợi nhắc đến các phiên chợ làng quê xưa với những quầy hàng lợp lá, với những cô gái mặc áo bà ba, quàng khăn rằn. Thú vị hơn, phiên chợ "độc nhất vô nhị" này còn là một không gian văn hoá đặc sắc, nơi du khách hoà vào không khí vui tươi của các trò chơi dân gian, các điệu múa vui nhộn quanh phiên chợ.

"Phiên chợ kỳ lạ này là nơi bạn đến không chỉ để ăn uống, mà còn để được vui chơi, được sống với những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ. Quan trọng là mọi người được kết nối với nhau, hầu như ai cũng vui vẻ, không còn cảm thấy có khoảng cách gì với nhau nữa" – chị Trần Thị Tú (Long An) chia sẻ.

Sau chợ Lá, hoạt động mà du khách mong mỏi nhất khi đến núi Bà Đen là tham dự lễ dâng đăng tại quảng trường Tây Bổ Đà Sơn. Tại đây, mỗi du khách được nhận miễn phí một đèn đăng, tự tay viết lời nguyện ước dâng lên chư Phật. Hàng nghìn ngọn đèn đăng thắp sáng trong đêm dưới chân tượng Phật Bà làm nên một trải nghiệm văn hoá tâm linh đáng nhớ trên đỉnh núi thiêng.

Được mệnh danh là nóc nhà Nam bộ, núi Bà Đen mỗi dịp hè được biết đến là điểm đến trốn nóng hoàn hảo với nhiệt độ trên đỉnh núi luôn thấp hơn thành phố từ 8-10 độ C. Cùng với chợ Lá và lễ dâng đăng thiêng liêng diễn ra vào các thứ 7 trong tháng 6, núi Bà Đen trở thành điểm đến hot bậc nhất Nam bộ trong dịp đầu hè năm nay.