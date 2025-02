Đoàn Văn Hậu tung ảnh quá khứ của Doãn Hải My khiến nàng WAG "xấu hổ quá"

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu lại khiến dân tình xôn xao về nhan sắc của vợ là Doãn Hải My. Trong dàn WAG Việt hiện tại, bà xã của hậu vệ Đoàn Văn hậu luôn là một biểu tượng nhan sắc. Cũng vì vậy, mọi khoảnh khắc cô nàng xuất hiện đều gây sự chú ý. Như mới đây, Văn Hậu trêu đùa tung luôn khoảnh khắc lúc còn là học sinh của nàng WAG sinh năm 2001.

Trong video, Hải My vừa hát vừa dùng cốc để tạo âm thanh. Đây cũng là trào lưu của giới trẻ thời xưa. Thời điểm đó, âm thanh, nhịp điệu do những chiếc bút hay đồ vật tạo nên đã làm mê hoặc các bạn trẻ.

Nhìn lại mình thời xưa, Hải My chỉ biết ngậm ngùi: "Xấu hổ quá". Dẫu vậy, có một điều không thể phủ nhận là cô nàng xinh từ bé.

Văn Hậu tung khoảnh khắc ngày trước của Hải My

Doãn Hải My từ nhỏ đã dễ thương. Đến khi lớn lên, mái tóc dài mượt mà, đôi lông mày thanh tú cùng đôi môi cong ngày càng xinh đẹp hơn. Bà xã Đoàn Văn Hậu cũng từng khẳng định nét đẹp của cô là hoàn toàn tự nhiên, thừa hưởng từ bố mẹ.

Anh chàng cũng từng khoe ảnh vợ ngày nhỏ

Đầu tháng 5/2024, vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu - tiểu thư Doãn Hải My đã chính thức lên chức bố mẹ khi Hải My hạ sinh con trai đầu lòng. Nhóc tỳ có tên thật là Đoàn Minh Đăng, tên thường gọi ở nhà là bé Lúa. Trong suốt thời gian ở cữ và nuôi con, nàng WAG luôn có sự hỗ trợ từ hai bên gia đình. Cũng vì thế, dù mới sinh con nhưng Hải My đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng và ngày càng xinh đẹp.