Đọ visual trong concept nữ chủ tịch: Tzuyu (TWICE) đầy quyền lực, Jisoo (BLACKPINK) liệu có lép vế?

Trong dàn visual Gen 3 của Kpop, Tzuyu (TWICE) và Jisoo (BLACKPINK) là hai cái tên nổi tiếng hàng đầu, thường được netizen đặt lên bàn cân so sánh. Cả hai có những điểm chung như đều là thành viên xinh đẹp nhất nhóm, đều được netizen đánh giá cao khi biến hóa trong các tạo hình đa dạng. Không chỉ đốn tim fan bởi concept nữ tính, thanh thuần, hai mỹ nhân này còn phù hợp cả với những concept quyền lực, đậm chất "nữ chủ tịch" sang trọng.

1. Tzuyu (TWICE)

Từ khi debut, Tzuyu đã được chú ý nhờ sở hữu gương mặt đẹp cổ điển, sắc nét. Tuy nhiên cô nàng thường bị lép vế bởi thần thái còn nhạt, biểu cảm gương mặt khá hiền lành khi so với những thành viên khác trong đội hình TWICE. Gần đây nhất, trong trailer comeback của TWICE mang tên Formula Of Love: O+T=<3, Tzuyu lại cực kỳ nổi bật khi hóa thân trong concept "nữ chủ tịch" đầy sang chảnh.

Trên TheQoo, loạt ảnh gif của Tzuyu nhận được hàng trăm bình luận khen ngợi. Ai nấy đều gật gù công nhận rằng mỹ nhân Đài Loan cực bùng nổ nhan sắc trong tạo hình áo sơ mi trắng, chân váy bút chì, cộng thêm combo "son đỏ - tóc đen" và mái tóc bối cao quyến rũ.

Tzuyu đẹp ngất ngây trong trailer comeback

Trước đó, Tzuyu cũng từng một số lần thử nghiệm concept "nữ CEO" và nhận được phản ứng tích cực từ người dùng mạng. Trong chương trình Time To Twice season 2, em út TWICE có khoảnh khắc bước đi đầy thu trong set đồ công sở quyền lực. Tzuyu được ví như đang đóng vai nữ chủ tịch của một tập đoàn uy quyền trong phim truyền hình Hàn Quốc. Một số lần dự lễ trao giải, nữ idol sinh năm 1999 cũng khiến fan "đứng tim" trước vẻ đẹp thanh lịch, đậm chất "trâm anh thế phiệt".

Khoảnh khắc bước đi như một nữ CEO của Tzuyu trên show

Tzuyu tại một sự kiện năm 2019

2. Jisoo (BLACKPINK)

Tương tự như Tzuyu, Jisoo cũng có nhiều khoảnh khắc bùng nổ visual trong concept "nữ tổng tài". Khác với định hướng công ty khi gắn cho Jisoo hình ảnh dịu dàng, "bánh bèo", nhiều fan cho rằng cô nàng vẫn phù hợp hơn cả khi biến hình thành quý cô sang trọng, quyền lực. Vẻ đẹp đậm chất diễn viên cũng là một điểm cộng giúp Jisoo thể hiện được sức hút trong những tạo hình "vương giả", mạnh mẽ. Khả năng biến hóa đa dạng của Jisoo khiến fan "phục lăn". Lúc thì nữ tính, dịu dàng, lúc lại độc đáo, có lúc lại trưởng thành như một "soái tỷ".

Loạt ảnh GIF mang rung cảm "nữ CEO" của chị cả BLACKPINK

Uống nhầm một ánh mắt của Jisoo, cơn say theo cả đời

Nguồn: Tổng hợp - Ảnh: Twitter