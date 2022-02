Đồ local brand xịn đét mỹ nhân Việt vừa diện: Xoài Non hở bạo khoe vòng 1 ná thở, váy của Phí Phương Anh rẻ nhất chỉ 350K

Cô nàng ''tắc kè hoa'' Phí Phương Anh có lẽ là sao nữ chăm diện local brand nhất showbiz. Cô nàng này còn cực chăm thay đổi hình ảnh với đủ mọi phong cách thời trang. Tuần vừa rồi, nàng diện set đồ vừa tinh nghịch lại quyến rũ. Được biết chiếc chân váy black skirt cô nàng chọn đến từ brand Dizzie và có giá "hạt dẻ" chỉ 350k.



Được dịp Ninh Dương Lan Ngọc đi biển nên chị em lại có thêm gợi ý outfit siêu xinh cho những chuyến du lịch sắp tới. Mẫu váy maxi cổ yếm bánh bèo này sẽ giúp nàng khoe trọn nét quyến rũ trên cơ thể và sự nữ tính với kiểu dáng xếp ly quen thuộc. Mẫu váy mà Lan Ngọc đang diện đến từ local brand LAUI.

Xịn xò không kém chính là loạt ảnh đi biển của ''chị đẹp'' Hồ Ngọc Hà. Lần này, Hà Hồ ưu ái diện chiếc váy maxi với màu nâu đến từ DATT - Local brand với siêu nhiều thiết kế độc lạ, kiểu cách. Chị em có thể truy cập vào Instagram của brand để tham khảo thêm nhiều mẫu váy xịn mịn nữa nha.

Độc đáo nhất phải kể đến tà áo dài màu tím của Diễm My trong tuần vừa rồi. Cô nàng đi du lịch nhưng vẫn không quên đem theo áo dài để sống ảo nè. Chị em có thể tham khảo mẫu áo dài cổ yếm này từ thương hiệu Xéo Xọ. Được biết, chiếc áo dài này có giá 2800k.

''Cặp đôi chim sẻ'' Phương Nga và Bình An sắm set hoodie đôi siêu cute đến từ local brand đang nổi So Young. Màu hồng đỏ này sẽ giúp tôn da và chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hợp lý của mùa này.

Một lần nữa, So Young lại được gọi tên trong loạt ảnh xịn mịn của cô nàng Thiên Nga The Face. Sở hữu khuôn mặt cá tính nên Thiên Nga cực kỳ phù hợp với phong cách thời trang phá cách và cool ngầu khi mặc lên các mẫu thiết kế của So Young.

Xoài Non cũng cực kỳ chăm chỉ lăng-xê cho các thương hiệu Việt. Tuần rồi, cô nàng lựa chọn chiếc đầm cut-out quyến rũ từ LESOVUR. Mẫy váy này có giá cũng khá hợp lý chỉ khoảng 690k thôi. Chị em sắm mẫu này về đi quẩy thì xịn phải biết.

Nguồn: Tổng hợp Instagram

https://kenh14.vn/do-local-brand-xin-det-my-nhan-viet-vua-dien-bo-cua-xoai-non-sieu-chat-chem-ma-gia-chi-vai-tram-nhin-phi-phuong-anh-chat-nhu-nuoc-cat-20220228102942475.chn