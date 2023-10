Đỗ Hoàng Dương, Thái Đinh cùng dàn KOLs hứa hẹn cháy hết mình tại ngày hội tiếng Anh hàng đầu trong năm

Chương trình hứa hẹn là một trải nghiệm thú vị dành cho các bạn GenZ vào cuối tuần này.



Được tổ chức từ năm 2016, The IELTS EXPO là một trong những sự kiện thường niên của The IELTS Workshop. Sự kiện mang sứ mệnh lan toả "giá trị đích thực" của tiếng Anh và IELTS tới thế hệ trẻ Việt Nam - giúp các bạn biến tiếng Anh trở thành công cụ hữu ích trong cuộc sống. The IELTS EXPO 2022 thu hút hơn 1.500 người tham dự cùng với đó là sự tham gia của các gương mặt được nhiều bạn trẻ yêu thích như Minh Minh Minh, Bino Chém Tiếng Anh, Lee Việt, Mây Bồng Bềnh, thầy giáo Đặng Trần Tùng,... Được đánh giá là ngày hội tiếng Anh hàng đầu trong năm, The IELTS EXPO đã chính thức quay trở lại với diện mạo mới - TIW EXPO 2023. Vậy TIW EXPO 2023 sẽ có những gì?

Không kém cạnh những năm trước, TIW EXPO 2023 chính thức xác nhận sự tham gia của 2 ca sĩ trẻ là Đỗ Hoàng Dương và Thái Đinh. Những bạn trẻ yêu thích dòng nhạc Indie chắc chắn sẽ không còn xa lạ với cái tên Thái Đinh, một trong những nghệ sĩ đời đầu của dòng nhạc này tại Việt Nam. Thái Đinh không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai mà còn ấn tượng bởi giọng hát ấm áp trầm buồn cùng với các bản hit: Phố không em, Đi qua mùa Hạ, Em còn dùng số này không,... Hoàn toàn trái ngược với sự lãng tử của Thái Đinh, đó chính là Đỗ Hoàng Dương.

Sức trẻ, tươi vui và đầy sự nhiệt huyết là tính cách của chàng trai này. Với thánh ca thanh xuân "Không yêu cũng chẳng thấy cô đơn", chắc chắn Đỗ Hoàng Dương sẽ là màu sắc đối nghịch nhưng đầy thú vị. Không chỉ góp mặt của các ca sĩ, dàn KOLs được các bạn trẻ yêu mến như Minh Minh Minh, Bino Chém Tiếng Anh, Lee Việt, Mây Bồng Bềnh,.. Cũng sẽ là những điểm sáng tại chương trình năm nay.

Thay thế những khoảng thời gian thư giãn vui vẻ cùng dàn khách mời, người tham gia sẽ tiếp tục được trải qua không khí căng thẳng và ngập tràn sự gay cấn đến từ The EXPO Championship, cuộc thi tiếng Anh dành cho các học sinh, sinh viên. Kết hợp tổ chức với Học viện Ngân Hàng, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Luật Hà Nội, Học viện Ngoại giao và Học viện Báo chí và Tuyên truyền, The EXPO Championship đã trải qua vòng sơ loại và bán kết với sự tham gia đến từ hàng trăm các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội. 5 đại diện bước chân vào vòng chung kết không những sở hữu khả năng tiếng Anh tốt mà còn có vốn kiến thức xã hội vô cùng phong phú. Chắc chắn đây sẽ một cuộc thi đầy khốc liệt.

Món ăn tinh thần cuối cùng của TIW EXPO 2023 chính là talkshow "A Meeting Of Nine". Talkshow sẽ hội tụ những cao thủ hàng đầu trong giới IELTS tại Việt Nam. Diễn giả của talkshow sẽ là những cái tên không còn xa lạ với các bạn yêu tiếng Anh: anh Đặng Trần Tùng, anh Kiên Luyện, chị Trương Hải Hà và anh Vũ Hải Đăng. Cơ hội được các anh chị chia sẻ và tư vấn để chạm tới band điểm 9.0, các bạn có định bỏ lỡ?

TIW EXPO 2023 sẽ được diễn ra vào 13h ngày 14 tháng 10 năm 2023 hội trường nhà D, Học viện Ngân Hàng. Các bạn có thể đăng ký tham gia ngay TẠI ĐÂY và hẹn các bạn tại ngày hội nhé!