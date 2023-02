Điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 10 phút, ngày 25-2, Công an quận Lê Chân nhận được thông tin báo cháy từ Trung tâm chỉ huy 114 (Công an TP Hải Phòng) về việc tại số nhà 15B/87 phố Tô Hiệu, phường Trại Cau (quận Lê Chân), xảy ra 1 vụ hỏa hoạn .

Ngọn lửa lan rộng trên tầng 2 ra phía ngoài ban công

Ngay lập tức, lực lượng chữa cháy Công an quận phối hợp Đội chữa cháy khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Ngô Quyền, Công an quận Hải An huy động 3 xe chữa cháy, cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu người và dập lửa.

Khi lực lượng chức năng có mặt, đám cháy đang lan rộng tại tầng 2, lửa bao trùm ra ngoài ban công, cửa sắt đang khóa, diện tích đám cháy khoảng 30 m2. Vào thời điểm này, trong nhà có ông Ngô Ngọc L. (SN 1966), là anh trai của chủ nhà, cùng người giúp việc tên Nguyễn Văn Q. (SN 1985), mắc kẹt trong đám cháy.

Ngay sau đó, lực lượng chữa cháy dùng máy cắt khóa, tiếp cận hiện trường đám cháy và cứu được anh Nguyễn Văn Q. đưa ra ngoài an toàn; đồng thời, tích cực phun nước làm mát chống cháy lan đến các tầng khác trong nhà và các nhà dân chung quanh.

Đến 0 giờ 30 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, tại hiện trường lực lượng công an đã phát hiện ông Ngô Ngọc L. đã tử vong.