Diệu Nhi giãi bày lý do chơi thân nhưng ít đăng hình chung với 1 sao nữ: "Không phải mang hết lên MXH để cho mọi người thấy"

Mới đây, trên trang cá nhân, Diễm My 9X đã đăng tải đoạn clip ghi lại những chia sẻ của Diệu Nhi về tình bạn giữa cả hai. Theo đó, bà xã của Anh Tú chia sẻ ít người biết rằng cô và Diễm My có mối quan hệ thân thiết. Tuy nhiên, do cả hai có tính cách khác nhau nên ít tương tác trên mạng xã hội. Ngoài ra, bà xã Anh Tú còn hài hước trêu đùa do Diễm My không biết "quăng miếng" nên cô phải giữ an toàn cho đàn chị. Những câu nói này của nữ diễn viên đã dập tắt tin đồn rạn nứt tình cảm của cả hai.

Diệu Nhi cũng chia sẻ thêm: "Nhi cảm thấy không phải tương tác ít hay không tương tác trên mạng xã hội là không chơi với nhau đâu. Mạng xã hội chỉ là một phần để mình vui vẻ thôi. Cuộc sống bên ngoài của mình hoàn toàn khác. Và không phải cái gì bên ngoài mình cũng show hết cho mọi người thấy". Sau đó Diệu Nhi và Diễm My còn cười tươi vui vẻ và ôm đối phương. Khoảnh khắc thân thiết này của cặp đôi khiến người hâm mộ thích thú.

Diệu Nhi chia sẻ cô và Diễm My vẫn có mối quan hệ thân thiết. Tuy nhiên cả hai khác biệt về tính cách nên ít tương tác trên mạng xã hội

Khoảnh khắc thân thiết, thoải mái đùa giỡn của cặp đôi khiến khán giả thích thú

Vào năm 2016, Diệu Nhi và Diễm My từng phối hợp ăn ý, tham gia đóng chung phim điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu. Bà xã Anh Tú từng lên tiếng bày tỏ sự ngưỡng mộ đàn chị: "Có những phân đoạn tâm lý, chị Diễm My chủ động xin đạo diễn thực hiện nhiều lần để có được cảnh quay ưng ý nhất. Hay lúc cố gắng diễn mà chưa đạt được yêu cầu, chị My ngồi bật khóc khiến Nhi cảm thấy thương lắm". Hiện tại, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Tháng 10/2022 vừa qua, Diệu Nhi và Anh Tú đã tổ chức hôn lễ trong mơ sau thời gian dài hẹn hò. Dàn sao Việt đình đám cũng hội tụ trong ngày đặc biệt của cặp đôi, Diễm My cùng với bạn trai cũng có mặt trong đám cưới này. Không chỉ tham gia với tư cách khách mời, Diễm My còn là một trong những phù dâu xinh đẹp tại đám cưới.

Diễm My và Diệu Nhi từng phối hợp ăn ý trong bộ phim điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu

Trong hôn lễ của Diệu Nhi, Diễm My cùng với bạn trai cũng tham dự. Ngoài ra, nữ diễn viên còn làm phù dâu tại đám cưới

Ảnh: FBNV