Điều chưa từng có trong lịch sử lễ hội tắm lớn nhất hành tinh

Theo cập nhật đến chiều 27/2 của Wikipedia , lễ hội Maha Kumbh Mela 2025 đã thu hút 660 triệu người tham gia từ ngày 13/1-26/2, đánh dấu đây không chỉ là một trong những cuộc tụ họp tôn giáo quan trọng nhất mà còn là một trong những cuộc tụ họp lớn nhất của con người từng được ghi nhận trong lịch sử. Ảnh Getty.

CNN và Reuters cho biết, để phục vụ lễ hội, chính quyền UP đã thành lập một thành phố tạm thời rộng 4.000 ha phục vụ cho những người hành hương và du khách tham dự sự kiện. Để mở rộng diện tích đất có sẵn, bốn máy nạo vét đã được sử dụng để khai hoang thêm 26 ha. Ảnh: Getty.

Khoảng 150.000 lều đã được dựng lên để cung cấp chỗ ở. Gần 83 dự án gấp rút hoàn thành với chi phí 160 triệu USD cho sự kiện này. Ảnh: Getty.

Ngành đường sắt Ấn Độ đã bổ sung thêm 98 toa tàu, để thực hiện 3.300 chuyến chở du khách tham dự lễ hội, ngoài các dịch vụ thường xuyên đến Prayagraj . Ảnh: PTI.

Ngân sách cho lễ hội ước tính là 800 triệu USD và sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Ấn Độ từ 30-35 tỷ USD, tương đương khoảng 0,8% GDP của Ấn Độ. Ảnh: Getty.

Sân bay Prayagraj cũng tăng cường các chuyến bay hàng ngày từ tất cả các thành phố lớn bao gồm Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore. Ảnh: Getty.

Ủy ban Prayagraj Mela đã thiết lập 150.000 nhà vệ sinh và huy động khoảng 10.000 công nhân vệ sinh. Các đơn vị y tế lưu động và các dịch vụ y tế khẩn cấp được triển khai để xử lý mọi trường hợp khẩn cấp về sức khỏe. Ảnh: Getty.

Khoảng 40.000 cảnh sát UP và một mạng lưới gồm 2.300 camera đã được huy động để tăng khả năng giám sát 24/7 tại Maha Kumbh Mela 20255. Ảnh: The New York Times.

Thiết bị không người lái dưới nước với khả năng lặn sâu tới 100 m đã được sử dụng trong các hoạt động cứu hộ. Ảnh: Getty.

Chính quyền tiểu bang đã phân bổ 15 triệu USD cho hoạt động cứu hỏa. Trong đó, Sở Cứu hỏa và dịch vụ khẩn cấp UP đã triển khai 351 xe chữa cháy và 2.000 nhân viên tại hơn 50 trạm cứu hỏa và 20 đồn cứu hỏa. Ảnh: Shutterstock.

Ban tổ chức đã thành lập 10 trung tâm tìm kiếm người và đồ thất lạc ở nhiều khu vực khác nhau. Ảnh: AP.

Bên cạnh những chỉ số tích cực, Maha Kumbh Mela 2025 còn gây ra rất nhiều cuộc tranh cãi. Minh chứng là India Today mới đây đưa tin về việc Tòa án Xanh quốc gia (NGT) đã yêu cầu chính quyền UP phản hồi về cáo buộc cơ sở vệ sinh không đầy đủ, dẫn đến tình trạng đại tiện ngoài trời của những người hành hương tại lễ hội. Ảnh: AP.

Xác nhận với PV Tiền Phong trên mạng xã hội X , đại diện của tờ The Hindu cho biết, Ủy ban Kiểm soát ô nhiễm trung ương (CPCB) của Ấn Độ vừa công bố dữ liệu đánh giá chất lượng nước tại hợp lưu của sông Hằng và sông Yamuna ở Prayagraj - nơi diễn ra lễ hội. Ảnh: Getty.

Theo báo cáo do CPCB đệ trình lên NGT, nồng độ coliform phân rất cao (vi khuẩn từ phân người và động vật) đã được tìm thấy trong nước sông mà mọi người đã tắm rửa, thậm chí uống trong lễ hội Maha Kumbh, đặt ra những thách thức nghiêm trọng về môi trường. Ảnh: Indian Today.

Ngoài ra, hai vụ giẫm đạp tại bờ sông và ga tàu hỏa trong lễ hội Maha Kumbh Mela 2025 đã khiến tổng cộng hơn 50 người thiệt mạng. Ảnh: The New York Times.