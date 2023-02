Diễn viên Hàn có phiên bản nhí giống hệt đến ngỡ ngàng: Trường hợp của Son Ye Jin muốn phân biệt cũng khó

Làng phim Hàn Quốc luôn biết cách gây bất ngờ với khán giả, nhất là ở khoản tuyển diễn viên cho các dự án. Không ít bộ phim Hàn đã thể hiện sự tinh tế, tỉ mỉ khi tìm ra các sao nhí có ngoại hình, diện mạo giống hệt với phiên bản người lớn, thậm chí cứ như có chung máu mủ với nhau.

Kim Yoo Jung - Choi Yoo Ri

Từng là một trong những sao nhí được săn đón hàng đầu, Kim Yoo Jung khi trưởng thành chắc cũng không ngờ rằng bản thân rồi cũng có một "bản nhí" khác. Tham gia dự án phim Circle of Atonement (Vòng Tròn Tội Ác), Kim Yoo Jung vào vai Jang Hyun - nữ sinh kiêm con gái của một thám tử tài ba. Vào vai cô lúc nhỏ là sao nhí Choi Yoo Ri, gây bất ngờ với nhan sắc gần như giống hệt Kim Yoo Jung. Đặc biệt đặt ảnh Yoo Ri và đàn chị lúc nhỏ cạnh nhau, cả hai trông như sinh đôi và khó có thể phân biệt.

Choi Yoo Ri - bản nhí của "sao nhí quốc dân" Kim Yoo Jung

Kang Dong Won - Yang Kyung Mo

Một trong những gương mặt đẹp trai nhất màn ảnh Hàn - Kang Dong Won - cũng từng trở thành tâm điểm chú ý khi có phiên bản nhí giống hệt mình. Trong bộ phim điện ảnh Haunters (Siêu Linh), nam chính Cho In sở hữu năng lực đặc biệt, có thể điều khiển tâm trí người khác. Thể hiện bi kịch còn bé của Cho In là diễn viên nhí Yang Kyung Mo. Cho In lúc bé đã khiến gia đình lâm vào cảnh khổ ải, buộc cậu phải rời đi và trở thành kẻ trộm. Theo đánh giá của khán giả, Yang Kyung Mo giống Kang Dong Won ở môi và nhân trung, cùng với đó là đôi mắt buồn.

Sao nhí Yang Kyung Mo (trái, áo số 3)

IU - Kim Gyu Ri

Khi đóng bộ phim My Mister (Ông Chú Của Tôi), IU đã có màn thể hiện vô cùng xuất sắc, đồng thời còn gây bất ngờ lớn khi được cho là tự mình "thu nhỏ" để đóng vai nữ chính lúc bé. Tuy nhiên thực chất vai Ji An thuở ấu thơ được thể hiện bởi sao nhí Kim Gyu Ri, với nhan sắc gần như giống IU y như đúc. Cũng như trường hợp của Kim Yoo Jung, hình ảnh sao nhí Kim Gyu Ri càng thêm giống IU khi còn bé, chứng tỏ ekip đã rất tài tình khi lựa chọn diễn viên cho phim.

IU và sao nhí Kim Gyu Ri

Son Ye Jin - Kyung Soo Jin

Năm 204, Son Ye Jin trở lại truyền hình với dự án Cá Mập, trong đó mỹ nhân "tình đầu" vào vai cô tiểu thư Hae Woo thừa kế cả một khách sạn của gia đình, song sau đó lại lựa chọn làm công tố viên. Son Ye Jin khi ấy cũng hợp tác cùng một sao nhí trong các cảnh hồi tưởng lúc nhỏ, và Kyung Soo Jin là cái tên được ekip tuyển lựa. Đáng nói, ngoại hình và góc nghiêng của Kyung Soo Jin trông giống đàn chị đến ngỡ ngàng, thậm chí còn được ví như "bản sao" của Son Ye Jin. Về sau, Kyung Soo Jin có sự nghiệp riêng nhưng không quá nổi bật, còn Son Ye Jin vẫn là một trong những minh tinh hàng đầu của làng phim xứ kim chi.

Kyung Soo Jin - "bản sao" của chị đẹp Son Ye Jin

Nguồn: Soompi