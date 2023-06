Hồng Lâu Mộng được đưa lên màn ảnh rộng do Hồ Mai làm đạo diễn. Dự án điện ảnh đã hoàn thành khâu quay và hậu kỳ, chờ ngày ra mắt. Dàn diễn viên nhận sự quan tâm lớn từ công chúng. Trong đó vai diễn Lâm Đại Ngọc được kỳ vọng, so sánh với bản phim truyền hình kinh điển năm 1977 do Trần Hiểu Húc thủ vai