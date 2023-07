Diện áo thun thanh lịch như MC Khánh Vy

MC Khánh Vy có phong cách đời thường không quá cầu kỳ, nhưng vẫn ghi điểm ở sự trẻ trung, thời thượng. Phủ sóng style của Khánh Vy là những chiếc áo thun - món thời trang đặc trưng của mùa hè.

Nữ MC kết hợp áo thun một cách khéo léo, để tạo nên những set đồ chuẩn mốt, thanh lịch. Và để có thêm ý tưởng diện áo thun trong mùa hè, chị em đừng bỏ qua các ý tưởng mix đồ của MC Khánh Vy.

Dù mang tông màu tối nhưng áo thun đen không khiến vẻ ngoài trở nên "dừ" hơn, mà vẫn đảm bảo vẻ năng động, cá tính. Tuy nhiên, MC Khánh Vy còn khéo léo "hack" tuổi khi kết hợp mẫu áo thun đen với quần màu be. Chất liệu vải thô của mẫu quần sẽ cho hiệu quả giải nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Công thức áo thun trắng và quần jeans xuyệt tông là sự kết hợp không bao giờ sai. MC Khánh Vy đã nâng cấp tổng thể trang phục bằng cách nhấn nhá một chiếc áo len quàng vai và thắt lưng da. Outfit này có đủ sự thanh lịch để diện đi làm.

Set áo thun trắng + quần jeans và blazer khoác ngoài có rất nhiều ưu điểm. Công thức này "hack" tuổi tốt, mà vẫn toát lên nét thanh lịch và trang nhã. Khi đi du lịch ở những nơi có thời tiết mát mẻ, chị em có thể áp dụng ý tưởng diện đồ của Khánh Vy. Ngoài ra, đây cũng là công thức diện đồ không bao giờ lỗi mốt mỗi khi bước sang mùa thu - đông.

Thêm một ý tưởng diện áo thun đen chuẩn thanh lịch dành cho các nàng, đó là kết hợp với quần âu màu be. Set trang phục này có sự tinh tế và hài hòa về màu sắc. Ngoài ra, outfit còn nổi bật nhờ chiếc áo len quàng vai.

Chỉ với món phụ kiện nhỏ là một chiếc khăn họa tiết, Khánh Vy đã giúp set áo thun đen + quần jeans trở nên nữ tính, yêu kiều hơn hẳn. Đôi giày sneaker là mảnh ghép hợp lý của set đồ năng động. Một điểm đặc biệt trong cách phối đồ của Khánh Vy là cô nàng luôn sơ vin. Nhờ vậy, phong cách thêm tinh tế và tôn dáng tối ưu.

Áo thun trắng và quần be là công thức nàng nào cũng có thể mặc đẹp. Cách mix đồ này ghi điểm ở sự nữ tính và thanh lịch. Bên cạnh đó, tông màu trắng và be giúp vẻ ngoài thêm trẻ trung, các nàng càng có thêm lý do để áp dụng. Để giữ nguyên nét trang nhã của bộ đồ thì thay vì chọn túi xách màu nổi, Khánh Vy đã tô điểm chiếc túi lưới màu đen trang nhã.

Áo thun và quần jeans luôn là cặp bài trùng hoàn hảo. Công thức này sẽ nhân đôi hiệu quả "hack" tuổi. Khánh Vy đã tạo điểm nhấn cho outfit bằng cách đi một đôi sneaker màu đỏ.

Bên cạnh những set trang phục toàn màu trung tính, Khánh Vy cũng không ít lần lên đồ đầy màu sắc với áo thun. Cô nàng kết hợp mẫu áo thun trắng cùng quần âu màu vàng, tạo nên outfit tươi tắn và nổi bật. Đôi sneaker trắng đã nâng tầm vẻ thời thượng của outfit, đồng thời giúp set trang phục thêm hài hòa.

Áo thun dáng lửng cũng là món thời trang chị em không nên bỏ qua. Khi kết hợp mẫu áo cùng với quần cạp cao, Khánh Vy đã hoàn thiện được set trang phục tôn dáng tối ưu. Outfit của Khánh Vy còn gây ấn tượng ở sự trẻ trung, nổi bật. Muốn phong cách mùa hè thêm đa dạng, chị em đừng bỏ qua ý tưởng diện đồ này.