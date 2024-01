Diễm My 9x và ông xã đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật, nhan sắc của cô dâu mới gây chú ý

Ngày 18/1, Diễm My 9x đã đăng tải loạt ảnh trong chuyến đi tận hưởng tuần trăng mật với ông xã tại Thái Lan. Hậu đám cưới, nữ diễn viên gây sốt khi khoe khoảnh khắc đầy tình tứ bên doanh nhân Vinh Nguyễn. Chỉ chụp phía sau lưng, song hành động nắm chặt tay nhau dạo phố của Diễm My 9x và nửa kia cũng cho thấy cả hai đang rất hạnh phúc tận hưởng thời gian bên nhau.

Không chỉ vậy, nhan sắc của Diễm My 9x cũng gây chú ý không kém. Có thể thấy sau đám cưới, nữ diễn viên ngày càng rạng rỡ hơn trước. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, song Diễm My vẫn ghi điểm với những đường nét xinh đẹp, thần thái tươi tắn. Cô cũng nhận được nhiều lời khen từ netizen khi giữ vững phong độ sắc vóc.

Diễm My 9X và Vinh Nguyễn nắm chặt tay nhau khi đi dạo phố

Nữ diễn viên gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ

Cô được nhận xét vẫn luôn giữ vững phong độ sau khi lấy chồng

Được biết, Diễm My 9x và Vinh Nguyễn nên duyên từ năm 2016. Sau khoảng thời gian yêu đương có ngọt ngào lẫn sóng gió, cuối cùng người đẹp đã nhận lời cầu hôn từ Vinh Nguyễn trên khinh khí cầu. Cho đến cuối tháng 12/2023, nữ diễn viên chính thức tổ chức đám cưới hoành tráng với bạn trai trong sự vui mừng của tất cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp.

Trước đó, Diễm My 9x chia sẻ về hôn nhân: "Trước đây My suy nghĩ có thể mình không kết hôn và cảm thấy lo lắng nếu một ngày nào đó mình mặc chiếc váy cưới sẽ như thế nào. Bởi vì gia đình của My không hạnh phúc và xung quanh mình có nhiều trường hợp tan vỡ, cho nên My không tin vào hôn nhân và tình yêu lắm. My có hơi bảo thủ và cách nhìn khá tiêu cực về hôn nhân. Nhưng khi mặc chiếc áo dài làm cô dâu, My lại có cảm giác hoàn toàn khác, mình rất thoải mái, nhẹ nhàng và cảm thấy giống như chân mình đã cắm rễ. Lý do chính là mình đã gặp đúng người".

Diễm My 9x và Vinh Nguyễn đã chính thức về chung một nhà vào tháng 12/2023