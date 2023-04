Điểm danh sinh viên BTEC FPT “phá đảo” các cuộc thi quốc tế

Cặp bài trùng đạt giải ba chung kết cuộc thi tiếng Anh tại Malaysia



Đội thi The Cosmic Immigrant của Nguyễn Minh Ánh & Nguyễn Quang Duy, hai sinh viên ngành lập trình máy tính tại BTEC FPT đã vượt qua 129 đội thi để bước vào vòng Chung kết Nihongo Eng tại Malaysia, cuộc thi ngôn ngữ do FPT Education tổ chức, và xuất sắc giành giải ba chung cuộc.

Ngoài ra, hai chàng trai còn sở hữu profile đáng nể. Quang Duy đạt số điểm 7.5 IELTS nhiều người mơ ước, cũng như đang làm trợ giảng tại một trung tâm tiếng Anh. Minh Ánh có điểm thi THPT quốc gia tương đối ấn tượng là 26,5 và đạt giải khuyến khích trong cuộc thi tiếng Anh thành phố Bắc Giang.

Nguyễn Quang Duy (trái) và Nguyễn Minh Ánh (phải) tại cuộc thi.

Quang Duy chia sẻ: "Các thầy cô tại BTEC FPT đã tham gia góp ý rất nhiều trong việc sắp xếp ý tưởng bài thi và luôn đồng hành hỗ trợ chúng em. Sự tự tin về ngoại ngữ của chúng em cũng một phần đến từ các hoạt động rèn luyện kỹ năng thú vị, bổ ích dành cho sinh viên tại BTEC FPT."

Bộ tứ lọt vào vòng chung kết cuộc thi ý tưởng bảo vệ môi trường của Unesco

Bốn sinh viên BTEC FPT nhóm Green-B: Trần Duy Thành, Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thị Vân Anh đã lọt vào vòng thi chung kết cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo vì một Đại dương không nhựa 2022" được tổ chức bởi sự Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO).

Đội thi Green-B cùng giảng viên hướng dẫn.

Green-B đã tham dự cuộc thi với ý tưởng sản xuất Thùng rác thông minh thế hệ mới B – Trash. Ý tưởng này đã giúp đội thi vượt qua hàng nghìn bạn trẻ trên khắp cả nước để lọt vào vòng chung kết, khẳng định sự năng động, sáng tạo của sinh viên BTEC FPT.

Thiết kế 3D ý tưởng của Green-B.

Đại diện Green-B, bạn Trần Duy Thành gửi lời cảm ơn tới sự giúp đỡ của các thầy, cô đã tiếp thêm động lực và sự tự tin cho cả đội. Duy thành hy vọng BTEC FPT sẽ tiếp tục kết nối sinh viên đến nhiều sân chơi tầm cỡ quốc tế, tạo nền tảng cho sinh viên nâng cao kiến thức chuyên môn và sự tự tin vào năng lực bản thân.

Sinh viên BTEC FPT trở thành nhà vô địch cuộc thi Thiết kế đồ hoạ thế giới

Trần Ngọc Dung, sinh viên BTEC FPT đã chinh phục hội đồng BGK và trở thành một trong ba thí sinh đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết cuộc thi vô địch thiết kế thế giới ACAWC 2021. Ngọc Dung được nhận Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo – Huy hiệu cao quý của tuổi trẻ Việt Nam do T.Ư Đoàn trao tặng, huy chương vàng cấp quốc gia cùng phần thưởng giá trị; đặc biệt là trở thành Đại sứ ACA của Việt Nam tham gia VCK thế giới.

Trần Ngọc Dung (thứ 2 từ phải sang) cùng các Đại sứ khác của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ngọc Dung còn xuất sắc trở thành thủ khoa Khóa 3 chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ của BTEC FPT. Sau khi tốt nghiệp, Dung đã có những bước đi đầu tiên trên con đường sự nghiệp và nhận được mức lương đáng mơ ước lên đến 8 con số.

Ngọc Dung phát biểu trong lễ tốt nghiệp.

Ngọc Dung chia sẻ: "Tại BTEC FPT, chúng em không chỉ được học những kiến thức, kỹ năng thiết kế cơ bản mà còn được rèn luyện cả về tư duy nghệ thuật, giúp sinh viên nhanh chóng nắm bắt những xu hướng thiết kế mới trên thế giới."

Công trình nghiên cứu của sinh viên BTEC FPT lên tạp chí khoa học thế giới

Đề án tốt nghiệp nghiên cứu về ảnh hưởng của công nghệ lên an toàn công việc của nhân viên ngành ngân hàng đã giúp Nguyễn Quốc Khánh, sinh viên ngành Quản Trị Kinh Doanh tại BTEC FPT có cơ hội thể hiện tài năng học thuật tại hội nghị khoa học quốc tế "The International Conference on Decision Aid Sciences and Applications", hội thảo khoa học liên ngành có mục đích truyền tải những khám phá mới trong lĩnh vực quản trị từ các nhà nghiên cứu trên thế giới.

Quốc Khánh đã để lại nhiều ấn tượng với các giáo sư, tiến sĩ trên thế giới với bài viết học thuật chuyên sâu cùng khả năng thuyết trình lưu loát bằng tiếng Anh. Sau khi chinh phục hội đồng khoa học, đề tài nghiên cứu nhận được lời mời đăng tải trên IEEE Xplore - Tạp chí khoa học uy tín trên thế giới thuộc tổ chức IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) có văn phòng trụ sở ở New York, Mỹ.

Đề tài nghiên cứu của Khánh trên tạp chí khoa học IEEE Xplore.

Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT không chỉ là vườn ươm tài năng mà còn là bệ phóng để sinh viên có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để vươn ra thế giới. Năm 2023, BTEC FPT tung gói học bổng "cùng BTEC bước ra thế giới" với tổng giá trị hơn 27,3 tỷ đồng nhằm mang đến nhiều cơ hội cho học sinh trải nghiệm môi trường học Anh Quốc tại Việt Nam với chi phí hợp lý. Tìm hiểu thêm tại: https://btec.fpt.edu.vn/r/dangky2023.