Điểm danh dàn giảng viên vừa giỏi giang còn sở hữu ngoại hình đẹp của Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT

Giảng viên Lâm Đỗ Quyên



Ước mơ trở thành giáo viên từ khi còn nhỏ chính là động lực để cô Quyên theo đuổi và nhận được học bổng 50% khi học ngành TESOL (Giảng Dạy Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2) tại Đại học Huddersfield (Vương quốc Anh). Nữ giảng viên Gen Z của BTEC FPT có riêng một kênh Youtube để chia sẻ về cuộc sống, cũng như thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa tại Anh và Việt Nam. Đặc biệt, cô Đỗ Quyên còn đóng vai trò diễn giả tại Hội thảo Nghiên cứu Khoa học Quốc tế MEKONG TESOL phối hợp với Đại học Wollongong - Úc.

Theo cô Quyên, tiếng Anh không phải ngoại ngữ mà là ngôn ngữ thứ 2, mang lại rất nhiều lợi ích cho người học. Với việc được đào tạo ngoại ngữ song song với quá trình học chuyên ngành, sinh viên BTEC FPT sẽ có nhiều lợi thế về trình độ học thuật, cơ hội việc làm, và cơ hội để tìm hiểu nhiều nền văn hóa khác nhau.

Giảng viên Ngô Thúy Quỳnh

Nữ giảng viên ngành Marketing từng đặt chân đến gần 10 quốc gia và thông thạo 4 thứ tiếng: Anh, Trung, Ý và tiếng Việt. Cô Thuý Quỳnh từng là du học sinh nhận được học bổng trao đổi toàn phần Erasmus tại Venice - Ý. Ngoài ra, nữ giảng viên của BTEC FPT còn sở hữu bài nghiên cứu khoa học được đăng trên tạp chí Quốc tế về Thư viện số (IJDL), Springer.

Không chỉ hết lòng truyền thụ kiến thức mà cô Quỳnh còn trở thành người bạn được sinh viên tin tưởng tâm sự. Nữ giảng viên đánh giá rất cao môi trường đào tạo quốc tế tại BTEC FPT. Sinh viên được tiếp cận với hệ thống kiến thức mang tính ứng dụng cao, chuẩn quốc tế, là cơ hội để các bạn học tập và nghiên cứu chuyên sâu đồng thời nâng cao kỹ năng mềm đặc biệt là tiếng Anh.

Giảng viên Đinh Nguyên Độ

"Tuổi trẻ tài cao" có lẽ là miêu tả đúng nhất về thầy Đinh Nguyên Độ, nam giảng viên 9X đạt được nhiều thành tựu nổi bật cả trong quá trình học tập và giảng dạy. Tốt nghiệp ĐH Ngoại Thương chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại, mong muốn trở thành giáo viên đã thôi thúc thầy tiếp tục học lên bậc Thạc sĩ. Thầy Độ thành công nhận học bổng 50% cho chương trình Thạc sĩ tại Đại học Northampton và học bổng £5000 từ Đại học Huddersfield. Gần đây, thầy tham gia hướng dẫn cho đội thi của sinh viên BTEC FPT bước vào vòng Chung kết Nihongo Eng tại Malaysia, cuộc thi ngôn ngữ do FPT Education tổ chức, và xuất sắc giành giải ba chung cuộc. Đặc biệt, sắp tới thầy Độ có cơ hội trình bày bài nghiên cứu khoa học của mình tại hội thảo "VietTESOL International Convention 2023."

Nam giảng viên là một người truyền cảm hứng và người bạn đồng hành cùng sinh viên BTEC FPT. "Đối với mình, BTEC FPT là một môi trường trẻ trung, năng động với đa dạng các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại và câu lạc bộ,... tạo điều kiện cho sinh viên được thể hiện và phát triển bản thân. Đây là tiền đề giúp các bạn nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và phản biện." - Thầy Độ cho biết.

Giảng viên Ngô Thế Nam

Thầy Nam hiện đang là giảng viên khối ngành Quản trị kinh doanh, đồng thời là sáng lập viên của một trung tâm tiếng Anh tại Hà Nội. Được biết, nam giảng viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh tại Đại học Sunderland, và sở hữu bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế (Đại học RMIT). Đặc biệt, thầy còn có nhiều bài báo, công trình nghiên cứu khoa học tạo tiếng vang trong nước và quốc tế, đáng chú ý là bài báo "Crisis Management on Social Media: A recent case of Tan Hiep Phat Beverage in Vietnam" được trình bày tại hội thảo Quốc tế tại Malaysia.

Nghề giáo, một công việc đòi hỏi sự kiên trì bởi đó là hành trình đầy gian nan. Thế nhưng, với thầy Nam thì đó là đam mê, là ước mơ suốt những năm tháng tuổi trẻ. Là một người từng theo học tại môi trường quốc tế, thầy Nam cho rằng: "với phương pháp học qua thực hành, các hình thức kiểm tra kiến thức và năng lực sinh viên bám sát theo yêu cầu của doanh nghiệp sẽ giúp sinh viên BTEC FPT nâng cao kỹ năng mềm và có cơ hội được tiếp cận kiến thức mới nhất, phù hợp với xu hướng."

