Dịch sốt xuất huyết tăng cao, chuyên gia cảnh báo biến chứng nặng của bệnh

Tại họp báo kinh tế - xã hội Tp.HCM chiều 14/5, bà Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tp.HCM cho biết theo quy luật thường kỳ, từ giữa tháng 6 hằng năm trở đi bệnh sốt xuất huyết sẽ gia tăng nhanh chóng.

Theo đó, tính đến giữa tháng 5/2026, Tp.HCM ghi nhận hơn 16.000 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng lo ngại hơn, bệnh tay chân miệng cũng có mức tăng gấp đôi và cả hai loại dịch bệnh này đều đã có những trường hợp tử vong.

Bà Lê Hồng Nga nhận định rằng áp lực lên hệ thống y tế sẽ còn gia tăng mạnh mẽ trong thời gian tới. Theo quy luật hằng năm, từ giữa tháng 6 trở đi, thời tiết thay đổi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn phát triển, khiến sốt xuất huyết bùng phát mạnh. Trong khi đó, dù tay chân miệng có dấu hiệu giảm nhẹ, nhưng nguy cơ biến chủng mới vẫn luôn chực chờ bùng lên.

Trọng tâm của kế hoạch là các hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết vào ngày 15/6 tới đây. Thành phố sẽ không chỉ tuyên truyền suông mà thực hiện tổng vệ sinh môi trường trên diện rộng, rà soát triệt để các ổ dịch tiềm ẩn tại địa phương.

Chiến dịch lần này yêu cầu sự vào cuộc đồng bộ từ cấp thành phố đến tận từng khu phố, tổ dân phố và mỗi gia đình. Các đoàn kiểm tra sẽ trực tiếp rà soát và xử lý nghiêm những điểm nguy cơ phát sinh lăng quăng, muỗi truyền bệnh tại khu dân cư.

Đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền người dân chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh. Khi có triệu chứng sốt không rõ nguyên nhân (ở cả trẻ em và người lớn), cần đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời, không tự ý dùng thuốc.

Đối với bệnh tay chân miệng, phụ huynh cần đưa trẻ, nhất là nhóm dưới 5 tuổi, đi khám sớm khi có dấu hiệu nghi ngờ như sốt, loét miệng, nổi ban ở tay, chân.

Trường hợp điều trị tại nhà, cần theo dõi sát sao, nếu phát hiện dấu hiệu chuyển nặng thì chuyển ngay đến bệnh viện.

Ngoài ra, các bệnh có vắc xin như sởi, viêm não mô cầu vẫn tiềm ẩn nguy cơ, do đó cần tiêm chủng đầy đủ và duy trì các biện pháp phòng bệnh như vệ sinh cá nhân, rửa tay, che miệng khi ho.

Để phòng ngừa bệnh dại, người bị chó, mèo cắn cần đến ngay cơ sở y tế để tiêm phòng, không chần chừ. Hiện ngành y tế Tp.HCM đã triển khai hệ thống giám sát dịch tễ, theo dõi các trường hợp bị động vật cắn. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức người dân trong chủ động phòng bệnh và tiếp cận y tế kịp thời.