Địa điểm giải trí khiến giới trẻ không thể bỏ qua với mô hình độc lạ

Với một thế hệ thích sáng tạo, mê khám phá những điều mới mẻ, đồ uống ngon, nhạc hay, promotion hời giờ đã không còn là lí do đủ hấp dẫn. Vậy thì nơi như thế nào mới có thể chiều lòng Gen Z!? Cùng check ngay mô hình club mới với cái tên OPERATOR đang khiến các hot Gen Z checkin gần đây nhé!



Concept "Nhà máy Highkey" độc lạ khiến Gen Z đổ "đứ đừ"

Nếu bạn nghe cái tên vừa lạ lạ lại quen quen, thì OPERATOR chính là phiên bản nâng cấp, của OPERA - Huyền thoại night club hot bậc nhất phố Lương Ngọc Quyến sau 2 năm vắng bóng.

Lột xác từ mô hình nhà hát, OPERA trở thành OPERATOR với concept mới cực thú vị: nhà máy sản xuất niềm vui - Factory Of Highkey. Trái ngược với Lowkey - một khái niệm đã quá quen thuộc với Gen Z, năng lượng Highkey được OPERATOR mô tả là một năng lượng phóng khoáng, cởi mở, vui chơi hết mình, tự tin thể hiện bản thân mạnh mẽ và công khai. Nói cách khác highkey chính là "bật chế độ thể hiện màu sắc riêng". Với concept này, OPERATOR sẽ như một người bạn ai cũng muốn có: luôn vui vẻ, phóng khoáng, mới mẻ nhưng không bao giờ phán xét, mà cổ vũ chúng ta thể hiện màu sắc riêng của bản thân một cách tự tin nhất. Là thế hệ thích thể hiện cá tính, các hot Gen Z đã bị "nhà máy" hoàn toàn chinh phục từ khi club chỉ mới nhá hàng về concept.

Mô hình Arcade Game Club tiên phong và độc đáo tại Hà Nội!

OPERATOR với những máy chơi Game Arcade, hay còn gọi là máy chơi xèng, game thùng huyền thoại trong tuổi thơ của Gen Z chính là điểm nổi bật tại nhà máy. Bên cạnh những quầy bar, bên dưới những giai điệu sôi động, Gen Z có thể xả stress cực hiệu quả với các trò máy game đấm bốc, ném bóng rổ hay máy chụp ảnh lấy ngay… những thứ chỉ thấy tại các trung tâm giải trí lớn. Tất cả những yếu tố này kết hợp đã đem đến một địa điểm club với những trải nghiệm mới mẻ, đa dạng, lôi cuốn và thú vị.

Niềm vui được "sản xuất" liên tục với âm nhạc và sự kiện chất lượng

Thừa hưởng ưu điểm từ huyền thoại OPERA cũ, OPERATOR là một trong những club có DJ cả 7 ngày trong tuần. Mỗi tháng, OPERATOR còn "sản xuất" những đêm sự kiện chủ đề thú vị với khách mời đình đám underground như Lowg, Wxrdie, DJ Teddy Doox... Cùng những track nhạc trendy và bắt tai,, menu đồ uống đa dạng, độc đáo được pha chế dưới bàn tay kỳ cựu của bartender OPERA, chắc chắn đảm bảo niềm vui không bao giờ hết khi đến nhà máy OPERATOR.

Có quá nhiều lý do để các hot gen Z mê mẩn và không thể không đến OPERATOR trải nghiệm. Nếu chưa biết đi đâu xả stress dịp cuối năm thì cái tên OPERATOR là "must try" trong list của bạn đấy!

Địa chỉ ở đây này: https://www.facebook.com/Operator.hanoi