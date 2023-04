Đi tảo mộ dịp Tết Thanh minh để nhắc nhở thế hệ con cháu ghi nhớ về nguồn cội gia tiên

Bà Phạm Thái An (phố Vọng, phường Đồng Tâm, Hà Nội) đã có mặt từ 6 giờ sáng để sửa soạn đồ lễ thắp hương cho cháu ngoại 27 tuần tuổi mới bị mất trong đợt Covid-19. Bà An cho biết, đây vốn là phần đất vợ chồng bà chuẩn bị trước cho mình. Nhưng vì cháu ngoại không may mất sớm, ông bà đưa cháu về đây như một cách để bày tỏ tình cảm dành cho cháu.

"Dù thường xuyên lên thăm cháu nhưng hôm nay là ngày giỗ đầu, tôi cảm thấy rất an lòng vì thời tiết thuận tiện, bà ngoại càng an tâm ấm cúng hơn vì phần mộ của cháu luôn có hoa tươi, hương nến do những người làm bảo vệ ở khu vực chăm sóc", bà An nói.