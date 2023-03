Đi Nha Trang tham gia Lễ hội Tháp Bà lớn nhất năm thì mua gì về làm quà?

Ẩm thực chính là một đại diện mang trong mình hình hài của một vùng đất. Hãy cùng xem ngoài những bãi biển đẹp như thơ và những món thưởng thức ngay tại chỗ ngon nức tiếng, tới Nha Trang sẽ có thể mua gì về làm quà nhé!

1. Bánh tráng xoài

Đến Nha Trang bạn chớ quên món bánh kẹo ăn vặt ngon nổi tiếng "Bánh tráng xoài" dẻo dẻo ngon ngon nhé! Bánh tráng xoài ở đây đều được làm từ những quả xoài chín mọng, căng và tươi.

Sau khi xoài được bóc bỏ vỏ và ép lấy nước thì cho đường vào nước xoài rồi đun và khuấy đều tay đến khi nước xoài chuyển sang sền sệt. Sau đó đổ ra phơi là đã có ngay món bánh tráng xoài thơm ngon ngây ngất rồi

- Giá tham khảo: 70.000 - 100.000 đồng/1kg.

- Cách chọn bánh tráng xoài:

Bánh tráng xoài đạt chuẩn sẽ có màu cánh gián, không quá đen hoặc quá vàng, bề mặt bánh trơn láng và mịn. Khi nếm một miếng bánh bạn sẽ cảm nhận được độ mềm dai, vị ngọt thanh hòa quyện cùng vị chua tự nhiên của xoài và hương thơm của đường mật làm tăng sức hấp dẫn của món bánh này.

- Địa chỉ mua bánh tráng xoài:

+ Cửa hàng đặc sản Nha Trang: số 31 Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hoà.

+ Cửa hàng đặc sản khô Hưng Bình: 94A Võ Trứ, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa.

2. Mực rim me

Mực rim me là món quà vặt “ngon số 1” trong số tất cả các đặc sản Nha Trang. Mực rim me ở đây được chế biến cầu kỳ với vị ngọt thơm, dai dai từ mực, cay cay từ ớt và chua chua từ vị me vô cùng hấp dẫn.

Bạn có thể ăn thử để biết độ tươi ngon của sản phẩm, mực loại 1 sẽ có vị béo giòn, thơm đậm đà, còn mực loại 2 loại 3 thì bị mềm, nhão, ăn không ngon bằng

- Giá tham khảo: 40.000 - 100.000 đồng/1 hộp 300 gram.

- Cách chọn mực rim me:

+ Chú ý lựa chọn những hộp có hạn sử dụng còn dài và mực bên trong trông đều nhau, màu vàng mật, hơi đỏ, óng đẹp.

+ Bên cạnh đó, vì là món ăn đặc sản, được nhiều nơi bán nên bạn cũng cần phải cân nhắc tới vấn đề chất lượng của mực rim Nha Trang. Tốt nhất là lựa chọn mua ở những thương hiệu uy tín để an tâm hơn.

+ Khi lựa chọn mực rim me, bạn hãy quan sát chọn hộp mực được phần nước sốt đều lên thân mực và mực không bị chuyển sang màu vàng đen.

- Địa chỉ mua mực rim me:

+ Chợ Xóm Mới: 49 Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hoà.

+ Chợ đêm Nha Trang.

3. Muối ớt xanh/chanh/đỏ

Nếu như Tây Ninh có muối tôm thì Nha Trang lại nổi tiếng với muối ớt chanh. Gia vị này tưởng chừng ở đâu cũng có thể làm được nhưng chỉ có ở Nha Trang, muối ớt chanh với bí quyết trộn các gia vị tạo nên vị ngon đặc trưng khó tả.

Muối ớt chanh chính là món quà mà bất kì cô nàng hảo ngọt nào cùng muốn được người thân mua tặng mỗi khi có dịp ghé thăm Nha Trang

Mọi người có thể dùng muối này để chấm cùng với xoài chua hay cóc, thậm chí là các loại hải sản.

- Giá tham khảo: 20.000 đồng/1 lọ.

- Cách chọn muối ớt xanh/chanh/đỏ:

+ Chú ý lựa chọn những hộp có hạn sử dụng còn dài.

+ Nên lựa chọn mua ở những thương hiệu uy tín để an tâm hơn.

- Địa chỉ mua:

+ Các cửa hàng tạp hóa tại Nha Trang.

+ Các khu chợ Nha Trang: chợ Đầm, chợ đêm...

4. Bong bóng cá

Một loại đặc sản khô Nha Trang khác thường được du khách mua về làm quà chính là bong bóng cá. Bong bóng cá có nguồn gốc từ nhiều loại cá khác nhau như cá lạc, cá đường… được người dân Nha Trang chế biến thành các sản phẩm khô.

Bạn có thể chế biến nhiều món ăn siêu ngon từ bong bóng cá như: cháo bóng cá, bóng cá hấp đường, trứng gà chiên bóng cá…

- Giá tham khảo: Từ 100.000 đồng/200gram.

- Cách chọn mua bong bóng cá:

Chọn bóng cá có màu trắng đục hay vàng nhẹ, khô ráo, có độ cứng giòn đặc trưng. Tránh mua loại có màu vàng sậm, ẩm ướt, có mốc hoặc có mùi tanh nồng. Không nên mua nhiều để dự trữ vì bóng cá rất dễ chuyển màu và mốc. Khi chế biến, rửa sạch, ngâm bóng cá trong nước gừng có pha ít rượu trắng để loại bỏ mùi tanh.

- Địa chỉ mua: Chợ Đầm Nha Trang, Chợ Xóm Mới.

5. Hạt đác

Một trong những đặc sản nhất định nên mua về làm quà khi tới Nha Trang mà bạn có thể tìm mua đó chính là hạt đác. Với những ai ở các thành phố lớn thì món quà vặt này đã trở nên thân quen từ lâu, nó thường có trong các món chè.

Hạt đác tươi Nha Trang không phải vùng nào của Việt Nam cũng có thể trồng được và lại dễ dàng đóng gói, mang đi khắp nơi. Do đó, khi đã tới đây thì nhất định đừng quên mua hạt đác về nhé!

Hạt đác Nha Trang thường mang 1 hương vị đặc biệt khó quên

- Giá tham khảo: 40.000 - 60.000 đồng/1kg.

- Cách chọn hạt đác ngon:

+ Khi mua hạt đác, bạn nên chọn những hạt có màu sắc là trắng đục tự nhiên.

+ Tránh mua những loại hạt đác đã rim sẵn vì bạn khó có thể kiểm tra được chất lượng của chúng.

+ Khi mua, bạn nên dùng tay để bóp nhẹ thử vào hạt đác. Nếu như bạn cảm thấy hạt đác có độ mềm mềm và đàn hồi thì hãy chọn mua vì đây là những hạt còn tươi. Nếu bóp thử hạt mà bạn thấy cứng thì không nên mua vì đó là những hạt đã già và không còn độ tươi ngon nữa.

+ Không nên lựa mua những hạt khi nhìn có độ trong suốt hoặc màu trắng tinh vì khả năng cao là những hạt đó đã bị tẩy trắng hoặc xử lý bởi các chất bảo quản lâu ngày, khiến hạt đác trở nên bắt mắt hơn.

- Địa chỉ mua hạt đác: Chợ Đầm Nha Trang, chợ đêm.