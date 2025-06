Đi máy bay, ngồi ghế nào an toàn nhất: Bỏ nhiều tiền chưa chắc đã đúng?

Theo nhiều nghiên cứu, máy bay là phương tiện có tỷ lệ tai nạn cực thấp so với xe hơi, xe máy hay đi bộ. Tuy nhiên, khi tai nạn xảy ra, mức độ nghiêm trọng lại rất cao. Do đó, nhiều hành khách vẫn không khỏi quan tâm đến yếu tố an toàn liên quan đến vị trí ngồi.

Ngồi chỗ nào trên máy bay là an toàn nhất?

Một nghiên cứu của Đại học Greenwich (Anh) đã phân tích dữ liệu từ 105 vụ tai nạn máy bay trên toàn thế giới, với hơn 2.000 hành khách sống sót. Kết quả hành khách ngồi sát lối đi thì có khả năng thoát chết cao hơn những người ngồi sát cửa sổ.

Tring khi đó tạp chí Time (Mỹ) cũng dẫn lại thống kê dựa trên dữ liệu từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), cho thấy ghế ngồi ở phần đuôi máy bay có tỷ lệ tử vong thấp nhất, chỉ 31%. Trong khi đó, ghế ở phần thân máy bay là 44% và phần đầu là 51%.

Kết quả của tạp chí Popular Mechanics thống kê: Tỷ lệ sống sót ở các ghế cuối là cao nhất, 69%; ghế giữa là 56% và ghế đầu là 49%.

Đặc biệt, những ghế ngồi chính giữa ở phần đuôi máy bay còn có tỷ lệ tử vong thấp hơn nữa, chỉ khoảng 28%. Đây được xem là vị trí "vàng" trong trường hợp xấu nhất xảy ra. Còn các ghế bên hông, ở khu vực giữa thân máy bay, lại là nơi có tỷ lệ tử vong cao nhất.

Tạp chí Popular Mechanics cũng từng đưa ra thống kê tương tự: Tỷ lệ sống sót ở các ghế phía sau là 69%, phần giữa máy bay là 56% và phần đầu là 49%.

Dù các thống kê cho thấy phần đuôi có tỷ lệ sống sót cao hơn, các chuyên gia vẫn nhấn mạnh rằng khả năng sống sót phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Loại tai nạn, vị trí va chạm, tốc độ phản ứng, cách sơ tán… Tạp chí Time cũng lưu ý, những dữ liệu này mang tính tương đối và không thể áp dụng tuyệt đối cho mọi chuyến bay. Thậm chí, trong một số vụ tai nạn, phần đuôi máy bay bị phá hủy nặng nề hơn cả phần đầu.

Chú ý hướng dẫn an toàn bay trước mỗi chuyến đi

Thay vì chỉ quan tâm đến vị trí ghế, các chuyên gia hàng không khuyến cáo hành khách nên chú ý nhiều hơn đến các hướng dẫn an toàn bay trước mỗi chuyến đi.

PGS Anthony Brickhouse, Giám đốc Phòng thí nghiệm Pháp y Hàng không tại Đại học Hàng không Embry-Riddle (Mỹ), cho biết rất nhiều người thường bỏ qua những phần hướng dẫn này, đặc biệt là hành khách bay thường xuyên.

Theo ông, hành khách nên lưu ý việc thắt dây an toàn đúng cách và luôn xác định rõ vị trí lối thoát hiểm gần nhất. Bên cạnh đó, một mẹo đơn giản nhưng hiệu quả là đếm số hàng ghế từ chỗ ngồi của mình đến cửa thoát hiểm gần nhất. Khi khoang máy bay tối hoặc đầy khói, việc này giúp bạn không bị mất phương hướng và thoát ra nhanh hơn.

GS Graham Braithwaite từ Đại học Cranfield (Anh) cũng đồng tình với quan điểm trên. Ông từng nhắc lại vụ cháy máy bay British Airtours ở sân bay Manchester năm 1985. Một hành khách sống sót trong vụ tai nạn kể rằng chính việc đếm số hàng ghế đã giúp anh tìm thấy lối thoát hiểm giữa làn khói dày đặc.

Lắng nghe tiếp viên

Trong trường hợp khẩn cấp, tiếp viên hàng không là người nắm rõ nhất phương án sơ tán. Họ được phi công chỉ dẫn cụ thể để xác định lối thoát nào là an toàn nhất, thời điểm nào có thể mở cửa thoát hiểm… Vì thế, việc lắng nghe chỉ dẫn của tiếp viên là điều không thể bỏ qua.

Một lời khuyên khác là chọn chỗ ngồi gần lối đi và lối thoát hiểm nếu có thể. Điều này giúp bạn dễ dàng di chuyển khi cần sơ tán.