Đi họp lớp, 20 người ăn hết 696,5 triệu đồng, về nhà xong tất cả rời khỏi nhóm chat

Gần 700 triệu đồng là chi phí cho 1 buổi họp lớp sao?

Li Ming là một nhân viên văn phòng bình thường tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Sau nhiều năm không gặp, anh được mời tham dự buổi họp lớp với 19 người bạn cũ. Ban đầu, tất cả đều hào hứng vì nghĩ rằng đây là dịp để ôn lại kỷ niệm thời đi học, nhưng không ai ngờ cuộc gặp mặt lại kết thúc bằng một hóa đơn lên tới 200.000 NDT (khoảng 696,5 triệu đồng).

Buổi họp lớp được tổ chức tại một phòng riêng trong câu lạc bộ kinh doanh cao cấp ở Thâm Quyến. Những người bạn nhiều năm không gặp nhau nay có dịp ngồi lại, hỏi han về công việc, gia đình và cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, chỉ sau vài câu chuyện xã giao, không khí đã dần chuyển thành màn so sánh thành tựu và thu nhập.

Một số người hào hứng kể về công ty mới thành lập, dự án vừa gọi vốn thành công hay khoản lợi nhuận đầu tư. Người khác lại nhắc đến chức vụ quản lý, mức lương hàng tháng hoặc những bất động sản đang sở hữu. Câu chuyện nghe có vẻ là chia sẻ về cuộc sống, nhưng đôi khi lại khiến những người có hoàn cảnh bình thường như Li Ming cảm thấy khó xử. Suốt cả buổi, anh gần như không nói gì mấy.

Khi được hỏi, Li Ming chỉ cười và nói mình vẫn là một nhân viên văn phòng, cuộc sống không có gì quá đặc biệt. Một vài người lập tức nhân cơ hội so sánh anh với những người đang có sự nghiệp thành công hơn.

Khi cả nhóm đang rôm ra, Chen Yuhan - Hoa khôi của lớp, mới tới. Cô tự hào kể rằng mình đã kết hôn với một doanh nhân thành đạt và có điều kiện tài chính dư dả. Sự xuất hiện của Chen Yuhan nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người chủ động bắt chuyện, hỏi han và dành cho cô những lời khen.

Thấy mọi người đã đông đủ, Chen Yuhan đề nghị gọi thêm các món đặc biệt của nhà hàng cùng một số loại đồ uống cao cấp. Cô nói sẽ thanh toán một nửa hóa đơn, phần còn lại mọi người có thể chia nhau.

Ảnh minh họa

Bữa tiệc cứ thế tiếp tục trong tiếng cười nói. Các món ăn đắt tiền lần lượt được đưa lên, trong đó có hải sản cao cấp, bào ngư, vi cá và trứng cá muối. Một chai whisky phiên bản đặc biệt cũng được mở giữa bàn tiệc. Giá của riêng chai rượu này lên tới 128.000 NDT (khoảng 445,8 triệu đồng).

Trong khi một số người hào hứng thưởng thức đồ uống, Li Ming chủ yếu dùng nước trái cây. Anh không quen uống rượu mạnh và cũng không chủ động gọi những món đắt tiền. Dù vậy, anh vẫn bị vài người trêu rằng đã có dịp đến nhà hàng sang trọng thì nên tận hưởng cho đáng.

Đến cuối buổi, khi mọi người vẫn đang nói chuyện, nhân viên nhà hàng mang hóa đơn đến. Tổng số tiền cần thanh toán là 200.000 NDT (khoảng 696,5 triệu đồng). Con số này lập tức khiến cả bàn tiệc im bặt.

Những người vừa kể về các khoản đầu tư hàng triệu NDT (tương đương hàng tỷ đồng) bắt đầu hỏi đi hỏi lại về tổng chi phí. Có người cho rằng nhà hàng tính nhầm, có người muốn kiểm tra từng món ăn, trong khi một số người khác lập tức hỏi ai là người gọi chai whisky đắt đỏ.

Không khí nhanh chóng thay đổi. Những câu chuyện về thành công và thu nhập ban nãy nhường chỗ cho màn tranh luận xem ai phải trả bao nhiêu. Theo thỏa thuận ban đầu, Chen Yuhan thanh toán một nửa hóa đơn, tương đương 100.000 NDT (khoảng 348,25 triệu đồng). Phần còn lại là 100.000 NDT sẽ do những người tham dự cùng chia sẻ.

Tuy nhiên, việc chia tiền không diễn ra suôn sẻ như dự kiến. Một số người cho rằng họ không uống rượu đắt tiền nên không muốn phải gánh phần chi phí lớn. Người khác phản đối vì cho rằng món ăn và đồ uống đều được gọi chung, không thể tùy tiện yêu cầu một vài người trả nhiều hơn.

Cuối cùng, dù không mấy hài lòng nhưng cả nhóm quyết định chia đều số tiền cho từng người sau khi Chen Yuhan đã thanh toán 1 nửa.

Sau khi về nhà, một số thành viên bắt đầu nhắn tin trong nhóm chat chung, nhắc lại chuyện hóa đơn và phàn nàn về cách ứng xử của những người có mặt. Người cho rằng bạn bè không nên so đo từng đồng, người lại khẳng định một buổi họp lớp không thể trở thành lý do để bất kỳ ai phải chi quá nhiều tiền.

Những lời qua tiếng lại khiến nhóm chat vốn được lập ra để giữ liên lạc sau nhiều năm ngày càng trở nên ngột ngạt. Không ai muốn tiếp tục nhắc đến buổi tối đáng quên ấy, nhưng cũng chẳng ai muốn là người đầu tiên xuống nước.

Rồi từng người bắt đầu rời nhóm. Cuối cùng, nhóm chat tan rã.

Một cuộc gặp mặt vốn được kỳ vọng sẽ giúp những người bạn cũ nối lại tình cảm lại trở thành dấu chấm hết cho mối liên hệ giữa họ.

Suy cho cùng, vấn đề không chỉ nằm ở hóa đơn gần 700 triệu đồng. Khi tham gia một buổi họp lớp, mỗi người có điều kiện tài chính và quan điểm chi tiêu khác nhau. Một người có thể thoải mái với bữa ăn vài nghìn NDT, nhưng người khác lại phải cân nhắc kỹ lưỡng trước một khoản chi như vậy. Nếu không thống nhất từ đầu về ngân sách, cách gọi món và phương án thanh toán, một cuộc gặp mặt vui vẻ rất dễ biến thành trải nghiệm khó chịu.

Tình bạn lâu năm cũng không đồng nghĩa với việc mọi người phải có cùng mức sống hay sẵn sàng chi trả như nhau. Đôi khi, điều giúp một cuộc gặp mặt giữ được ý nghĩa không phải là nhà hàng sang trọng hay những món ăn đắt tiền, mà là sự tôn trọng dành cho hoàn cảnh và lựa chọn của mỗi người.

(Nguồn: Sohu)