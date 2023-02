Đi chơi riêng với thành viên Chainsmokers, Selena Gomez vẫn khẳng định độc thân

(Ảnh: Getty Images)

Gần đây, tin đồn hẹn hò của Selena Gomez bắt đầu rộ lên sau khi hàng loạt hình ảnh đi chơi riêng giữa cô và Drew Taggart - thành viên Chainsmokers - được công bố. Cuối tuần qua, cả hai lại một lần nữa dành thời gian bên nhau tại thành phố New York.

Trước những thông tin này, Selena Gomez đã lên tiếng, ngầm khẳng định về tình trạng mối quan hệ tình cảm của bản thân. Cụ thể, trong một video đăng tải lên mạng xã hội, cựu ngôi sao Disney đã ghi: "Tôi thích ở một mình quá mất rồi". Chưa dừng lại ở đó, cô nàng còn thêm dòng hashtag #iamsingle (Tôi độc thân) ở phía dưới nhằm trấn an người hâm mộ trước những tin đồn hiện nay.

Những hình ảnh đi chơi riêng của Selena Gomez và Drew Taggart (Ảnh: Page Six)

Có vẻ như ở thời điểm hiện tại, giọng ca Same Old Love và thành viên Chainsmokers vẫn chỉ đang ở giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau mà thôi. Đây cũng là lí do Selena Gomez quyết định lên tiếng để tránh bị khán giả hiểu lầm.

Lần cuối cùng nữ ca sĩ/diễn viên chia sẻ về trạng thái tình cảm của mình là khi cô trở thành người dẫn chương trình cho Saturday Night Live vào tháng 5/2022. "Một lí do khiến tôi rất hạnh phúc khi được trở thành người dẫn chương trình là vì tôi còn độc thân. Tôi nghe nói SNL là một nơi tuyệt vời để tìm kiếm mối quan hệ lãng mạn".