Đi chợ ngày Tết đừng chỉ nhìn giá: Phụ nữ tinh tế sẽ không bỏ qua điều này khi chọn mua những món nhà nào cũng cần trong Tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán luôn là thời điểm thị trường thực phẩm sôi động nhất trong năm. Từ măng khô, giò chả, bóng bì, miến cho tới các loại hạt, bánh mứt… tất cả đều được tiêu thụ với số lượng lớn. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn nhiều vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm bị phát hiện, khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng.

Theo cảnh báo từ Cục An toàn Thực phẩm, những tháng cuối năm thường ghi nhận tình trạng sản xuất, buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, sử dụng hóa chất bảo quản, phẩm màu công nghiệp hoặc nguyên liệu kém chất lượng nhằm tăng lợi nhuận. Trong khi đó, Bộ Y tế cũng nhiều lần khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi lựa chọn thực phẩm phục vụ Tết, bởi nguy cơ ngộ độc thực phẩm và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe luôn gia tăng trong giai đoạn này.

World Health Organization cũng nhấn mạnh rằng thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm khô nếu không được kiểm soát tốt có thể chứa nấm mốc sinh độc tố, vi sinh vật gây bệnh hoặc tồn dư hóa chất độc hại.

Trong bối cảnh đó, việc nắm rõ cách chọn thực phẩm an toàn không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe gia đình mà còn góp phần giữ trọn ý nghĩa sum vầy, an lành của ngày Tết.

Măng khô: Đặc sản ngày Tết nhưng dễ bị tẩy trắng bằng hóa chất

Măng khô là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn truyền thống như canh măng móng giò hay măng hầm. Tuy nhiên, đây cũng là mặt hàng thường bị làm giả hoặc xử lý bằng lưu huỳnh để tạo màu đẹp và chống mốc.

Cảnh báo từ chuyên gia: Theo khuyến cáo của Cục An toàn Thực phẩm, măng khô bị tẩy trắng bằng lưu huỳnh có thể gây kích ứng đường hô hấp, rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng chức năng gan nếu sử dụng lâu dài.

Giò chả: Món không thể thiếu nhưng dễ bị pha trộn phụ gia

Giò chả là món ăn phổ biến trên mâm cỗ Tết, song cũng là thực phẩm dễ bị trộn hàn the, chất tạo dai hoặc thịt kém chất lượng.

Lưu ý quan trọng: Theo Bộ Y tế, hàn the bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm vì có thể gây tổn thương gan, thận và hệ thần kinh khi tích lũy lâu dài.

Bóng bì: Nguyên liệu hấp dẫn nhưng tiềm ẩn nguy cơ hóa chất

Bóng bì thường được dùng trong các món canh hoặc xào ngày Tết. Tuy nhiên, một số sản phẩm có thể bị xử lý bằng chất tẩy trắng hoặc bảo quản không đảm bảo.

Nguy cơ sức khỏe: Các chuyên gia cảnh báo bóng bì chứa dư lượng hóa chất tẩy trắng có thể gây kích ứng niêm mạc tiêu hóa và tăng nguy cơ ngộ độc.

Miến: Thực phẩm quen thuộc nhưng dễ bị nhuộm màu công nghiệp

Miến là nguyên liệu phổ biến trong nhiều món Tết như miến gà, miến xào. Tuy nhiên, thị trường tồn tại nhiều loại miến pha tạp hoặc nhuộm màu.

Khuyến cáo: Theo WHO, thực phẩm khô bị nhuộm màu công nghiệp có thể chứa kim loại nặng và hóa chất độc hại, ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe.

Các loại hạt: Món ăn vặt ngày Tết cần cảnh giác nấm mốc

Hạt dưa, hạt hướng dương, hạt điều là món ăn quen thuộc trong ngày Tết. Tuy nhiên, nếu bảo quản không tốt, các loại hạt có thể nhiễm nấm mốc sinh độc tố aflatoxin – chất có nguy cơ gây ung thư gan.

Những nguyên tắc vàng khi mua thực phẩm ngày Tết

Các chuyên gia an toàn thực phẩm khuyến cáo người dân nên:

- Mua thực phẩm tại cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng.

- Tránh ham rẻ, đặc biệt với thực phẩm chế biến sẵn.

- Kiểm tra hạn sử dụng, bao bì, nhãn mác.

- Bảo quản thực phẩm đúng cách sau khi mua.

- Chế biến và nấu chín kỹ trước khi sử dụng.

Tết là dịp sum vầy, gắn kết gia đình qua những bữa cơm ấm cúng. Tuy nhiên, chỉ cần một thực phẩm kém chất lượng cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cả gia đình. Vì vậy, việc lựa chọn thực phẩm sạch, an toàn không chỉ là trách nhiệm với bản thân mà còn là cách gìn giữ trọn vẹn niềm vui ngày xuân.