Đi ăn Buffet Hải sản Cửu Vân Long: Hoa hậu Lê Hoàng Phương hoá "đại sứ ẩm thực"

Hoa hậu Lê Hoàng Phương - đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi đã bất đắc dĩ trở thành "đại sứ ẩm thực" khi hướng dẫn các người đẹp quốc tế thưởng thức món cua biển, khoảnh khắc này đã thu hút hàng triệu lượt quan tâm.



Người đẹp miền biển đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế

Lê Hoàng Phương là một hoa hậu, kiến trúc sư, người mẫu đến từ Khánh Hòa, cô đã từng đạt nhiều thành tích đáng kể tại các cuộc thi sắc đẹp trong nước. Sau khi đăng quang tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023, Lê Hoàng Phương chính thức trở thành đại diện của Việt Nam thi đấu tại Miss Grand International 2023 năm nay.

Trong các hoạt động vừa qua của dàn thí sinh MGI 2023 tại Hà Nội, Lê Hoàng Phương thường xuyên trở thành tâm điểm khi luôn tích cực quảng bá về văn hóa, giới thiệu đến bạn bè quốc tế về những nét đẹp truyền thống của nước nhà. Và ở bữa tối đầu tiên của các cô gái MGI 2023 khi đặt chân tới Hà Nội, hoa hậu Lê Hoàng Phương đã có một màn "thị phạm" các thưởng thức hải sản Việt Nam đúng điệu tại Nhà hàng Buffet Hải sản Cửu Vân Long.

Từ hoa hậu hoá thân thành "đại sứ ẩm thực" khi dùng bữa tại nhà hàng buffet hải sản hàng đầu Hà Nội

Là một người con của xứ biển Khánh Hoà, Lê Hoàng Phương tỏ ra hết sức tự tin và thoải mái khi thưởng thức buffet hải sản trong bữa tối đầu tiên tại Hà Nội. Không còn xa lạ khi thưởng thức hải sản, Lê Hoàng Phương đã nhiệt tình giới thiệu đến những thí sinh của cuộc thi về những món ăn được phục vụ tại nhà hàng, đặc biệt là những sản vật từ biển đặc trưng của Việt Nam như tôm càng sen, ghẹ xanh, cua Y Tứ Đạn Cà Mau…

"Nhập gia tuỳ tục" - sau khi nhận thấy những người chị em quốc tế của mình lúng túng khi thưởng thức món cua hấp, người đẹp đại diện Việt Nam đã nhanh chóng "thị phạm" một màn thưởng thức cua đúng chuẩn phong cách của những người con xứ biển. Toàn bộ quá trình bóc cua cực dễ thương của Lê Hoàng Phương đã được nhiều thí sinh quốc tế chia sẻ trên tài khoản cá nhân. Tại trang cá nhân của mình, Mikaela-Rose Fowler - Hoa hậu Hoà bình Úc 2023 đã thích thú đăng tải video bóc cua viral của đại diện Việt Nam cùng lời tựa "@lehoangphuong_ showing us how to open the Vietnamese crab". Ngoài ra, người đẹp đến từ Anh Chloe Ellman-Baker còn thoải mái checkin địa điểm tại Buffet Hải sản Cửu Vân Long cùng dòng mô tả bằng Tiếng Việt "Nghiêm túc với hải sản, nhưng lại yêu Việt Nam từ trái tim!"

Video này đã được một tài khoản TikTok đăng tải lại vào ngay đêm 3/10 và cũng nhanh chóng nhận về hàng triệu lượt quan tâm trên nền tảng này. Chỉ trong một thời gian ngắn, video đã đón nhận hàng ngàn bình luận, đa số tỏ ra hết sức thích thú trước cách cô nàng thoải mái thưởng thức hải sản đậm chất Việt Nam và thậm chí còn hướng dẫn những người chị em quốc tế của mình làm theo.

Các thí sinh quốc tế hiểu Việt Nam hơn khi dùng bữa tại Buffet Hải sản Cửu Vân Long

Là một nhà hàng buffet hải sản uy tín hàng đầu thủ đô, Buffet Hải sản Cửu Vân Long đã được ban tổ chức cuộc thi liên hệ từ sớm để trở thành nơi đón tiếp 75 thí sinh MGI 2023 dùng bữa tối trong ngày đầu đặt chân tới Hà Nội. Không phải một nhà hàng thuộc hệ thống khách sạn 5 sao, cũng không phải một kiểu nhà hàng xa hoa như nhiều người vẫn tưởng tượng, Buffet Hải sản Cửu Vân Long đã được lựa chọn bởi chính sự gần gũi với thực khách cũng như sự đa dạng trong món ăn, sự phù hợp trong cung cách phục vụ.

Buffet Hải sản Cửu Vân Long đã chủ động sắp xếp một phân khu riêng trong không gian mở để bảo bảo không gian dùng bữa cho đoàn MGI 2023 với số lượng khách lên tới 140 người gồm các mỹ nhân quốc tế, ban tổ chức và ê-kíp chương trình. Cùng với đó, menu hơn 200 món đa dạng phong cách từ Âu đến Á đã hoàn toàn chinh phục được trái tim các nàng hậu khi ai cũng có thể lựa chọn được món ăn phù hợp với khẩu vị của bản thân.

Và hơn hết, chính việc dùng bữa tại một nhà hàng thân thuộc như Buffet Hải sản Cửu Vân Long đã tạo cơ hội cho hoa hậu Lê Hoàng Phương trở thành "đại sứ ẩm thực", lan toả được phong cách thưởng thức đậm chất Việt cũng như những sản vật từ biển trứ danh của Việt Nam.