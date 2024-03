DHC khẳng định không có bất cứ liên hệ nào tới nhãn hàng Kobayashi

Sự kiện ngày 22/3, nhãn hàng Kobayashi thông báo thu hồi 3 sản phẩm chứa thành phần có nguy cơ gây tổn thương thận đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của người tiêu dùng. Đặc biệt là những ai có thói quen bổ sung các sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.



DHC khẳng định hãng không có mối liên quan tới nhãn hàng Kobayashi

Rất nhiều thương hiệu nổi tiếng trong ngành hàng Chăm sóc sức khỏe của Nhật Bản như DHC, Orihiro bị đưa vào tầm ngắm vì đây là những thương hiệu rất phổ biến với người tiêu dùng tại Việt Nam. Ngay lập tức, đại diện nhãn hàng DHC tại Việt Nam đã đưa ra thông tin chính thức khẳng định Kobayashi và DHC không có bất cứ mối liên quan nào.

DHC Việt Nam đưa ra thông báo trên trang thông tin chính thức của hãng

Ngày 26/3, trên website chính thức của mình, DHC Nhật Bản cũng đưa ra thông báo khẳng định các thành phần, nguyên liệu mà DHC sử dụng hoàn toàn khác với những thành phần có trong 3 sản phẩm bị thu hồi của Kobayashi.

Trong thông báo của mình, DHC Nhật Bản nhấn mạnh: "Về mặt an toàn sản phẩm DHC, chúng tôi đã thực hiện nghiêm ngặt quy trình kiểm tra chất lượng và đều không phát hiện bất thường gì. Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi hoàn toàn không ghi nhận bất cứ trường hợp nào liên quan đến bệnh thận phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm. Xin quý khách hàng hãy yên tâm!"



Thông báo chính thức của DHC Nhật Bản, đăng tải trên website

Lịch sử hơn 40 năm phát triển của nền công nghiệp TPCN Nhật Bản



Ngành công nghiệp TPCN Nhật Bản có lịch sử hơn 50 năm (từ 1970) phát triển, phân phối trên thị trường trong và ngoài nước. Các thương hiệu Chăm sóc Sức khỏe và Làm đẹp tại đây luôn được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Các thương hiệu phổ biến tại Nhật Bản như DHC đều có lịch sử phát triển lâu đời đều có lượng khách hàng trung thành nhất định trong nhiều thập kỷ cho thấy mức độ uy tín, chất lượng mà sản phẩm mang lại. Trong những thông tin được đưa trên website của DHC, các sản phẩm của hãng đều được nghiên cứu và sản xuất hoàn toàn khép kín để đảm an toàn cho sức khỏe cho người tiêu dùng.

Nhà máy sản xuất của DHC Nhật Bản

Hãy tìm hiểu kĩ về sản phẩm trước khi quyết định bổ sung TPCN

Trên thực tế, các sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) đều giữ vai trò là bổ sung dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe, tăng cường thể lực qua tham vấn ý kiến của chuyên gia nên sẽ phù hợp với những ai đang bị thiếu chất, cần bồi bổ.

Với các thành phần phổ biến như Vitamin C có hàm lượng 1000mg thường khiến nhiều người lo ngại khi sử dụng. Tuy nhiên, trong một báo cáo về dinh dưỡng và trao đổi chất được thực hiện bởi Helga Gerster (Thuộc phòng nghiên cứu Vitamin, F.Hoffmann-La Roche Ltd. Basel, Thụy Sĩ) đã đưa ra nghiên cứu diện rộng của một nhóm chuyên gia Sức khỏe tại Harvard chứng minh hàm lượng vitamin C 1000mg không liên quan đến các nguy cơ gây sỏi thận.

Bên cạnh đó, trên thị trường hiện nay rất nhiều thương hiệu thực phẩm chức năng lớn đều cho ra mắt các sản phẩm có hàm lượng vitamin C từ 500mg - 1000mg và nhận về những phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng. Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp, người tiêu dùng cần tìm hiểu kĩ về thành phần, hàm lượng vitamin C theo Thông tư Quy định về Quản lý Thực phẩm chức năng của Bộ Y tế.Theo đó nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam, hàm lượng vitamin C tối đa một người có thể bổ sung là 2000 mg và sẽ phụ thuộc phần lớn vào thể trạng của người uống.

Mỗi sản phẩm nước ngoài được nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam đều cần qua rất nhiều bước kiểm nghiệm thành phần để có giấy phép công bố sản phẩm và giấy xác nhận sản phẩm phù hợp với quy định an toàn thực phẩm cho các sản phẩm bổ sung sức khỏe. Chính vì vậy, với những sản phẩm bổ sung đã được cấp phép tại Việt Nam, người tiêu dùng có thể an tâm sử dụng tùy theo nhu cầu dinh dưỡng của mình.

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Đơn vị phân phối sản phẩm DHC chính hãng tại Việt Nam

Website: dhcvietnam.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN BELIE

Địa chỉ: Tầng 1, Số 170 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline:18008003

Website: Bestme.vn

Fanpage: DHC Vietnam Official