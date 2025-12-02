ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội “vỡ òa trong tiếc nuối”: chỉ cách chức vô địch đúng… 1 cú sút

Một cái kết nhiều cảm xúc cho đội bóng từng được xem là ứng viên số 1 tại Giải bóng đá Sinh viên Toàn quốc 2025 – Cúp TV360.

Hành trình đáng nhớ của Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội tại Giải bóng đá Sinh viên Toàn Quốc 2025 - Cúp TV360 kết thúc với vị trí Á quân

Từ vòng bảng "đè nát" đối thủ đến tấm vé vào chung kết đầy bản lĩnh

HUPES bước vào VCK với phong độ khiến cả giải phải dè chừng. Trận khai mạc thắng 8-0 trước Đại học Tân Trào – cách biệt lớn nhất giải – lập tức đưa họ thành ứng viên hàng đầu. Mạch thăng hoa tiếp tục khi đội trưởng Việt Hoàng dẫn đồng đội thắng 2-1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam, rồi 3-0 trước Đại học Tôn Đức Thắng để hoàn tất vòng bảng toàn thắng, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới đúng 1 lần. Tỏa sáng rực rỡ nhất chính là số 10 Việt Hoàng – người ghi đến 6 bàn chỉ sau vòng bảng, trong đó có một cú hat-trick.

Ở tứ kết, HUPES nhẹ nhàng vượt qua Đại học Nông Lâm TP.HCM 2-0. Trận bán kết với Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM lại là một câu chuyện khác: căng thẳng, nghẹt thở và chỉ được định đoạt nhờ pha lập công phút cuối của Hải Khương. Tấm vé vào chung kết nằm trọn trong tay thầy trò HLV Phạm Minh – hành trình như được định sẵn để họ chạm tới chiếc cúp vô địch.

Chung kết căng như dây đàn: từ bàn gỡ hòa của Đức Dương đến cú sút trúng cột dọc khiến khán đài "ôm đầu"

Màn đụng độ giữa Đại học Huế và ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu

Đối thủ của HUPES trong trận chung kết là Đại học Huế – đội bóng vừa loại ứng viên số 1 Đại học Thủy Lợi bằng loạt luân lưu. Dù vậy, HUPES vẫn được đánh giá vượt trội hơn về thể lực, chuyên môn và kinh nghiệm. Kịch bản hiệp 1 diễn ra đúng dự đoán: HUPES kiểm soát phần lớn thời gian bóng lăn, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng cũng vài lần thót tim trước các pha phản công sắc lẹm của Huế.

Bước sang hiệp 2, bất ngờ nổ ra khi Huế ghi bàn mở tỷ số. Trận đấu lập tức đổi màu: HUPES phải chơi trong áp lực dồn dập khi đối thủ lùi sâu và phòng ngự phản công – đúng sở trường của họ. Nhưng các cầu thủ HUPES không bỏ cuộc. Phút 62, Đức Dương – người vừa vào sân – lao vào đánh đầu "như tên lửa", gỡ hòa 1-1 trong tiếng gào thét của cả nhà thi đấu. Khoảnh khắc khiến hàng ngàn người "đứng hình" đến ở phút bù giờ cuối, khi Minh Tú có cơ hội vàng để định đoạt trận đấu. Anh vượt qua hậu vệ Huế, dứt điểm hạ Xuân Khánh… nhưng bóng đập cột dọc bật ra. Chỉ vài cm thôi là lịch sử đã khác.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 và kéo hai đội vào loạt luân lưu đầy áp lực.

Những nỗ lực của Việt Hoàng (áo xanh) và các đồng đội giúp HUPES có được bàn gỡ hòa và kéo trận đấu vào loạt luân lưu

Loạt đấu súng định mệnh: giấc mơ của HUPES khép lại chỉ trong một khoảnh khắc

Bước vào loạt luân lưu, HUPES chịu cú sốc sớm khi Việt Hoàng – vua phá lưới của giải – đá hỏng lượt đầu. Những cú sút chuẩn xác sau đó nhen nhóm hy vọng, đặc biệt khi thủ môn Tuấn Đức cứu thua ở lượt đá quyết định của Huế, đưa hai đội trở lại vạch xuất phát.

Nhưng sự xuất sắc của thủ môn Xuân Khánh bên phía Huế mới là dấu chấm hết cho hành trình của đại diện Thủ đô. Ở lượt sút thứ 9, cú sút của Trọng Minh bị cản phá. HUPES thua 7-8 trong loạt đấu súng đầy cay đắng, chính thức trở thành Á quân NUC 2025. Dù thất bại, hành trình của HUPES vẫn khiến khán giả cả nước xúc động. Từ những chiến thắng tưng bừng đến màn gỡ hòa nghẹt thở, và rồi là giọt nước mắt tiếc nuối – tất cả đã trở thành những thước phim cảm xúc đẹp nhất của giải.

Vũ Việt Hoàng của ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội là vua phá lưới của giải đấu

