Đẹp trai chưa đủ, các Anh Trai Say Hi còn có outfit xuất sắc!

Sau bao ngày chờ đợi, đêm concert thứ 3 của Anh Trai Say Hi đã chính thức diễn ra ở Hà Nội, thu hút lượng lớn khán giả tham dự. Những khoảnh khắc trong chương trình cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH, cho thấy sức ảnh hưởng không nhỏ của những thần tượng nội địa. Không những đem đến những màn trình diễn hoành tráng, sôi động cùng visual xuất sắc, điển trai ngút ngàn, dàn Anh Trai Say Hi còn khiến khản giả u mê không lối thoát với loạt trang phục đẹp mắt, thời thượng và được đầu tư công phu.

Mở đầu chương trình, dàn Anh Trai đã "đốn tim" người hâm mộ trong những bộ suit trắng đầy nam tính, lịch lãm, đa dạng kiểu dáng từ basic đến cách điệu. Loạt phụ kiện, trang sức đi kèm cũng được nhấn nhá tinh tế.

Bộ cánh cao bồi tưởng như idol Kpop của Anh Tú Atus cũng giúp tăng thêm gấp bội cho visual của nam ca sĩ. Set đồ denim đính đá tỉ mỉ kết hợp cùng sơ mi trắng kiểu dáng unisex điệu đà và mũ cao bồi ton sur ton giúp mỹ nam đình đám toả sáng trong mọi khung hình.

Set đồ denim với điểm nhấn lạ mắt ở quần jeans cũng tôn lên triệt để vóc dáng cao ráo, vạm vỡ cùng visual nam tính của Song Luân.

Full look 5 set đồ mang phong cách cao bồi, phóng khoáng khiến chị em "đổ rạp" của dàn Anh Trai.

Pháp Kiều gây ấn tượng với bộ cánh không thể slay hơn, khiến người xem không thể rời mắt khi diện mẫu áo ôm sát phối lông mix cùng chân váy kẻ cá tính. Đặc biệt, kiểu tóc xanh nổi bật cùng layout lens 2 màu giúp tổng thể outfit của Pháp Kiều càng thêm "cháy".

Dễ thấy, nhiều outfit mang phong cách hiphop, đường phố đều xuất hiện trên sân khấu trình diễn với cách mix trẻ trung. Loạt item như hoodie, quần cargo, short jeans, sneaker hay áo lông... đã tạo nên những bộ cánh nổi bật, thậm chí hơi nổi loạn của dàn Anh Trai.

Set ánh bạc mang phong cách Futuristic đầy phong cách, cool ngầu trong stage Don't Care cũng khiến khán giả khó có thể rời mắt. Trang phục của các Anh Trai được lựa chọn khá matching từ kiểu dáng đến màu sắc trông không khác gì 1 boyband thực thụ.

Những set all back không hề nhàm chán chút nào khi được nhấn nhá thêm trang sức, giúp loạt mỹ nam dễ gây thương nhớ cực mạnh trong lòng khán giả.

Không chỉ tập trung vào những gam trung tính, nhẹ nhàng, outfit concert 3 cũng là sân chơi của loạt đồ màu mè, hay ho.