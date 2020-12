Đến lượt vũ đạo "killing-part" của aespa gây tranh cãi vì giống ITZY, là đạo nhái hay chẳng may "đụng hàng"?

Đã gần 1 tháng trôi qua kể từ ngày aespa chính thức debut nhưng có vẻ thị phi vẫn chưa buông tha họ. Sau hàng loạt tranh cãi đạo nhái liên quan đến MV, sân khấu, giờ đây vũ đạo ca khúc Black Mamba tiếp tục bị cư dân mạng Hàn Quốc cho là giống với WANNABE - bài hát ITZY phát hành hồi tháng 3/2020.

Black Mamba - aespa (Dance Practice)

Phần killing-part (điểm nhấn) trong ca khúc Black Mamba là đoạn aespa ngồi thụp xuống sàn, chống tay và lần lượt duỗi chân sang 2 bên nhằm mô phỏng chuyển động của loài rắn. Trùng hợp thay, động tác này khá giống những gì ITZY thể hiện ở đoạn dance-break của ca khúc WANNABE. Có điều là nhóm nữ nhà JYP khuỵu chân phải trước rồi mới chuyển sang bên trái, trong khi tân binh đến từ SM ban đầu khuỵu chân trái rồi chuyển sang chân phải.

Vũ đạo killing-part trong ca khúc Black Mamba của aespa...

... có nét tương đồng với WANNABE của ITZY, chỉ khác hướng

Điểm giống nhau giữa vũ đạo của aespa và ITZY nhanh chóng trở thành đề tài tranh cãi của cộng đồng mạng xứ Hàn. Nhiều người nghi ngờ nhóm nữ nhà SM đạo nhái điệu nhảy của đàn chị, trong khi có ý kiến cho rằng thoạt nhìn 2 vũ đạo na ná nhau nhưng từng động tác lại khác biệt khi xem kỹ các chi tiết.

ITZY - WANNABE Dance Practice

Knet bình luận:

- Ơ giống nhau thật đấy.

- Tôi cũng nghĩ vậy và đã thử tìm kiếm.

- Không phải các người nói là không thể đạo nhái sao? Tôi từng viết mấy thứ như vậy và thành thật thì có nhiều vũ đạo na ná như thế lắm.

- Ban đầu tôi thấy giống nhau nhưng chi tiết lại khác biệt. Không phải fan của 2 nhóm này đâu nhé.

- Tôi đã thấy na ná trước khi gây xôn xao rồi.

- ITZY làm tốt thật đấy.

- Có phải chung đội ngũ biên đạo không vậy?

- Có nhiều điểm giống nhau ghê.

- Nhìn giống mà? Đáng tiếc là không có bản quyền trong vũ đạo.

Tuy nhiên vũ đạo ngồi thụp xuống sàn, duỗi chân không phải mới có từ khi ITZY phát hành ca khúc WANNABE. Bản hit The Boys của SNSD cũng có vũ đạo tương tự, chỉ có điều họ không di chuyển sang 2 bên mà thôi. Do đó rất có khả năng aespa chẳng may "đụng hàng" ITZY, tuy nhiên mỗi nhóm lại có cách thể hiện riêng và khác nhau khi đi sâu vào từng động tác.

Vũ đạo The Boys của SNSD cũng có đoạn ngồi thụp xuống, duỗi chân nhưng khác 2 nhóm đàn em ở chi tiết liên kết

