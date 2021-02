Đến lượt Dũng gôn bị bạn gái mẫu Tây "dìm hàng" tả tơi, thủ môn quốc dân cũng khó thoát cảnh "cá con"

Thủ môn Bùi Tiến Dũng từng nổi đình nổi đám là chuyện không phải bàn cãi. Với vẻ ngoài điển trai và khả năng của mình, anh chàng còn được hội mê trai ưu ái gọi là "chồng quốc dân", có thời điểm đi đâu cũng thấy "chồng ơi chồng à".

Nhưng thủ môn quốc dân thì cũng phải yêu, nửa kia của anh chàng là Dianka - mẫu Tây nóng bỏng sinh năm 2000. Mà đã công khai hẹn hò thì có ngại gì chuyện phát "cẩu lương", dạo gần đây cặp đôi khiến dân tình vừa thích thú vừa ghen tị khi thường xuyên cập nhật chuyện yêu đương của mình.

Mới nhất, Dianka đăng story dìm hàng bạn trai cực kì dễ thương. Chuyện là Bùi Tiến Dũng sau khi ăn no liền ôm bụng thở ngắn than dài, thậm chí còn xoa xoa đúng điệu bộ bà bầu. Tất cả những hành động này đã bị người yêu ghi lại và up story cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Dianka đăng story dìm hàng bạn trai

Về phần mình, Dũng gôn cũng thoải mái quay lén bạn gái và up story những lúc cô nàng không để ý. Có bạn gái xinh đẹp thế này thì phải khoe liền tay thôi chứ còn gì.

Dũng gôn cực chăm khoe bạn gái lên story

Sau khi ăn xong, cặp đôi đi dạo và cũng không quên up vài ba chiếc story cho dân tình GATO chơi

Trước đó, khi Dianka có chuyến đi biển ngắn ngày với bạn bè, cô nàng đăng ảnh bikini gợi cảm ở bờ biển kèm caption thả thính: "You can find me where the water kisses the sand" (Tạm dịch: "Anh có thể tìm thấy em ở nơi ở nơi mà nước dành nụ hôn cho cát"). Ở phần bình luận, Dũng gôn liền thả nhẹ một chiếc bình luận: "Ô thật á" thì nhận được câu trả lời cực dễ thương của bạn gái: "Dạ". Thấy ngọt gì đâu!

Nàng mẫu Tây về nhà bạn trai dịp Tết Nguyên đán và ghi điểm với hình ảnh giản dị, dễ thương

Hiện tại, cặp đôi đang nhận về rất nhiều lời khen ngợi từ dân mạng vì quá đáng yêu.

Ảnh: Tổng hợp