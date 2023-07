Đến hòn đảo góc nào cũng đẹp của miền Bắc, tận hưởng mùa hè với chi phí chỉ 3,5 triệu đồng

Minh Châu là một xã thuộc huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Nơi này nằm ở phía Đông của Vịnh Bái Tử Long, chỉ cách bãi biển Quan Lạn 15 km.

Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một điểm đến tuyệt vời để thư giãn đầu óc cũng như tạm rời xa thành phố ồn ào náo nhiệt thì Minh Châu chính là sự lựa chọn lý tưởng.

Tuy nhiên, vì chặng đường di chuyển từ Hà Nội tới xã đảo Minh Châu mất khá nhiều thời gian nên các bạn sẽ cần dành tối thiểu khoảng 3 ngày 2 đêm cho chuyến đi này nhé. Còn giờ thì cùng lên ngân sách sơ bộ cho chuyến đi ngắn ngày tới xã đảo Minh Châu để có sự chuẩn bị chu đáo hơn nhé!

Một trong những lý do khiến du khách yêu thích Minh Châu chính là làn nước trong vắt. Ở đây, nước trong vắt đến độ ở độ sâu thích hợp có thể nhìn thấy tận đáy, mang tới cảm giác sảng khoái vô cùng. (Ảnh minh hoạ)

Chi phí di chuyển: Tối thiểu là 500.000 đồng/người

Để có thể tới Minh Châu, du khách cần phải di chuyển qua nhiều hành trình. Đầu tiên là đến Vân Đồn, sau đó đến cảng Cái Rồng hay cảng Hòn Gai và cuối cùng mới là di chuyển đến Minh Châu.

Nếu di chuyển từ Hà Nội, bạn có thể tùy chọn các phương tiện như: xe khách, ô tô cá nhân, thậm chí là xe máy. Tuy nhiên, hằng ngày, từ các bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát luôn có rất nhiều tuyến xe chạy hướng Hà Nội đến Vân Đồn nên để tiết kiệm sức lực, bạn nên chọn phương tiện này nhé. Giá vé xe khách sẽ rơi vào khoảng 200.000 - 300.000 đồng/chiều/người.

Từ cảng Vân Đồn ra đảo Minh Châu mất khoảng một giờ, với 2 chuyến tàu ra đảo mỗi ngày là 7h sáng và 13h. Mùa hè 1 tiếng có 1 chuyến tàu cao tốc. Giá vé khoảng 140.000 đồng một chiều. Với tàu gỗ sẽ có giá: 60.000 đồng/người nhưng di chuyển lại rất chậm, 2 giờ đồng hồ mới đến đảo và thường thì đủ người thì chủ tàu mới nhận chở. Còn tàu cao tốc lại nhanh hơn, chỉ mất 20 phút và tàu hơi bé, chở được khoảng 20 - 25 người. Giờ tàu ra đảo hàng ngày là: 7h và 13h.

Sau đó, tới Minh Châu, bạn có thể tùy chọn sử dụng các loại phương tiện khác nhau như: xe máy (khoảng 150.000 đồng đến 200.000 đồng cho một chiếc xe sử dụng trong một ngày. Chi phí này chưa bao gồm xăng, một chai xăng 1.5 lít sẽ nằm trong khoảng 30.000 đồng đến 40.000 đồng) hoặc xe tuk tuk (giá thông thường khoảng 100.000 đồng/lượt. Bạn cũng có thể thuê xe đưa đón cho cả hành trình trong 2 đến 3 ngày với mức giá khoảng 500.000 đồng).

Ngoài tuk tuk thì xe điện cũng rất được yêu thích ở đảo Minh Châu. Một chuyến xe điện có thể chở được 9 đến 12 du khách. Giá vé nằm trong khoảng từ 20.000 đồng đến 60.000 đồng/lượt tùy vào điểm đến du khách chọn. Bạn có thể thuê xe để tham quan tất cả các điểm trên đảo trong khoảng 45 phút.

Bên cạnh xe máy, thì xe đạp cũng là một phương tiện khá linh hoạt được yêu thích tại đảo Minh Châu. Thuê xe đạp khá rẻ, không mất tiền xăng mà du khách còn có thể đi đến bất kỳ điểm du lịch nào một cách chủ động. Chi phí thuê xe đạp nằm trong khoảng 80.000 đồng đến 100.000 đồng cho một xe trong một ngày.

Như vậy, nhìn chung trong khoảng thời gian 3 ngày 2 đêm ở Minh Châu, các bạn sẽ cần chi trung bình tối thiểu 500.000 đồng/người cho chi phí đi lại.

Bạn sẽ mất khá nhiều thời gian và công sức để có thể di chuyển tới xã đảo Minh Châu. (Ảnh minh hoạ: dulich.pro.vn)

Chi phí lưu trú: Khoảng 500.000 đồng/người

Hiện nay, Minh Châu đã được đưa vào khai thác du lịch nên du khách dễ dàng tìm thấy khá nhiều địa điểm lưu trú trên đảo. Tại Minh Châu, bạn có thể chọn được khá nhiều loại hình lưu trí như nhà nghỉ, khách sạn, homestay hoặc khu nghỉ dưỡng.

Tùy theo nhu cầu của bản thân mà bạn lựa chọn nghỉ ngơi tại nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng hay homestay trên đảo Minh Châu. Mỗi một hình thức lưu trú sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm riêng và tiện ích riêng.

+ Nếu chọn homestay, bạn sẽ cần chuẩn bị chi phí khoảng 400.000 đồng/đêm/phòng.

+ Nếu chọn resort, bạn sẽ cần chuẩn bị chi phí cao hơn một chút, dao động từ 1.000.000 - 1.500.000 đồng/đêm/phòng.

+ Ngoài ra, nơi đây còn rất nhiều khách sạn với mức giá dao động từ 400.000 - 600.000 đồng/đêm.

Như vậy, để tiết kiệm chi phí, homestay hoặc khách sạn là lựa chọn phù hợp dành cho bạn và trong khoảng thời gian 2 đêm ở tại đây, bạn sẽ cần chuẩn bị số tiền từ 400.000 - 600.000 đồng/người (nếu đi tối thiểu 2 người).

Ở xã đảo Minh Châu hiện cũng có khá nhiều loại hình lưu trú cho bạn tùy chọn phù hợp với "túi tiền" của mình. (Ảnh minh hoạ: Booking)

Chi phí trải nghiệm + phát sinh: 500.000 đồng/người

Đến với bãi tắm Minh Châu thì hoạt động mà được nhiều du khách ưa chuộng nhất có lẽ là tắm biển. Tuy nhiên, ngoài hoạt động dạo chơi trên biển, Minh Châu còn là một địa điểm thưởng thức hải sản tuyệt vời. Nơi đây có rất nhiều món ăn địa phương nổi tiếng như tu hài, sò, ghẹ, cù kỳ, mực, cầu gai, tôm, sá sùng,…

Như vậy, nhìn chung bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều về chi phí dành cho các hoạt động trải nghiệm ở đây vì chúng đều miễn phí. Thay vào đó, hãy chuẩn bị ngân sách cho khoản ăn uống và mua quà về cho người thân, bạn bè ở nhà nhé!

Chi phí ăn uống: Khoảng 2.000.000 đồng/người

Đến Minh Châu, bạn không chỉ được ngắm cảnh đẹp, mà còn được thưởng thức những món ăn đặc sản của biển đảo vô cùng đa dạng và hấp dẫn. Các món ăn ở đây được chế biến từ các loại hải sản tươi sống như: cá bớp, cá lăng, ghẹ, tôm he, bạch tuộc, ốc nhảy, ốc hương… Tuy nhiên, giá thành cũng khá rẻ. Vậy nên nếu bạn đi nhóm thì sẽ tiết kiệm được chi phí hơn cả mà vẫn có thể thưởng thức nhiều món ngon.

Nhìn chung, trong chuyến đi 3 ngày 2 đêm tới Minh Châu, bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 3.500.000 đồng/người là vừa đủ.

Hải sản ở đây luôn luôn tươi sống để bạn lựa chọn ăn uống, giá cả lại vô cùng phải chăng. (Ảnh: Mia)

Một số lưu ý khi đi du lịch đảo Minh Châu

- Nên mua vé tàu tại khoang giữa, ngồi đúng chỗ và tuân thủ quy định khi đi tàu.

- Vào mùa cao điểm, tàu sẽ khởi hành sớm hơn nếu đủ khách, vì thế hãy đi sớm nếu bạn du lịch vào thời gian này.

- Nên uống thuốc chống say nếu bạn bị say xe và say sóng.

- Hãy đặt phòng nghỉ sớm nhất có thể nếu bạn đến đảo Minh Châu vào mùa cao điểm du lịch như tháng 5, tháng 9 và tháng 10.

- Hãy chuẩn bị sẵn tiền mặt khi đi du lịch tại Minh Châu vì trên đảo không có cây ATM để rút tiền.

- Nếu bạn ở homestay, hãy thống báo với chủ nhà về các món ăn bị bị dị ứng hoặc không ăn được.

- Nếu du lịch Minh Châu vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8, du khách cần cẩn thận với con sức, sinh vật dễ làm tổn thương bạn.

- Không có trạm xăng dầu trên đảo. Vì thế nếu đi xe máy, hãy luôn đảm bảo bạn có đầy đủ xăng cho chuyến hành trình.