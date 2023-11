Đêm nhạc “Kenny G Live in Vietnam” để lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ

Đêm nhạc do báo Nhân dân tổ chức, với sự đồng hành của nhà tài trợ HDBank - một thương hiệu quen thuộc trong nhiều sự kiện kết nối âm nhạc nổi bật tại Việt Nam thời gian qua.

Sự kiện âm nhạc đỉnh cao, gần gũi và đầy hoài niệm

Nằm trong khuôn khổ của dự án âm nhạc "Good Morning Vietnam", đêm nhạc đã mang lại một trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao và đầy thú vị cho khán giả Việt Nam.

Trước khi biểu diễn tác phẩm "Havana", Kenny G khiến khán giả bất ngờ khi nói chuyện bằng tiếng Việt. Kenny G cho biết tiếng Việt phát âm khó nên nhiều lúc anh vã mồ hôi khi nhớ từ mình phải nói là gì.

"Tôi xin lỗi khi tôi nói tiếng Việt không được tốt lắm nhưng tôi sẽ cố gắng. Đây là lần thứ 2 chúng tôi đến Việt Nam. Chúng tôi rất vui khi quay lại đây. Cảm ơn các bạn đã đến đây tối nay. ("Tôi nói chuẩn chứ ạ?" - Kenny G nói bằng tiếng Anh). Và bây giờ chúng tôi sẽ biểu diễn một bài hát mang tựa đề là "Havana". Cảm ơn rất nhiều", Kenny G nói.

Đắm chìm trong không gian âm nhạc cổ điển sang trọng, Kenny G và ban nhạc đã khiến trái tim gần 4.000 khán giả thổn thức vì những giai điệu quen thuộc của những nhạc phẩm bất hủ của lãng tử tóc xoăn chơi saxophone như: "Forever in love", "Going home", "The moment", "My heart will go on" - ca khúc chủ đề trong phim "Titanic".

8 năm sau show diễn đầu tiên cũng tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Hà Nội, Kenny G trở lại với dáng vẻ quen thuộc cùng mái tóc xoăn và cây kèn saxophone nổi tiếng trên toàn thế giới.

Dù thời gian có trôi, âm nhạc của Kenny G vẫn mang lại cảm xúc vẹn nguyên cho khán giả như 8 năm trước từng nghe anh trình diễn trực tiếp. Lần này âm nhạc và kỹ thuật của người nghệ sĩ đã ở tuổi 67 vẫn đẳng cấp, cuốn hút và đam mê, và vẫn là một Kenny G chơi kèn không hoa mỹ mà từ trái tim mình.

Kenny G không xuất hiện trên sân khấu mà đứng ở hàng ghế khán giả để chơi nhạc phẩm đầu tiên với giai điệu của ca khúc "Going home" quen thuộc như ẩn ý anh được trở về nhà, lần thứ 2 trong gần một thập kỷ.

Trong đêm nhạc, khán giả được chìm đắm trong giai điệu bất hủ của "Forever in love" với hình ảnh nền là hòn Trống Mái ở vịnh Hạ Long. Có vài lần danh thắng nổi tiếng của Việt Nam xuất hiện cùng tiếng kèn của Kenny G trên sân khấu. Đó là khi giai điệu của "Forever in love" cất lên và nhạc phẩm "The Moment" kết thúc chương trình với hình ảnh Hồ Gươm và cầu Thê Húc.

Chia sẻ trong đêm diễn, Kenny G nói anh rất vui khi trở lại Việt Nam lần này và tiết lộ ăn phở gà mỗi sáng khiến khán giả thích thú. Khi không thể giao lưu với khán giả bằng tiếng Việt thêm, Kenny G nói: "Có ổn không nếu tôi nói tiếng Anh?" và giới thiệu sẽ đưa khán giả tới một câu lạc bộ jazz truyền thống của thập niên 1960 với bản nhạc jazz quen thuộc "Desafinado".

Đêm diễn kết thúc khá muộn nhưng hàng dài người hâm mộ vẫn chờ đợi ở sảnh để được gặp thần tượng, được chụp ảnh cùng nghệ sĩ và được Kenny G ký tặng lên những đĩa nhạc mang theo những nhạc phẩm kinh điển của anh.

Hành trình kết nối những giá trị

Trở thành nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình "Kenny G Live in Vietnam", HDBank tiếp nối chuỗi hoạt động hướng đến việc lan tỏa các giá trị nghệ thuật đỉnh cao của quốc tế tới Việt Nam, tạo cầu nối âm nhạc toàn cầu, đồng thời đóng góp cho giá trị nhân văn, mục đích thiện nguyện của các sự kiện âm nhạc, nghệ thuật. Ban tổ chức cho biết, toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé chương trình sẽ được dành cho các hoạt động thiện nguyện, hướng tới các gia đình thương binh - liệt sĩ và các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hay những thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa…

Đây cũng không phải là lần đầu tiên HDBank tham gia và đồng hành trong các sự kiện âm nhạc hướng tới cộng đồng.

Tháng 7/2023, HDBank đã ra mắt dịch vụ tài chính đặc biệt HDBank Priority với chương trình âm nhạc độc đáo mang chủ đề "Nguồn cảm hứng bất tận" và được đánh giá cao khi lần đầu tiên nhạc giao hưởng được hòa âm phối khí trên nền nhạc remix điện tử. Chương trình này đã đem đến một sự kết hợp đầy sáng tạo, được thể hiện bởi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và dàn nhạc giao hưởng thành phố, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi đến từ Macedonia, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc giới thiệu nghệ thuật hàn lâm và nâng tầm âm nhạc đại chúng tại Việt Nam.

Trước đó, HDBank đã ghi dấu ấn trong việc tổ chức thành công sự kiện hòa nhạc trực tuyến toàn cầu nhằm kêu gọi đóng góp cho Quỹ vaccine chống Covid-19 trong đại dịch. Quỹ này đã thu hút đóng góp lên tới trên 11.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh.

Ngoài lĩnh vực âm nhạc, HDBank còn được biết là đơn vị đồng hành cùng bóng đá futsal, cờ vua Việt Nam vươn tầm vị thế trên thế giới, với nhiều thành tích ấn tượng những năm gần đây cũng như hứa hẹn những thành công mới trong tương lai.