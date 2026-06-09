Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì mới? Bộ GD&ĐT nói rõ mức độ phân hóa

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đề thi tốt nghiệp THPT 2026 bám sát chương trình mới, bảo đảm xét tốt nghiệp và tăng phân hóa phục vụ tuyển sinh đại học.

Chỉ còn ít ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ những định hướng, điểm mới quan trọng về đề thi năm nay. Theo đó, đề thi sẽ tiếp tục bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhưng được thiết kế theo hướng tăng khả năng phân loại thí sinh, đáp ứng đồng thời yêu cầu xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học.

GS. Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), cho biết đề thi năm 2026 được xây dựng theo các nguyên tắc khảo thí hiện đại và bám sát yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

“Đề thi phải đạt được kiến thức cơ bản để xét tốt nghiệp, đồng thời có sự phân hóa để giúp tuyển sinh đại học, đặc biệt là các trường tốp trên”, GS. Huỳnh Văn Chương cho hay.

GS. Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT. (Ảnh: Moet)

Mục tiêu của đề thi là bảo đảm học sinh đạt chuẩn đầu ra có thể hoàn thành các yêu cầu cơ bản, đồng thời tạo cơ sở để các trường đại học sử dụng kết quả thi trong công tác tuyển sinh.

Đại diện Bộ GD&ĐT cũng khẳng định đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng đúng theo phương pháp khảo thí hiện đại, bảo đảm độ tin cậy, tính khách quan và khả năng đánh giá năng lực người học.

Những thông tin trên cho thấy thí sinh không nên học tủ hay tập trung đoán đề trong giai đoạn nước rút. Với định hướng tăng cường đánh giá năng lực, đề thi sẽ kiểm tra kiến thức, kỹ năng đã được học trong chương trình thay vì chỉ yêu cầu ghi nhớ máy móc. Các chuyên gia giáo dục khuyến nghị thí sinh tập trung củng cố kiến thức nền tảng, rà soát các chuyên đề trọng tâm và luyện tập kỹ năng làm bài theo cấu trúc đề thi mới. Bên cạnh đó, việc phân bổ thời gian hợp lý và rèn luyện khả năng xử lý các câu hỏi vận dụng cũng rất quan trọng.

Ngoài việc ôn tập, thí sinh cần lưu ý thực hiện đúng quy chế thi. Các em nên kiểm tra kỹ giấy tờ dự thi, địa điểm thi và thời gian làm thủ tục trước ngày thi để tránh những sự cố không đáng có.

Đối với các môn thi trắc nghiệm, thí sinh cần ghi đầy đủ thông tin cá nhân, mã số báo danh, mã đề thi và tô phiếu trả lời chính xác theo hướng dẫn. Những sai sót trong quá trình làm bài có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi dù thí sinh làm đúng đáp án.

Song song với việc hoàn thiện đề thi, Bộ GD&ĐT cũng đặc biệt chú trọng công tác chấm thi nhằm bảo đảm công bằng cho tất cả thí sinh. Theo GS Huỳnh Văn Chương, một trong những yêu cầu quan trọng là không để xảy ra tình trạng chấm thi thiếu thống nhất giữa các địa phương, nơi "chấm chặt", nơi "chấm lỏng".

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường hướng dẫn chấm chi tiết, tổ chức chấm chung, đối sánh kết quả và kiểm tra ngẫu nhiên trong quá trình chấm thi, đặc biệt đối với môn Ngữ văn - môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi.

Năm 2026 là năm có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cao nhất từ trước đến nay với hơn 1,22 triệu thí sinh. Bộ GD&ĐT cho biết công tác chuẩn bị đề thi, coi thi và chấm thi đang được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và công bằng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6. Kết quả thi sẽ được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT, đồng thời là một trong những căn cứ quan trọng để các cơ sở giáo dục đại học tuyển sinh.